На прошлой неделе доллар ушел выше 42 грн/$: позволит ли НБУ гривне падать дальше

У этой недели есть все шансы сильно удивить всех участников мирового и украинского валютных рынков, а также инвесторов в фондовый и сырьевой рынки. Причина этого — целый микс факторов, каждый из которых и сам по себе может существенно «качнуть» рынки, а при их наложении — вызвать на них настоящий «цунами».

На первое место по влиянию на все рынки я бы поставил результаты заседаний ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам. Уже 29 и 30 октября мы узнаем решения американского и европейского регуляторов по этому вопросу. Причем важны будут не только решения по ставкам, но в первую очередь комментарии глав Федрезерва и Европейского центробанка по текущему состоянию мировой и национальных экономик.

От Кристин Лагард, как главы ЕЦБ, инвесторы ожидают заверений, что экономика Евросоюза не особо пострадает от непростой политической ситуации во Франции, достаточно шаткого роста немецкой экономики и явных угроз усиления войны на европейском континенте из-за действий россии.

Ну, и, конечно, инвесторы хотели бы услышать от руководства ЕЦБ месседж о том, что инфляция в еврозоне останется в пределах таргета 2% или на близком к этому уровне. И главное, что ЕЦБ при таком развитии событий оставляет свои ставки на прежнем уровне (от 2% годовых до 2,4% годовых).

С Федрезервом США все гораздо сложнее, и это при том, что именно решения ФРС остаются главным экономическим драйвером мирового фондового рынка и генератором сигналов для рынка драгметаллов.

Каденция Джерома Пауэлла на посту главы ФРС заканчивается в 2026 году, и он не будет дальше бороться за этот пост. Сейчас же он не только профессиональный финансист, но и человек, который может себе позволить независимую от президента США Дональда Трампа политику.

Другое дело, что принимать решения и руководить регулятором ему приходится в весьма непростых условиях на фоне продолжающегося шатдауна, растущего госдолга США и войны тарифов, которая несет реальную угрозу ускорения инфляции.

В этих условиях особо агрессивного снижения процентных ставок по экономической теории от Федрезерва ожидать не стоило бы. Хотя именно на таком сценарии настаивает Дональд Трамп.

С другой стороны, недавний отчет Бюро статистики труда показал умеренный рост цен в США в сентябре. Общий индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,3% за месяц, что оказалось ниже прогнозируемых 0,4%, а годовая инфляция составила 3%, что также ниже ожидаемых аналитиками 3,1%, хотя это и на 0,1 процентного пункта выше, чем в августе.

Поэтому аналитики пока закладывают до конца 2025 года два снижения ставок — по 0,25% годовых каждое — 29 октября и 10 декабря. На этих предположениях, а также на ожиданиях относительно оптимистичного доклада главы ФРС США о перспективах американской экономики в эту среду сейчас построены инвестиционные стратегии большинства крупнейших мировых финансовых игроков.

Но, с учетом того, что непредсказуемость Дональда Трампа постоянно вносит коррективы в прогнозы по инфляции и поведение рынка труда, а также отсутствия реальных результатов в торговых переговорах с Китаем, у Джерома Пауэлла есть весомые аргументы как в пользу сохранения текущих ставок, так и для разового снижения сразу на 0,5% годовых, чтобы уже в декабре посмотреть на реакцию рынков. Поэтому решение регулятора 29 октября остается главной интригой этой недели.

Если что-то по ставкам пойдет не так, как закладывал рынок (понижение на 0,25% годовых дважды до конца 2025 года) или комментарии главы ФРС США насторожат инвесторов, обычные для заседаний Федрезерва валютные ралли могут превратиться в цунами на всех рынках — от явно перегретого американского фондового рынка, рынка золота до валютного. Скачки пары евро/доллар немедленно отразятся на курсе евро в Украине относительно гривны.

Рынок золота, цена на которое часто выступает лакмусовой бумагой настроений инвесторов, пока говорит о том, что основным остается фактор геополитических рисков. Стоило Трампу намекнуть, что компромисс в отношениях США-Китай возможен, золото обвалилось с уровней около $4 300−4 376 до $4 060 за унцию.

Но как только на рынок пошла менее оптимистичная информация — золото снова начало расти к уровням выше $4 100 на момент написания статьи. Это говорит о том, что инвесторы снова рассматривают золото, как актив-убежище и страховку от возможной американской инфляции на фоне перспектив продолжения цикла снижения ставок ФРС и мировых катаклизмов.

График золота

Поэтому от этого заседания ФРС США и новостей о течении американо-китайских переговоров сейчас зависит очень многое.

Кроме этого, рынки продолжает нервировать зависание процесса прекращения агрессии рф против Украины из-за нежелания путина садиться за стол переговоров.

Для украинского правительства пока негативным сигналом прозвучало нежелание Бельгии брать на себя риски при выдаче репарационного кредита EC Украине на сумму 140 млрд евро до решения нескольких существенных юридических моментов. Хотя Евросоюз и подтвердил, что готов поддерживать Украину финансово, а также ввел 19-й пакет санкций против рф, который совпал и с новыми серьезными санкциями США против двух крупнейших российских нефтяных компаний.

