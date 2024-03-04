Курс доллара и евро в начале весны: почему расслабиться не получится

Первая декада марта на валютном рынке Украины пройдет напряженно. Причем «законодателем» курсового тренда будет межбанк. Наличный рынок станет работать с оглядкой на то, как поведет себя безналичный доллар и евро на наших торгах. Но особенно интересно станет во второй половине недели, когда к сугубо украинским факторам еще добавятся и международные события.

Какие факторы могут сыграть в пользу гривны

Продолжение позитива от МВФ и от части наших партнеров

Эксперты отмечают, что вопрос выделения транша для нашей страны практически решен, и остается только техническая процедура его утверждения руководством Фонда. Так что, вероятность получения Украиной нового объема кредита в пределах около $880 млн в ближайшее время — почти 100%.

Это крайне важно, с учетом озвученной Министром финансов Сергеем Марченко ежемесячной потребности во внешнем финансировании в 2024 году для обеспечения социальных расходов бюджета в пределах около $3 млрд.

При этом, по данным Минфина Украины, за январь-февраль 2024 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило около $1,2 млрд внешнего финансирования. Из них грантовые средства, предоставляемые на невозвратных условиях, составили почти 75% из общего объема финансовой помощи, что важно для оценки долговой нагрузки нашей страны на ближайшие годы.

Европарламент также провел уже все юридические процедуры по согласованию Украине помощи в пределах до 50 млрд евро в четырехлетний период. Учитывая, что, по факту, свои социальные и военные затраты правительство проводит «прямо с колес» — это добавляет уверенности в активных распродажах валюты Нацбанком на межбанке, в случае необходимости. И таким образом, интервенции НБУ и в марте этого года будут страховать курс гривны от нежелательных сюрпризов.

Меры Минфина по поддержанию финансовой устойчивости

Минфин их предпринял в начале 2024 года в условиях неопределенности по международной помощи. Причем не за счет «печатного станка». Этот ряд мер включает в себя:

максимизацию поступлений доходов в госбюджет. До 29 февраля 2024 года 6 акционерных обществ обеспечили авансовое перечисление в госбюджет не менее 50% годовых дивидендов на государственную долю от результатов хозяйственной деятельности в 2023 году (это дополнительно 3 млрд гривен). Поработали чиновники в части получения налогов также с госбанками и, по информации с рынка, с крупнейшими частными компаниями.

До 29 февраля 2024 года 6 акционерных обществ обеспечили авансовое перечисление в госбюджет не менее 50% годовых дивидендов на государственную долю от результатов хозяйственной деятельности в 2023 году (это дополнительно 3 млрд гривен). Поработали чиновники в части получения налогов также с госбанками и, по информации с рынка, с крупнейшими частными компаниями. активизацию внутреннего рынка заимствований. Последние аукционы Минфина по размещению ОВГЗ проходили удачно для наполнения бюджета как в гривне, так и в валюте. Основными покупателями облигаций были банки. Но «засветились» также, в конечном итоге, и инвесторы — юридические и физические лица.

Главным резервом для привлечения денег в бюджет тут для Министерства финансов остается, конечно, население, на счетах которого в банках по состоянию на 1 февраля этого года находится более 1,055 трлн гривен в эквиваленте. А также и сами банки, которые на депозитных сертификатах НБУ практически постоянно только в феврале 2024 года держали от 324 до 439 млрд гривен.

Ситуация на самом межбанке и на наличном рынке

На межбанке спрос на валюту превышает предложение, что «давит» на курс. Основную часть дефицита доллара закрывает по-прежнему Нацбанк через свои интервенции, но в последнее время активизировались и другие продавцы.

Частично сработали последние «закручивания гаек» по валютному контролю со стороны регулятора (особенно в части отслеживания возврата валютной выручки экспортерами). А частично — и сами экспортеры стали больше нуждаться в гривне для текущих хозяйственных затрат.

Особенно это заметно по заявкам аграриев, которым надо финансировать весенние полевые работы и им нужна для этого гривна. Поэтому давление на курс на валютном межбанке сохранится, но оно оперативно сейчас закрывается за счет вышеперечисленных действий как самого НБУ, так и клиентов банков.

На наличном рынке, и, в целом, по операциям с валютой гражданами, объемы превышения покупки валюты украинцами над объемами ее сдачи остаются достаточно существенными — периодически до $25 млн-$50 млн в день.

Но активный завоз наличного кеша банками (только в январе 2024 года финансисты завезли более 1,8 млрд долларов в эквиваленте), а до этого ежемесячно с октября 2023 года эти операции составляли более $ 1 млрд, — снимает проблему обеспечения наличной валютой как кассы банков, так и обменники финкомпаний.

Поэтому сейчас даже в моменты роста ценников обменников, особого ажиотажа среди покупателей нет. Плюс, люди активно в такие моменты покупают валюту себе на карты и на валютные конвертационные депозиты, что уменьшает давление непосредственно на курс наличного рынка.

