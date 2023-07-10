Курс валют на неделю: как повлияет на котировки возможная национализация Сенс Банка

Середина июля пройдет на валютном рынке достаточно динамично и с элементами интриги, которая будет влиять на общие настроения всех участников валютного рынка. Подробнее об этом — в свежем обзоре «Минфина».

Среди местных факторов, которые будут влиять на поведение нацвалюты, можно выделить следующие:

Возможная национализация Сенс Банка (бывший Альфа-Банк). Разговоры об этом уже много месяцев будоражат финансовый рынок Украины и снова усилились на прошлой неделе. Закон, который позволяет это сделать, подписан, неофициально команда новых управленцев практически сформирована, что позволяет начать данный процесс.

Если это произойдет в ближайшие дни, то напрямую на валютные котировки на нашем межбанке не повлияет: Сенс Банк давно утратил ведущие позиции на торгах. Но такое решение Нацбанка приведет к переделу всего банковского сектора и очередному серьезному увеличению доли госбанков в системе. Это очень не нравится нашим западным партнерам и МВФ.

В частности, Международный валютный фонд в комментарии после первого пересмотра своей программы кредитования Украины заявил, что стране следует избегать «чрезмерного вмешательства» в банковский сектор, «включая перспективу национализации по причинам, не связанным с финансовой стабильностью» из-за возможного риска. Об этом недавно снова напомнил Bloomberg. Если Сенс Банк превратится в очередной Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк или тот же Укргазбанк, зависимость межбанка от поведения госбанков будет еще больше.

Нацбанк продолжит «закручивать гайки» на наличном валютным рынке, усиливая контроль над порядком обмена ветхих купюр и банкнот ранних годов выпуска. Несмотря на ряд жестких правил — в частности, прямой запрет на взимание комиссий при обмене «некрасивых» долларов, — некоторые обменники (особенно в регионах) продолжают нарушать указания регулятора. Так что НБУ придется и дальше держать этот вопрос на особом контроле.

Читайте также: Если детектор подтвердил подлинность купюры, отказать в обмене не имеют права

Сработают и факторы неопределенности в дальнейшей работе «зернового коридора», обстановки на фронтах, а также частично — середины лета.

Россия продолжит саботировать Зерновое соглашение и шантажировать возможным отказом в продлении его действия. Украинскому валютному рынку надо быть готовым к тому, что этот канал поступления валютной выручки на межбанк, скорее всего, закроется полностью.

Читайте также: Об инфляции, курсе и валютных ограничениях: 5 ответов Нацбанка на неудобные вопросы «Минфина»

В этом случае, объем предложения валюты от экспортеров зерна сократится, что потребует от НБУ увеличения объемов интервенций для покрытия дефицита валюты на межбанке. Это, собственно, уже происходит.

Но трагедии в этом сейчас нет: ЗВР в $39 млрд позволят перекрывать растущий разрыв между спросом и предложением по доллару на торгах.

Обстановка на фронтах, постоянные обстрелы и разрушения экономической инфраструктуры продолжат влиять на поведение валютного рынка, хотя и без элементов паники и ажиотажа, на что так рассчитывал агрессор. Несмотря на тяготы войны, экономика страны и украинцы постепенно адаптируются к этим вызовам, что хорошо демонстрируют результаты свежих нацбанковских опросов населения и бизнеса. Позитивные данные в этом вопросе являются дополнительной поддержкой для гривны на валютном рынке.

Кроме этого, середина лета сезонно увеличила предложение сельхозпродукции на украинском продовольственном рынке, что снижает показатели инфляции в Украине.

Однако, эта тенденция будет сохраняться недолго: скоро до рынка «докатятся» последствия возврата довоенного уровня таможенных сборов и акцизов по бензину, а также повышение для населения тарифов за электроэнергию. Так что, рост цен продолжится, что уже в среднесрочной перспективе сработает против гривны.

Продолжит страховать гривну на рынке позитивная статистика Минфина по размещению ОВГЗ и сохранение тенденции по активным размещениям банками своих ресурсов в депозитные сертификаты.

