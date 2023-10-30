Курс доллара и евро: сможет ли НБУ справиться с возмутителями спокойствия на валютном рынке

На этой неделе курс валют в Украине будут определять как внутренние, так и внешние факторы. «Минфин» выбрал главные, и расскажет, как они отразятся на стоимости доллара и евро на межбанке, кассах банков и обменниках .

Конец октября и начало ноября на валютном рынке Украины пройдут под воздействием трех основных факторов:

Интервенции Нацбанка, их ценники и объемы. НБУ останется маркетмейкером на межбанке, так как других конкурентов-продавцов валюты у него просто сейчас нет.

Даже крупные аграрии и оставшиеся «живые» металлурги сейчас редко продают объемы в $5−10 млн за день, которые до войны были абсолютно рабочими, как минимум, для нескольких сотен компаний в Украине.

Согласно информации Bloomberg, в настоящее время средние ежедневные объемы операций на нашем межбанке не дотягивают и до $200 млн, НБУ, по оценкам участников торгов, продает до 60−70% всей валюты. Соответственно, несложный подсчет показывает, что распродажи валюты Нацбанком могут достигать ежедневно $120 млн — $140 млн, или порядка $600 млн — $700 млн в неделю. Эти цифры полностью корреспондируют и с еженедельными отчетами НБУ по доллару.

При такой монополии на рынке официальный, а также рыночный курсы остаются полностью зависимыми от регулятора. И стоит ему несколько дней продать не весь необходимый покупателям объем, создавая таким образом неудовлетворенный спрос, и курс будет значительно выше. А стоит ему закрыть необходимые объемы валюты на пару копеек дешевле текущих котировок — и курс демонстрирует укрепление гривны.

Поэтому текущие задачи Нацбанка по курсу межбанка становятся ключевым фактором курсообразования на безналичном валютном рынке Украины. И пока задачей НБУ является относительная стабильность курсовых колебаний, а резервы позволяют проводить интервенции, гривне ничего не угрожает.

Тестирование Нацбанком оптимального объема ежедневных интервенций, чтобы с меньшей тратой резервов направлять курс в нужную ему сторону, продолжится и на этой неделе.

Резервы Нацбанка. Международная помощь и размещение Минфином ОВГЗ для покрытия дефицита бюджета. ЗВР в размере $39,7 млрд (по состоянию на 01.10.2023 года) при своевременном поступлении международной помощи остаются главным фактором как относительной стабильности гривны на межбанке (посредством распродаж резервов Нацбанка), так и ресурсом, который закрывает «дыры» бюджета (через финансирование расходов правительства посредством продажи валюты, поступающей в виде международной помощи Нацбанку).

По данным Минфина, самыми большими ресурсами в текущем году являются:

макрофинансовая помощь от ЕС — $16,2 млрд;

размещение ОВГЗ — $12,7 млрд;

гранты от США — $10,9 млрд;

средства от МВФ — $3,6 млрд;

льготное финансирование от Канады — $1,8 млрд.

Общий объем внешнего финансирования в 2023 году составляет $35,4 млрд.

С учетом того, что международная помощь не бесконечная, и в следующем году много политических и военных факторов могут ее снизить, роль финансирования расходов бюджета за счет продаж Минфином ОВГЗ населению, банкам и бизнесу будет расти.

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После резкого снижения учетной ставки НБУ с 27 октября и последующего возможного небольшого снижения ставок по депозитам банками, у Минфина есть шанс побороться за средства населения и бизнеса, которые сейчас размещаются на банковских депозитах.

Чтобы привлечь эти средства в ОВГЗ, достаточно сохранить по ним отсутствие налогообложения и держать ставку доходности на 1−2% выше депозитных ставок банков, что, собственно, и начинает происходить.

При таком сценарии и Минфину, и Нацбанку принципиально важно удерживать валютный курс относительно стабильным, чтобы граждане отдавали предпочтение не покупке валюты, а вложениям в гривневые инструменты. Это важно также и НБУ для снижения инфляционного давления на рынок. Ведь вложения граждан в гривневые активы снижают потребительский спрос на товары и услуги, что сдерживает инфляцию.

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Пока связка «НБУ — Минфин» работает слаженно, что подтверждается приростом вкладов населения в банках (по состоянию на 01.10.2023 общая сумма вкладов физических лиц, в т. ч. ФОПов, в банках составила 1 138,8 млрд грн, что на 87,3 млрд грн больше показателя по состоянию на 1 января) и размещением облигаций Минфином без эмиссионного варианта покупок этих бумаг Нацбанком.

Недавнее включение регулятором очередного выпуска ОВГЗ в список «бенчмарк-ОВГЗ» призвано обеспечить именно прирост вложений и банков в госбумаги.

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинальной-амортизационной стоимости

Заседание ФРС США по процентным ставкам 1 ноября. После решения ЕЦБ 26 октября сохранить процентные ставки на том же уровне, свое слово на этой неделе скажет Федрезерв США.

В сентябре годовая инфляция в США осталась на уровне августа — 3,7%, что практически совпало с ожиданиями. При этом дефицит бюджета США активно растет, а обслуживать его приходится по высоким ставкам. Учитывая эти обстоятельства, ФРС в этот раз, скорее всего, воздержится от повышения ставок и оставит их на уровне 5,25−5,5% годовых. Это сохранит статус кво в соотношении со ставками ЕЦБ, а также даст возможность Штатам и далее активно привлекать средства у инвесторов через распродажи казначейских обязательств.

В итоге, в Украине мы получим скачки евро относительно гривны во время традиционных валютных ралли по паре евро/доллар на внешних рынках перед, во время и сразу после оглашения решений ФРС и выступления его главы Джерома Пауэлла. Кроме того, высокие ставки Федрезерва вынуждают Украину привлекать и заемные средства на внешних рынках дороже, что всегда плохо для нашего бюджета, даже с учетом огромной международной помощи в условиях войны.

Прогноз курса доллара и евро на 30 октября — 3 ноября

Межбанк:

Доллар. Курс доллара на торгах останется заложником интервенций Нацбанка, их объемов, тактики проведения и ценников регулятора при их проведении.

Дефицит предложения валюты на межбанке сохранится, что будет вынуждать НБУ продавать недостающий доллар практически ежедневно. По моим расчетам, для этого НБУ придется потратить на этой неделе от $530 млн до $820 млн резервов.

Котировки доллара на торгах будут в пределах 36,40−36,60 гривен.

Евро. По моему прогнозу, пара евро/ доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 1,047 до 1,069 долара за євро с наибольшими колебаниями в период с понедельника, 30 октября, по среду, 1 ноября, в преддверии и во время оглашения решений ФРС по процентной ставке.

Курс безналичного евро на торгах в течение этой недели будет периодически лихорадить в пределах от 38,11 до 39,13 гривен за евро.

Наличный рынок:

Спред при покупке/продаже валюты в большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков будет находиться в пределах от 20 до 30 копеек по доллару и от 20−25 копеек до 1 гривны по евро.

В период с 30 октября по 1 ноября включительно можно снова ожидать частой смены котировок приема и продажи евро в обменниках в течение дня, в зависимости от поведения евровалюты на международных рынках.

Доллар. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,10 до 38,30 грн, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет колебаться в пределах от 37,40 до 38,10 грн.

Евро. В банках котировки евровалюты при покупке/продаже будут в пределах коридора от 39,40 до 41,00 грн, а в обменниках финкомпаний курс евро будет в пределах коридора покупок и продаж от 39,80 до 40,90 грн.