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Что может сработать против нацвалюты

Неопределенность с объемами помощи от США

Обещанные Украине порядка $60 млрд финансовой и военной помощи продолжают пока «буксовать» в американских коридорах власти, где приближение президентских выборов только усложняет решение этого вопроса.

На эти деньги рассчитывал как наш Минфин для затыкания «дыр» бюджета, так и наши военные, которым нужно оружие для борьбы с агрессором. Пока этот вопрос не будет решен, экономическая поддержка гривне не находится на должном уровне.

Это заставляет наших чиновников все время закладывать при принятии решений повышенные риски, и снижает эффективность многих секторов украинской экономики и влияет на все — в том числе, и на настроения валютного рынка.

Обстановка на фронтах

Несмотря на стойкость и героизм ЗСУ, отсутствие сейчас обещанных нашими западными партнерами объемов боеприпасов и техники осложняет положение на фронте. Это не может не влиять на поведение участников валютного рынка, и психологически «давит» на курс.

Продолжение эпопеи с блокировкой польской границы

Это снижает объемы нашего экспорта и негативно влияет на экономику Украины. Хотя, в последнее время, украинский бизнес и начинает решать эти проблемы в обход Польши. Но это процесс не одного дня, и все равно увеличивает затраты на логистику как для наших экспортеров, так и для наших импортеров.

Если анализировать все вышеперечисленные «плюсы» и «минусы» для гривны на валютном рынке в начале марта, то можно говорить, что ситуация остается напряженной, но полностью контролируемой Нацбанком.

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Как на курс могут повлиять решения ЕЦБ

Уже 7 марта состоится заседание ЕЦБ по вопросу процентных ставок. Учитывая последние данные по инфляции в Евросоюзе, состоянию европейского рынка труда и показателям ВВП, скорее всего, ЕЦБ пока не решится на начало цикла снижения своих процентных ставок в марте этого года. Такое поведение европейского регулятора закладывает и рынок.

Уже 20 марта свое слово скажет и Федрезерв, от которого пока тоже не ожидают снижения процентных ставок. Но тут будут важны не только сами решения регуляторов, но и их комментарии с оценкой финансовой ситуации в Европе и в Америке.

Особенно по США, где политическая напряженность из-за скорых выборов уже начинает отражаться на всех сегментах финансового рынка. И где «карта» угрозы шатдауна правительства США и торги вокруг помощи Украине, Израилю и Тайваню — только начало большой политической игры, заложником которой становится практически весь мир.

На фоне традиционных комментариев руководства ЕЦБ по своему решению 7 марта и возможных высказываний представителей ФРС США перед заседанием 20 марта, международный валютный рынок вступает в полосу повышенной турбулентности пары евро/ доллар уже с середины этой недели. И это будет моментально отражаться на курсе евро относительно гривны на межбанке, и опосредованно влиять на поведение курса наличной евровалюты в обменниках.

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Прогноз курса доллара и евро на 4−8 марта

Превышение спроса на валюту над предложением будет визитной карточкой украинских торгов практически во все дни недели. Что периодически будет стимулировать выходы НБУ с интервенциями по продаже доллара и поддержке гривны. По моим прогнозам, за 4−8 марта Нацбанк потратит на это порядка $380 млн — $730 млн.

Ежедневные объемы торгов продолжат оставаться достаточно низкими и вряд ли будут превышать в системе Блумберг уровни от $110 млн до $230 млн. Основная активность на межбанке будет наблюдаться в период с 5 по 7 марта, а 8-го числа, несмотря на то, что это будет рабочий день в условиях войны, — большого количества сделок на межбанке ожидать не стоит.

В целом, ситуация на валютном рынке все дни недели будет достаточно напряженной с периодическими спекулятивными попытками покачать курс, но при этом полностью контролируемой Нацбанком.

Котировки межбанка:

Доллар. По моему прогнозу, в период с 4 по 8 марта котировки доллара на межбанке будут в пределах от 38,05 до 38,70 гривен.

Евро. Пара евро/доллар, по моим расчетам, на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 1,073 до 1,091 доллара за евро с периодическими активными колебаниями во время оглашения экономических новостей по европейской и американской экономике, а также в период перед и во время оглашения результатов заседания ЕЦБ по ставкам и комментариев к нему со стороны главы Европейского Центрального банка Кристин Лагард. По моему прогнозу, курс евро на украинском межбанке на этой неделе в таком случае будет в пределах от 40,82 до 42,22 гривен.

Наличный рынок:

Большинство обменников продолжат работать со спредом в пределах 20−30 копеек по доллару и 20−35 копеек по евро. Но периодически будут его расширять в период с 5 по 7 марта: перед заседанием ЕЦБ и во время оглашения его решений с комментариями Кристин Лагард.

Наличный доллар. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,75 до 38,80 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 37,90 до 38,75 грн.

Наличный евро. В банках котировки евро при покупке-продаже будут в пределах коридора от 40,80 до 42,40 грн, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 40,90 до 42,20 грн. «Игра» по евро будет главным спекулятивным инструментом заработка для финансистов практически всю эту неделю. Особенно — во второй ее половине.