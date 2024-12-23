Гривна продолжит падать? — Чего ждать на валютном рынке на этой неделе

Ситуация, которая привела к ослаблению гривны на прошлой неделе, будет оставаться актуальной и в течение этой. Как будет реагировать на нее Нацбанк, и продолжит ли гривна ослабевать, «Минфин» узнал у представителей украинских банков.

Спрос на валюту растет

На прошлой неделе официальный курс гривны по отношению к американскому доллару несколько раз подряд обновлял исторический минимум, и по состоянию на прошлую пятницу составил уже 41,93 грн/$, хотя начинал неделю на отметке 41,61 грн/$.

Соответственно, вниз шла и цена национальной валюты на межбанке и в обменниках. Так, если прошедшую неделю курс продажи доллара на межбанке начал на отметке 41,72 грн/$, то завершил уже на уровне 41,99 грн/$, вплотную приблизившись к психологической отметке в 42 грн/$.

В банковских обменниках цена продажи доллара эту отметку уже оставила позади. Средний курс продажи валюты к концу недели дошел до 42,18 грн/$, а в понедельник стартовал в пределах 41,97 грн/$.

Таким образом, официальный курс гривны по отношению к доллару за прошедшую неделю снизился на 32 копейки, или же на 0,77%. Если же смотреть на показатели с начала года, то национальная валюта подешевела уже на 10,23%, ведь на 1 января официальный курс составлял 38,04 грн/$.

Гривна теряет позиции из-за сочетания ряда факторов. Самое первое — это стабильно высокий спрос населения на валюту, который в течение этого года превышает продажи долларов и евро. Как сообщил Нацбанк, по итогам ноября, наши соотечественники купили валюту на $1,29 млрд больше, чем продали. В октябре эта цифра составила $1,39 млрд. Очевидно, что в декабре отрицательное сальдо также превысит миллиард долларов.

К более активной покупке валюты граждан подталкивают высокие инфляционные ожидания и постепенное снижение доходности депозитов, которая уже не перекрывает рост цен. По расчетам Госстата, годовая инфляция в ноябре составила 11,2%. А в следующем году эксперты ожидают ее в пределах 6,5−7%.

Вырастает спрос на валюту и со стороны бизнеса. Как отмечает директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, всплеск валютного спроса традиционный для декабря, ведь в это время бизнес завершает расчеты по контрактам.

Кроме того, растет спрос на валюту и от компаний, задействованных в восстановлении разрушенной рф инфраструктуры. Ведь это требует закупки импортного оборудования. Также следует учитывать и сезонный фактор: зимой растут закупки ПРР для прохождения отопительного сезона.

Дополнительно давят на курс большие бюджетные расходы, ведь перед завершением года Госказначейство активно рассчитывается с поставщиками товаров и услуг для бюджетных структур. Соответственно, бизнес, получив гривну, часть из нее направляет на межбанк, чтобы пополнить свои валютные запасы.

Не стоит сбрасывать со счетов валютные послабления, очередную порцию которых НБУ анонсировал на прошлой неделе.

От более быстрого падения гривну сдерживают лишь значительные интервенции Нацбанка. Регулятор остается основным продавцом валюты на межбанке: периодичность его выходов с предложением СКВ, а также ценники продаж по факту определяют курс гривны на межбанке и официальный курс.

В первой половине декабря недельные интервенции НБУ уже превышали $1 млрд, что происходило впервые с мая этого года. А на прошлой неделе регулятор продал самый большой объем валюты на межбанке с 2022 года.

Хотя бы частично замедлить ослабление гривны должно было бы повышение учетной ставки НБУ 12 декабря с 13% до 13,5%. Теоретически, это должно сделать более привлекательными гривневые депозиты и облигации, и, соответственно, направить в них часть денег с валютного рынка. Однако пока ставки еще не отреагировали на последние монетарные решения НБУ.

Международный фактор

Помимо сугубо внутренних факторов, укреплению доллара способствовала и ситуация на международных рынках. Так, за прошедшую неделю индекс доллара (соотношение к евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку) вырос почти на 0,7%, а за месяц — на 1,44%.

Ключевая причина этого — ожидание прихода к власти в США Дональда Трампа, который обещает ввести высокие торговые тарифы. Это может ударить по экономике ключевых стран мира, а также привести к тому, что больше долларов будут оставаться в Штатах.

Также укреплению доллара способствовала позиция Федеральной резервной системы, которая на прошлой неделе, хотя и согласовала снижение ключевой ставки на 25 базисных пункта, но насторожила многих инвесторов внутренними спорами по этому поводу: часть членов предлагали не менять ставку. Кроме того, ФРС обновила прогноз ее изменения в следующем году: если раньше предполагалось, что ставку будут снижать трижды, то сейчас прогнозируется только два снижения.

Именно ситуацией на международных рынках можно объяснить то, что на фоне падения гривны по отношению к доллару, ее курс в отношении евро укрепился. Если в начале прошлой недели цена продажи валюты ЕС в украинских банках составляла 44,2 грн/евро, то к концу недели в среднем было уже 44,12 гривны. Так же и официальный курс евро по отношению к гривне в это время укрепился с 43,74 до 43,58.

Чего ждать на этой неделе

На этой неделе на курс будут влиять те же факторы.

«Основная причина роста курса из-за укрепления спроса останется неизменной в конце текущего и начале следующего года. Это в первую очередь увеличение покупки иностранной валюты под влиянием как сезонных, психологических факторов и активизации текущей девальвации, так и потому, что в конце года как частные потребители, так и бизнес получают больше гривны, поскольку расходы бюджета традиционно растут в последние недели декабря», — рассказал «Минфину» директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын.

Будет усиливать давление на гривну сезонное снижение активности экспортеров на фоне приближающегося периода рождественского затишья, а также ухудшение погодных условий.

В то же время, по мнению Александра Печерицына, разрыв между спросом и предложением валюты пока не столь угрожающий, чем в начале этого года, поскольку риск недофинансирования от внешних партнеров значительно меньше, чем был год назад.

«Способность Нацбанка поддерживать рынок интервенциями будет оставаться достаточно сильной», — убежден эксперт.

Традиционное в декабре влияние на курс бюджетных расходов отмечают и специалисты Альтбанка. В учреждении уверены, что в конце этого и начале следующего года безналичный курс будет колебаться в диапазоне 41,6−42,3 грн/$.

Ограниченное влияние на курс окажет и ослабление некоторых валютных ограничений, о котором Нацбанк объявил в конце прошлой недели. В частности, смягчается запрет на куплю-продажу банковских металлов.

Также расширяется разрешение на покупку валюты для оператора ядерных установок. Кроме этого, регулятор продолжил унификацию подходов к уплате украинским бизнесом купонов по еврооблигациям, актуализировав нормы, позволяющие украинским компаниям возмещать нерезидентам расходы, понесенные из-за уплаты купонов по еврооблигациям.

В Райффайзен Банке ожидают постепенное, но относительно незначительное ослабление гривны, по крайней мере, до конца этого года.

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Несмотря на то, что для многих ослабление гривны стало сигналом для покупки валюты, тех, кто внимательно следит за экономическими новостями, это не должно было удивить. Год назад Минэкономики прогнозировало, что курс на конец 2024 года достигнет 42,1 грн/$. Именно к такой отметке он вплотную и приблизился.