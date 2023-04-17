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17 апреля 2023, 11:30 Читати українською

Как доллар стал мировой резервной валютой и удастся ли ему удержаться

Разговоры о смене статуса доллара как мировой резервной валюты начались давно. О том, стоит ли к ним серьезно относиться, и что с ним будет в ближайшее время Investing рассказал инвестиционный консультант и основатель 720 Global Макйл Лейбовиц. «Минфин» выбрал главное.

Разговоры о смене статуса доллара как мировой резервной валюты начались давно.
  • Китай и Бразилия заключают сделку по отказу от доллара в обмен на торговлю — Barron's, март 2023
  • Китай завершил первую сделку по СПГ с расчетами в юанях — Reuters, март 2023
  • Доллар США теряет свою корону — Financial Times, февраль 2023

Заголовки, подобные этим, наводят некоторых на мысль, что скоро может наступить смерть доллара США. Но ровно такие же заголовки были и 10, и 20 лет назад.

  • Исчезающий доллар — Economist, декабрь 2004
  • Почему царствование доллара близится к концу — Wall Street Journal, март 2011
  • Доллар теряет статус глобального резерва — CNBC, сентябрь 2013

Успокоим тех, кто потерял сон от новостей, что китайский юань, биткойн или какая-либо другая валюта захватят трон доллара в качестве мировой резервной валюты, — спите спокойно. Этот день наступит нескоро.

Есть несколько важных причин, по которым доллар не потеряет своего глобального резервного статуса в ближайшее время. Предыстория позволит лучше оценить проблему с долларом и почему смерть доллара маловероятна в ближайшее время.

История доллара и резервных валют

Спрос на единую валюту многократно увеличился, когда исследователи начали плавать по земному шару в 1400-х годах, чтобы торговать. С тех пор международные торговые сети процветали, и потребность в единой валюте, которую принимают все торговые стороны, стала обычным явлением.

Единая валюта, принимаемая торговыми партнерами, снижает потребность в бартере. Бартер работает только в том случае, если у обеих сторон есть что-то ценное, чего хочет другая сторона. Если нет, то один партнер должен продать товары, полученные им по бартеру, другому торговому партнеру. Это может быть неудобно и дорого при работе с крупными или громоздкими товарами. Это также сопряжено с такими рисками, как порча, кража и пожар, среди прочих проблем.

Резервная валюта позволяет продавцу принимать валюту в обмен на товары, легко и безопасно удерживать валюту, а затем использовать ее по своему усмотрению для покупки товаров у другой стороны.

С 1250 года существовало восемь резервных валют. Каждая из них перестала быть господствующей из-за финансовой небрежности. Доллар, по сравнению с другими, находится в списке мировых резервных валют относительно недолго.

Главные резервные валюты, начиная с 1250 года

Бреттон-Вудс

До доллара британский фунт был мировой резервной валютой. Великобритания была крупнейшим экспортером товаров и услуг и имела самую передовую банковскую систему, страхование и товарные рынки. Помогла и их военная мощь.

Финансовое бремя Великобритании от Первой и Второй мировых войн вынудило их отказаться от золотого стандарта и чуть не обанкротило их. К концу Второй мировой войны союзники поняли, что устойчивый послевоенный экономический рост, восстановление и мир требуют более стабильной валюты.

В 1944 году на конференции мировых лидеров в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Гэмпшир, доллар был признан мировой резервной валютой.

Доллар идет по пути других валют

Иностранные государства накапливают и тратят доллары через торговлю. Они держат запас долларов, чтобы управлять своей экономикой и ограничивать финансовые шоки. Эти доллары, известные как избыточные резервы, вкладываются в основном в номинированные в долларе инструменты, начиная от банковских депозитов и заканчивая казначейскими ценными бумагами США и широким спектром других финансовых ценных бумаг.

По мере роста мировой экономики и расширения торговли требовались дополнительные доллары. В результате резервы в иностранной валюте выросли и были возвращены в долг экономике США.

Кредитование США другими странами привело к более дешевому и легкому финансированию правительства США, его корпораций и граждан. Как видно из графика, сумма долга превысила наши возможности его оплатить.

Долг и ВВП

Чтобы облегчить давление из-за чрезмерного использования заемных средств, ФРС установила более низкие процентные ставки, чем они могли бы быть.

Мягкая денежно-кредитная политика, включая количественное смягчение и отрицательные реальные процентные ставки, способствует спекулятивному поведению, а не производительным инвестициям.

Следовательно, экономический рост еще более ухудшается, что делает обслуживание долга более обременительным и требует еще более мягкой денежно-кредитной политики. Порочный круг долга и роста имеет свои пределы. Однако, в отличие от британцев и французов, обанкротившихся до доллара, достойной замены доллару на данный момент нет.

Что в итоге

1. После двух мировых войн и глобальной депрессии, миру была нужна сильная резервная валюта. Доллар соответствовал всем требованиям в 1944 году и до сих пор соответствует.

2. Верховенство закона, ликвидные финансовые рынки, экономическая и военная мощь были чертами, которыми в то время обладал только доллар.

3. Хотя за последние 85 лет наступило много лет относительного мира и процветания, экономический ландшафт и военная мощь изменились. Хотя в экономике США и ее долларе много недостатков, другие варианты нежизнеспособны.

4. Так же как и несколько лет назад разговоры о смерти доллара, скорее всего, окажутся ложными.

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Комментарии - 2

+
+65
bonv
bonv
17 апреля 2023, 11:38
#
Бакс всіх переживе!:)
+
+36
neverice
neverice
17 апреля 2023, 12:55
#
Насправді, частково, нішу долара зайняв євро. Та нічого поганого від того не сталось. Зараз є тенденція на формування «клубу ізгоїв», для яких резервною валютою стане юань. Та для того, щоб похитнути долар необхідне масштабне падіння обсягів зовнішньої торгівлі США, чого найближчим часом не передбачається. Бо навіть розрахунки Китай-США йдуть саме у доларі.
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