НБУ установил курс валют на вторник: доллар и евро выросли

Национальный банк Украины установил на 19 мая 2026 официальный курс гривны на уровне 44,1591 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 8 копеек.
Курс доллара
На вторник НБУ установил курс доллара: 44,15 грн. Это на 8 копеек больше, чем в понедельник.
Исторический максимум доллара: 44,16 грн (13.03.26).
Курс евро
В то же время, курс евро на вторник был установлен на отметке — 51,41 грн, что на 15 копеек больше, чем в понедельник.
Исторический максимум евро: 51,91 грн (22.04.26).
Источник: Минфин
