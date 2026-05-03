В течение 30 лет наследникам достанутся рекордные $83 трлн.: в чем проблема богачей

По прогнозам аналитиков, в течение следующих 20−30 лет состоится самая большая передача богатства в истории — из рук в руки перейдет около $83 триллионов. Однако новый отчет UBS Global Next Generation Report 2026 свидетельствует: этот процесс может быть сорван не из-за рыночных кризисов, а из-за обычного «никакого» в общении, сообщает Fortune.

Большинство наследников признают: о деньгах вроде бы готовы говорить все, но эти разговоры так и не происходят. Часто каждый ожидает, что первым начнет кто-нибудь другой.

Данные UBS свидетельствуют о том, что нежелание брать ответственность часто прикрывается «конфиденциальностью». Около 80% наследников нового поколения считают, что хорошо осведомлены о финансах семьи: 48% говорят, что понимают все аспекты, еще 30% — отдельные направления. В то же время гораздо меньше из них понимают, зачем эти активы вообще были созданы.

Один из респондентов описал это так: технические вещи (налоги, структура) объяснялись хорошо, а вот «человеческая часть» мотивации, ожидания, амбиции остается туманной.

Почти половина опрошенных отметила, что предыдущее поколение вообще не имело четкой стратегии передачи капитала. В результате наследники получают не только деньги, но и неопределенность. При этом многие испытывают давление еще с детства — даже если в семье о деньгах не говорят.

Когда следует начинать говорить о семейном капитале

56% респондентов считают, что говорить о семейном капитале нужно еще в детстве или в подростковом возрасте. Но на практике такие разговоры часто откладываются до взрослой жизни. Как свидетельствуют данные, семьи, начинающие разговоры о капитале раньше, гораздо легче справляются с передачей как обязанностей, так и имущества.

По данным UBS, главная причина конфликтов в богатых семьях — это проблемы с коммуникацией (33%), а уже потом — споры по поводу расходов или справедливости. Часто сложные темы, которым смерть, наследие, контроль финансов, откладываются до момента кризиса. И тогда уже без конфликтов не обходится.

В некоторых случаях ситуация доходит до крайностей: наследникам впервые официально сообщают об их активах во время специальных встреч с финансовыми советниками — так называемого раскрытия траста. Это выглядит как бизнес-встреча, что только подчеркивает: во многих семьях нормального диалога просто нет.

Следующее поколение берет инициативу

Интересно, что современные наследники становятся все более активными. Число молодых людей, которые сами инициируют процесс передачи активов, возросло с 13% до 22%. Они не хотят быть пассивными получателями чеков — стремятся стать «управителями» и иметь право голоса в формировании семейной стратегии.

Почему это важно для капитала?

По данным исследования CEOWORLD, около 70% семейного состояния исчезают во второе поколение, а 90% — в третье. Основной причиной являются не плохие инвестиции, а внутренние склоки и отсутствие общего видения.

Исследование UBS

В исследовании UBS Global Next Generation Report 2026 было опрошено более 170 представителей наследственного класса — детей, внуков и правнуков самых богатых людей мира.