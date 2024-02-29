В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:
Блокировка границы: Почему протестуют польские фермеры и что делать украинцам
- Почему протестуют польские фермеры;
- Почему блокируют границу Украины;
- Что делать украинцам;
- Прогноз курса доллара и евро на период с 29 февраля по 6 марта.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают kadaad1988, ROMAN785, Olesia Wild, Андрей Татра и 18 незарегистрированных посетителей.
Комментарии