Читайте также: Конфискация российских активов: какую схему готовит ЕС и кто реально ее блокирует

Пока согласование всех технических моментов затягивается минимум до декабря. Так что, с учетом нюансов европейской бюрократии, Украина сможет получить эти средства, в лучшем случае, не ранее конца первого квартала 2026 года.

Подвисшее решение о выделении такого кредита Украине сильно усложнит задачу правительства по финансированию бюджетных расходов в первые три месяца следующего года. Все это уже негативно сказывается на настроениях украинского валютного рынка.

К другим факторам, влияющим на поведение валютного рынка Украины на этой неделе, я бы отнес фактор завершения месяца, приближение полноценного отопительного сезона и последствия регулярных обстрелов россией украинской гражданской и критической инфраструктуры.

Конец месяца традиционно увеличит активность участников валютного рынка. Я ожидаю максимальную активность всех игроков нашего межбанка в период 29−30 октября, так как на последний рабочий день месяца, 31 октября, основная часть клиентов крупных сделок уже не оставит. По моим прогнозам, ежедневный объем сделок на межбанке по системе Блумберг в период с 27 по 31 октября будет в пределах от $175 млн до $290 млн.

Основными покупателями валюты на рынке по-прежнему будут госкомпании, обеспечивающие потребности обороны и энергетики, импортеры газа, дизтоплива и бензина. Возможно, что на фоне экстренных отключений света в срочном порядке государству придется импортировать электроэнергию у наших ближайших западных соседей, что тоже увеличит покупки валюты на межбанке под эти цели со стороны госкомпаний.

Обещанное с 1 ноября полноценное подключение всех потребителей к отоплению, даже с учетом того, что из-за обстрелов россией в некоторых районах Украины этого может и не произойти, также добавит спрос на валюту со стороны компаний, которые обеспечивают сектор ЖКХ. В итоге на этой неделе Нацбанку придется активно тратить резервы на межбанке для покрытия дефицита валюты на рынке, а в целом девальвационное давление на гривну в ближайшее время серьезно возрастет.

Читайте также: Почему «управляемо девальвировать» гривну, как требует МВФ, не получится

Прогноз курса доллара и евро на 27−31 октября

Межбанк

Как и на прошлой неделе, настрой на плавную девальвацию гривны среди участников рынка сохранится. Это будет отражаться на поведении всех участников торгов. Клиенты постараются быстрее закрыть свои валютные обязательства перед внешними контрагентами из-за боязни подорожания валюты. Причем как в долларе, так и в евро.

Наибольшая активность на рынке и волатильность котировок межбанка будет наблюдаться в период 28−30 октября, когда к внешнему фактору заседаний ФРС США и ЕЦБ добавится еще и завершение валютных расчетов украинскими клиентами перед отчетной датой.

Большинство факторов, которые будут влиять на поведение участников валютного рынка в ближайшие дни, работают против гривны. Поэтому Нацбанк будет вынужден ежедневно присутствовать на торгах с интервенциями по продаже доллара для минимизации валютных колебаний курса доллара относительно гривны и закрытия дефицита валюты. По моим расчетам, на поддержку курса гривны регулятору за 27−31 октября придется потратить от $590 млн до $820 млн.

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на международном рынке в этот период будет в пределах от 1,151 до 1,178 доллара за евро. Существенное расширение коридора колебаний пары будут особенно активным 29 и 30 октября во время оглашения решений ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам и комментариев глав этих ведомств.

При прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в этот период в пределах от 41,75 до 42,30 гривен, курс евро на межбанке теоретически может находиться в пределах широкого коридора — от 48,05 гривен до максимум 49,83 гривен.

Но с учетом продолжения нацбанковской политики «гибкого курсообразования» по доллару и опосредованно по курсу евро, прогнозный коридор по безналичному евро в эти дни, по моему прогнозу, будет в более узких пределах — от 48,40 до 49,50 гривен.

Наличный рынок

Спред по доллару на этой неделе будет находиться в пределах 20−25 копеек. По евро, с учетом повышенных валютных рисков, владельцы обменников и банковские кассы расширят спред до 20−50 копеек.

Оптовые обменники продолжат работать со спредом в 15−20 копеек по обеим валютам, но будут очень оперативно менять свои ценники в течение дня, в зависимости от происходящего на украинском межбанке с курсом безналичного доллара и евро относительно гривны и на мировых площадках с парой евро/доллар.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,50 до 42,60 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,70 до 42,50 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 48,30 до 49,70 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 48,40 до 49,60 гривен.

В целом активность граждан по покупке валюты на этой неделе на фоне девальвационных ожиданий возрастет. По моим прогнозам, превышение покупки валюты гражданами над объемами ее продажи банкам и обменникам составит на этой неделе ежедневно от $38 млн до $65−70 млн.