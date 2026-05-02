Ставку НДФЛ увеличат с 5% до 10%: Южанина рассказала, как изменят законопроект о налоге на ОLX

В Комитете Верховной Рады по вопросам налоговой политики готовят изменения в законопроект об налогообложении доходов граждан, полученных через цифровые платформы — в частности, такие как OLX и Prom.ua, и об налогообложении товаров в посылках. Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина.

Цифровые платформы

Ко второму чтению предлагается вместо ставки 5% НДФЛ и 5% военного сбора с доходов граждан, полученных через цифровые платформы, установить ставку 10% НДФЛ. А сумму налога уже потом распределять в общий фонд бюджета и в специальный фонд для нужд ВСУ.

«Но это предложение требует внесения изменений в Бюджетный кодекс, что нужно принимать отдельным законом, которого еще нет и неизвестно когда он появится», — подчеркнула Южанина.

По ее словам, предложение о четкой привязке вступления в силу таких норм Налогового кодекса до принятия изменений в Бюджетный кодекс пока не поддерживается.

Также ко второму чтению планируется учитывать большое количество дополнительных норм, не связанных с цифровыми платформами.

Обложение товаров в посылках

Отдельно обсуждается новый подход к налогообложению товаров в международных посылках. Предлагается ввести НДС с первой гривны для покупок через маркетплейсы, такие как AliExpress или Temu (сейчас без налога — до 150 евро).

Налог будет платиться при покупке, но есть важный нюанс:

если маркетплейс зарегистрирован в украинской таможне — НДС перечисляет сама платформа;

если нет — налог будет взиматься с покупателя перед получением посылки.

По словам депутата, это может привести к ситуациям, когда граждане будут отказываться от посылок из-за дополнительных платежей.

Законопроект может быть вынесен на рассмотрение комитета уже 6 мая.

Напомним

«Минфин» писал, что по словам главы финансового комитета ВРУ Даниила Гетманцева, Украина технически не уложилась в сроки выполнения «маяка» МВФ относительно принятия пакета налоговых законов, однако в парламенте планируют исправить ситуацию до конца мая.