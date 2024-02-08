Передача Украине замороженных российских активов на паузе: что сдерживает Запад

В США и странах ЕС уже второй год продолжаются дискуссии по поводу использования замороженных российских средств для помощи Украине. Почему страны Запада не спешат отдавать их, рассказал экономический эксперт аналитического центра «Объединенная Украина» Алексей Кущ.

Стоимость российских активов

На данный момент заблокированных российских активов около $300 млрд в эквиваленте, и более $200 млрд сконцентрировано в международной депозитарной системе Euroclear, находящейся под юрисдикцией Бельгии.

США контролируют небольшой объем российских активов, большая часть которых находится под контролем ЕС. Механизмов их прямого списания в пользу Украины на данном этапе нет.

Более того, существует аналитический доклад ЕЦБ, в котором аналитики европейского центробанка негативно относятся к таким действиям: по их мнению, это может нанести ущерб евро и финансовым инструментам, номинированным в евро, в частности, еврооблигациям Германии, Франции и других стран еврозоны.

Значительная часть инвестиций в евро осуществляется со стороны стран Азии, Африки и Латинской Америки, во многих из которых, по мнению Запада, не все хорошо с демократией, а значит, санкции потенциально возможные.

Раньше средства центральных банков считались резервным активом, который нельзя трогать. Именно поэтому резервы центрального банка Ирана, а это десятки миллиардов долларов, были заблокированы на десятки лет и их никто не передавал ни шахскому правительству в экзиле, ни иранской оппозиции.

Для обращения взыскания на суверенные активы должно быть принято соответствующее решение суда, или страну должны признать террористической.

Вообще, вся западная цивилизация построена на безоговорочной защите права собственника, которое нельзя отрицать иным способом, как только через соответствующее судебное решение, причем у собственника есть априори презумпция невиновности. То есть его вина должна быть доказана в суде.

Как можно воспользоваться российскими деньгами

Пока рассматривается несколько вариантов использования заблокированных российских активов:

1. Списание в пользу Украины активов наиболее одиозных политических лиц и компаний с юрисдикцией в рф.

2. Использование прибыли от российских активов для помощи Украине.

3. Передача Украине налогов, уплаченных западными компаниями, тем же Euroclear, из прибыли, полученной за использование российских активов.

Но все указанные источники дают всего несколько миллиардов евро в год. Этих средств Украине явно недостаточно.

Именно поэтому сейчас рассматривается четвертый вариант — выпуск долговых инструментов под залог заблокированных российских активов.

Механизм таков: происходит эмиссия облигаций, средства от которой передаются Украине. Далее облигации должны быть погашены — средств на это нет, и собственники получают свои деньги за счет наложения взыскания на предмет залога — то есть за счет заблокированных российских активов.

Здесь чрезвычайно важно, чтобы в проспекте эмиссии было четко указано, что такая эмиссия не включается в состав украинского суверенного долга и Украина не будет платить по этим долгам даже в случае, когда суд отменит возможность наложения взыскания на российские активы, или владелец активов откажется их передавать для погашение долга.

Потому что, в противном случае, мы можем получить деньги, которые быстро потратим, а потом нам придется погашать этот долг, на который мы не рассчитывали. И таким образом, буквально за день мы можем оказаться с удвоенным государственным долгом.

Проблема российских долгов

И еще один очень важный момент, о котором у нас почти не вспоминают. Объем заблокированных российских активов почти равен внешнему долгу рф, и это, в основном, долг перед западными инвесторами. За два года войны внешняя задолженность россии сократилась с 26% ВВП до 17%.

В частности, государственный долг составляет $40 млрд (до начала войны — $63 млрд).

Долг ЦБ и банков — $93 млрд (на начало войны — $115 млрд).

Долг других субъектов (в основном, компаний) — $225 млрд (до войны — $304 млрд).

Что происходит сейчас с этим долгом? Средства от погашения долговых обязательств поступают в рублях на особый счет инвесторов в российских банках.

Далее инвесторам предлагали либо инвестировать эти средства в западные ценные бумаги (эту лавочку быстро прикрыли), либо происходил так называемый обмен активами.

То есть определенные активы россиян разблокировали на Западе, в обмен на это специальным указом путина разрешалось продать определенному западному инвестору иностранную валюту (за счет рублей на спецсчете) и вывести эти средства за границу.

Если западные страны наложат взыскание на российские активы или переведут их в залог по выпуску специальных долговых инструментов в пользу Украины, россия аннулирует свой долг западным инвесторам.

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То есть российские банки и предприятия не будут больше никому ничего должны, что, конечно, пойдет им на пользу, ведь оздоровит балансы. Пострадают западные частные инвесторы: венчурные, пенсионные и инвестиционные фонды. Эту проблему нужно учитывать, ведь у нас о ней почти не вспоминают, а она ключевая в данном контексте.