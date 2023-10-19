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19 октября 2023, 14:42 Читати українською

Депозиты дешевеют: что лучше — купить валюту или нести деньги в банк

Уже через неделю НБУ может снова снизить ключевую ставку, что подстегнет банки еще активнее резать доходность депозитов. Разберем, будет ли выгодно и дальше размещать свои средства в банках, и какие условия выбрать консервативным и рисковым инвесторам.

Уже через неделю НБУ может снова снизить ключевую ставку, что подстегнет банки еще активнее резать доходность депозитов.

Почему банки вынуждены резать доходность депозитов

Официальная статистика фиксирует замедление роста потребительских цен. По итогам сентября, инфляция в годовом измерении составила 7,1%, против 8,6% в августе. Фактические темпы роста цен оказались существенно ниже июльского прогноза НБУ, что признает и сам регулятор.

Во многом этому способствовало снижение цен на некоторые сезонные продукты питания и невозможность вывоза на границу аграриями части своего урожая и продуктов его переработки. Кроме этого, формально мораторий на повышение ряда тарифов на услуги ЖКХ продолжает сдерживать административную инфляцию.

Из негативных факторов стоит отметить дальнейшее подорожание топлива, что будет и далее заложено во все цены в промышленности, сельском хозяйстве и в торговле.

Тем не менее, пока для чиновников НБУ все складывается относительно хорошо: базовая инфляция в сентябре снизилась до 8,4% г/г, с 10,0% г/г в августе. Нацбанк утверждает, что под влиянием всех указанных выше факторов потребительская инфляция в конце года все же будет ниже его июльского прогноза.

Поэтому на предстоящем заседании Правления Нацбанка по денежно-кредитной политике (оно пройдёт 26 октября) учетную ставку, скорее всего, снова снизят с нынешних 20% годовых до 18−19% годовых.

Скорректируют и выплату по депозитным сертификатам Нацбанка: с действующих сейчас по «овернайтам» 16% годовых до 14−15% годовых, а по трехмесячным депсертификатам — до 18−19% годовых (до уровня принятой руководством Нацбанка новой учетной ставки).

Вложения в депсертификаты остаются для банков одним из самых важных источников доходов. Поэтому снижение ставок по ним приведет к очередному снижению банками процентных ставок по гривневым вкладам для населения и депозитам юрлиц.

Какую доходность предложат банки после 26 октября

Как и ранее, более агрессивно их снизят госбанки и «дочки» финучреждений с иностранным капиталом. А вот банки с местными акционерами, особенно небольшие, будут более осторожными в части снижения ставок.

В этих банках львиную долю пассивов составляют именно средства населения, и уход таких клиентов из-за низких ставок по вкладам равносилен потере перспектив дальнейшего развития.


Источник: Данные Минфина за 26.09.2023−09.10.2023

Украинский индекс ставок по депозитам физлиц по состоянию на середину октября этого года выглядел так:

По моим прогнозам, после снижения учетной ставки до 18%-19% годовых госбанки и «дочки» иностранцев снизят свои ставки:

  • на 1%-2% годовых по гривневым вкладам на 1 год,

  • на 1%-1,5% годовых по вкладам на 9 и 6 месяцев,

  • на 0,75%-1,25% годовых по вкладам на 3 месяца,

  • на 0,5%-1% годовых по вкладам на месяц, и по продуктам, «привязанным» к текущим счетам населения в гривне.

Банки с украинским частным капиталом (особенно мелкие и средние) будут менее агрессивны в своих снижениях ставок:

  • ставки в гривне на 1 год снизятся на 0,75%-1,25% годовых,

  • по вкладам на 9 и 6 месяцев — на 0,5%-1%,

  • по вкладам на 3 месяца — на 0,25%-1%,

  • на 0,25−0,5% годовых по вкладам на срок 1 месяц, и по продуктам, «привязанным» к текущим счетам населения в гривне.

А общая картина в виде Индекса ставок по депозитам физических лиц устремится к цели:

  • 13,2% — по 3-месячным вкладам,

  • 13,7% — по 6-месячным продуктам,

  • 13% — по 9-месячным вкладам,

  • 13,5% — по депозитам физлиц на 1 год.

Причем процесс снижения ставок по новым депозитным продуктам в гривне будет проходить достаточно оперативно — за 1−2 недели с момента нового снижения учетной ставки. Зато, стоимость коммерческих кредитов будет снижаться не столь оперативно. Банки станут мотивировать это значительными рисками при кредитовании в военное время.

Поэтому тем, кто хочет разместить средства на гривневый депозит, я бы советовал с этим особо не тянуть и использовать те банковские вклады, где есть возможность дальнейшего пополнения депозита по ранее зафиксированной ставке.

