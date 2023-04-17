Как доллар стал мировой резервной валютой и удастся ли ему удержаться

Разговоры о смене статуса доллара как мировой резервной валюты начались давно. О том, стоит ли к ним серьезно относиться, и что с ним будет в ближайшее время Investing рассказал инвестиционный консультант и основатель 720 Global Макйл Лейбовиц. «Минфин» выбрал главное.

Китай и Бразилия заключают сделку по отказу от доллара в обмен на торговлю — Barron's, март 2023

Китай завершил первую сделку по СПГ с расчетами в юанях — Reuters, март 2023

Доллар США теряет свою корону — Financial Times, февраль 2023

Заголовки, подобные этим, наводят некоторых на мысль, что скоро может наступить смерть доллара США. Но ровно такие же заголовки были и 10, и 20 лет назад.

Исчезающий доллар — Economist, декабрь 2004

Почему царствование доллара близится к концу — Wall Street Journal, март 2011

Доллар теряет статус глобального резерва — CNBC, сентябрь 2013

Успокоим тех, кто потерял сон от новостей, что китайский юань, биткойн или какая-либо другая валюта захватят трон доллара в качестве мировой резервной валюты, — спите спокойно. Этот день наступит нескоро.

Есть несколько важных причин, по которым доллар не потеряет своего глобального резервного статуса в ближайшее время. Предыстория позволит лучше оценить проблему с долларом и почему смерть доллара маловероятна в ближайшее время.

История доллара и резервных валют

Спрос на единую валюту многократно увеличился, когда исследователи начали плавать по земному шару в 1400-х годах, чтобы торговать. С тех пор международные торговые сети процветали, и потребность в единой валюте, которую принимают все торговые стороны, стала обычным явлением.

Единая валюта, принимаемая торговыми партнерами, снижает потребность в бартере. Бартер работает только в том случае, если у обеих сторон есть что-то ценное, чего хочет другая сторона. Если нет, то один партнер должен продать товары, полученные им по бартеру, другому торговому партнеру. Это может быть неудобно и дорого при работе с крупными или громоздкими товарами. Это также сопряжено с такими рисками, как порча, кража и пожар, среди прочих проблем.

Резервная валюта позволяет продавцу принимать валюту в обмен на товары, легко и безопасно удерживать валюту, а затем использовать ее по своему усмотрению для покупки товаров у другой стороны.

С 1250 года существовало восемь резервных валют. Каждая из них перестала быть господствующей из-за финансовой небрежности. Доллар, по сравнению с другими, находится в списке мировых резервных валют относительно недолго.

Главные резервные валюты, начиная с 1250 года

Бреттон-Вудс

До доллара британский фунт был мировой резервной валютой. Великобритания была крупнейшим экспортером товаров и услуг и имела самую передовую банковскую систему, страхование и товарные рынки. Помогла и их военная мощь.

Финансовое бремя Великобритании от Первой и Второй мировых войн вынудило их отказаться от золотого стандарта и чуть не обанкротило их. К концу Второй мировой войны союзники поняли, что устойчивый послевоенный экономический рост, восстановление и мир требуют более стабильной валюты.

В 1944 году на конференции мировых лидеров в Бреттон-Вудсе, штат Нью-Гэмпшир, доллар был признан мировой резервной валютой.

Доллар идет по пути других валют

Иностранные государства накапливают и тратят доллары через торговлю. Они держат запас долларов, чтобы управлять своей экономикой и ограничивать финансовые шоки. Эти доллары, известные как избыточные резервы, вкладываются в основном в номинированные в долларе инструменты, начиная от банковских депозитов и заканчивая казначейскими ценными бумагами США и широким спектром других финансовых ценных бумаг.

По мере роста мировой экономики и расширения торговли требовались дополнительные доллары. В результате резервы в иностранной валюте выросли и были возвращены в долг экономике США.

Кредитование США другими странами привело к более дешевому и легкому финансированию правительства США, его корпораций и граждан. Как видно из графика, сумма долга превысила наши возможности его оплатить.

Долг и ВВП

Чтобы облегчить давление из-за чрезмерного использования заемных средств, ФРС установила более низкие процентные ставки, чем они могли бы быть.

Мягкая денежно-кредитная политика, включая количественное смягчение и отрицательные реальные процентные ставки, способствует спекулятивному поведению, а не производительным инвестициям.

Следовательно, экономический рост еще более ухудшается, что делает обслуживание долга более обременительным и требует еще более мягкой денежно-кредитной политики. Порочный круг долга и роста имеет свои пределы. Однако, в отличие от британцев и французов, обанкротившихся до доллара, достойной замены доллару на данный момент нет.

Что в итоге

1. После двух мировых войн и глобальной депрессии, миру была нужна сильная резервная валюта. Доллар соответствовал всем требованиям в 1944 году и до сих пор соответствует.

2. Верховенство закона, ликвидные финансовые рынки, экономическая и военная мощь были чертами, которыми в то время обладал только доллар.

3. Хотя за последние 85 лет наступило много лет относительного мира и процветания, экономический ландшафт и военная мощь изменились. Хотя в экономике США и ее долларе много недостатков, другие варианты нежизнеспособны.

4. Так же как и несколько лет назад разговоры о смерти доллара, скорее всего, окажутся ложными.