Банки продолжают стабильно размещать Нацбанку средства в объемах более 300 млрд гривен. В сочетании с активной продажей валюты Нацбанком на торгах по 36,9343 гривны за доллар, сохранением повышенного норматива резервирования на корсчетах банков в НБУ (например, на период с 11.06.2023 по 10.07.2023 года он был на уровне 291,865 млрд) и позитивной динамикой размещения Минфином облигаций на аукционах — это дополнительно сдерживает давление на гривну на валютном рынке.

По данным НБУ, за 6 месяцев 2023 года Минфин привлек на аукционах по размещению ОВГЗ 195,595 млрд грн, $1 963,9 млн и 640,9 млн евро. При этом на погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период было направлено 126,772 млрд грн, $1 763,6 млн и 529,8 млн евро.

То есть бюджет в этот период получал больше средств от размещения своих долговых обязательств, чем погашал. И это, в сочетании с международной помощью и ростом налоговых поступлений, позволяло финансировать кассовые разрывы бюджета без запуска «печатного станка».

Из международных событий на поведение пары евро/доллар, и следовательно, на курс евро в Украине повлияют:

10 июля, в понедельник, ожидается выступление нескольких топ-чиновников Федерального комитета США по операциям на открытом рынке (FOMC).

11 июля, во вторник, будут опубликованы данные по индексу потребительских цен в Германии, индекс экономических настроений в ЕС. А по США — краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA.

12 июля, в среду, опубликуют данные по американскому индексу потребительских цен, а также аналитику «Бежевой книги» Федрезерва США (отчет о текущей экономической ситуации в каждом из 12 федеральных округов США). Отчет дает общее представление об экономических тенденциях и проблемах в США.

13 июля, в четверг, будут озвучены экономические прогнозы по ЕС, данные по объему промышленного производства в Евросоюзе, также опубликуют протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике.

Во второй половине дня в США озвучат данные по уровню безработицы, индексу цен производителей, и будет опубликован ежемесячный отчет об исполнении федерального бюджета США и данные по балансу ФРС США.

14 июля, в пятницу, появится статистика по экспорту и импорту в ЕС, а вечером появятся сразу несколько важных прогнозов и данных по потребительскому рынку в США.

С учетом времени публикации всех этих статданных, можно прогнозировать очень высокую волатильность котировок евро на международном и украинском валютных рынках со вторника по пятницу. А пик напряженности по скачкам пары евро/доллар придется на 12−14 июля.

Прогноз курса доллара и евро на 10−14 июля

Межбанк:

Доллар. Котировки доллара на межбанке будут находиться в привычном коридоре 36,5686−36,9343 гривны. Для удержания этого коридора Нацбанку придется активно продавать доллар на торгах по курсу 36,9343 гривен. По моим расчетам, за 10−14 июля ему придется потратить на это порядка $360−590 млн.

Евро. Пик колебаний пары евро/доллар придется на 12−14 июля, что приведет к существенным колебаниям курса евро относительно гривны в период со среды по пятницу.

По моим прогнозам, соотношение евро/доллар на этой неделе будет находиться в пределах от 1,083 до 1,103 доллара за евро, что приведет к колебаниям курса евро на украинском межбанке в пределах от 39,60 до 40,74 гривен за евро.

Наличный рынок:

Спред при покупке/продаже валюты в большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков на этой неделе будет находиться в пределах до 20−25 копеек по доллару и от 25−30 копеек до 1 гривны по евро.

Многие обменники в период максимальных скачков пары евро/доллар на этой неделе будут по нескольку раз в день менять свои ценники, чтобы оперативно реагировать на поведение евро на мировых рынках.

Курс наличного доллара. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в коридоре купли/продажи от 36,60 до 37,55 грн. А в обменниках финкомпаний коридор курсов приема и продажи американской валюты будет находиться в пределах от 36,70 до 37,45 грн.

Курс наличного евро. В кассах банков котировки евро при покупке/продаже будут находиться в пределах от 39,70 до 41,60 грн. А в обменниках финкомпаний покупка и продажа евро будут находиться в коридоре 40,40 — 41,50 грн.