Что более выгодно: гривневый депозит или покупка наличного доллара

После введения Нацбанком «гибкого управляемого курса», вопрос «что более выгодно — покупка валюты или депозит» снова стал актуальным для владельцев депозитов, сроки которых подходят к концу.

Если взять во внимание мои прогнозы среднего снижения процентных ставок по гривневым депозитам, «чистая» доходность вклада в гривне в эквиваленте $1 000 будет следующей (усредненный наличный курс приема доллара по состоянию на 17.10.2023 в обменниках финкомпаний для удобства берем 38 грн/$):

Для 3-месячного депозита (93 дня) под 13,2% годовых «чистая» доходность после уплаты налога и военного сбора за весь период = 1 028,83 грн.

Общая сумма через 3 месяца для вкладчика = 39 028,83 грн.

Ориентировочный курс продажи обменниками финкомпаний доллара населению через 3 месяца, чтобы выйти в ноль, для вкладчика должен быть не выше 39,028 грн/$.

То есть за три месяца курс продажи валюты должен вырасти на 1,028 гривны на долларе.

А вот как исторически вел себя наличный курс 3 месяца:


Для 6-месячного депозита (183 дня) под 13,7% годовых «чистая» доходность после уплаты налога и военного сбора за весь период = 2 101,16 грн.

Общая сумма через 6 месяцев для вкладчика = 40 101,16 грн.

Ориентировочный курс продажи обменниками финкомпаний доллара населению через 6 месяцев, чтобы выйти в ноль, для вкладчика должен быть не выше 40,10 грн/$. То есть за 6 месяцев курс продажи валюты должен вырасти на 2,10 гривны на долларе.

Вот как исторически вел себя наличный курс 6 месяцев:

Для 9-месячного депозита (276 дней) под 13,0% годовых «чистая» доходность после уплаты налога и военного сбора за весь период = 3 007,04 грн.

Общая сумма через 9 месяцев для вкладчика = 41 007,04 грн.

Ориентировочный курс продажи обменниками финкомпаний доллара населению через 9 месяцев, чтобы выйти в ноль, для вкладчика должен быть не выше 41,00 грн/$. То есть за 9 месяцев курс продажи валюты должен вырасти на 3 гривны на долларе.

По вкладу на год (365+1 день) под 13,5% годовых «чистая» доходность после уплаты налога и военного сбора за весь период = 4 140,96 грн.

Общая сумма через 12 месяцев для вкладчика = 42 140,96 грн.

Ориентировочный курс продажи обменниками финкомпаний доллара гражданам через 1 год, чтобы выйти в ноль, для вкладчика должен быть не выше 42,14 грн/$. То есть за 1 год курс продажи валюты должен вырасти на 4,14 гривны на долларе.

А вот как исторически вел себя наличный курс 9 и 12 месяцев:


При неизменности текущих вводных (в т.ч. регулярное поступление международной помощи и других факторов, поддерживающих пока гривну) наиболее выгодным вложением оказались бы депозиты в гривне сроком на 1 год. Сработал как фактор снижения самого наличного курса, так и максимальный заработок на депозите. В разной степени в «плюсах» бы остались и вкладчики на 3−6−9 месяцев.

То есть вклад в гривне был бы интереснее для граждан, чем просто покупка наличной валюты «под матрац».

Но с учетом специфики войны и сохранения рисков девальвации гривны, если что-то пойдет не так с финансированием дефицита бюджета безэмиссионным путем (особенно в 2024 году), то я бы все же предпочел пока именно 3-месячные вклады в гривне. Они позволяют относительно быстро при правильно сформированном платежном календаре выходить из гривны в валюту в случае девальвационных скачков курса гривны относительно доллара.

Для любителей рискнуть, но и заработать, я бы тогда порекомендовал из депозитных продуктов именно вклады в гривне с возможностью пополнения по первоначальной ставке на сроки до 6 месяцев (пока по ним одна из самых высоких доходностей), или сразу на год с надеждой на стабильность гривны в такой долгой, по военным меркам, перспективе.

Логика тут простая. Если период снижения учетной ставки продолжится, то новые вклады можно будет разместить уже только с меньшей доходностью, чем сейчас. А при предложенном варианте на полгода или год можно выиграть как за счет довложений вклада на более выгодных «старых» условиях, так и за счет получения неплохой доходности в гривне при относительно стабильном курсе. Но, подчеркиваю, такой сценарий больше подходит именно для вкладчиков, желающих рискнуть.

В любом случае, не стоит забывать о диверсификации вложений, и держать свои сбережения в пропорции:

  • 60−70% — в гривне на депозитах или в ОВГЗ,

  • 30−40% — в валюте (50/50 в долларе и в евро) — также на депозитах или в валютных облигациях.

Это не самый большой уровень заработка, но зато менее рисковый в текущих военных условиях.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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