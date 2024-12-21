Национальный банк в течение недели, с 16 по 20 декабря, купил на межбанковском валютном рынке $0,20 млн и продал $1 417,6 млн. Чистая продажа валюты составила $1 417,4 млн против $1 075,65 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
НБУ за неделю продал наибольший объем валюты на межбанке с 2022 года
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Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $341,75 млн.
Отметим, что это самый большой объем проданной валюты за неделю с мая 2022 года, тогда НБУ продал $1 431,61 млн, а чистая продажа составила $1 424,11 млн.
С начала 2024 года НБУ на межбанке:
- купил $126,02 млн;
- продал $32 942,64 млн;
- чистая продажа валюты — $32 816,62 млн.
Источник: Минфин
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