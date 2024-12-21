НБУ за неделю продал наибольший объем валюты на межбанке с 2022 года

Национальный банк в течение недели, с 16 по 20 декабря, купил на межбанковском валютном рынке $0,20 млн и продал $1 417,6 млн. Чистая продажа валюты составила $1 417,4 млн против $1 075,65 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $341,75 млн.

Отметим, что это самый большой объем проданной валюты за неделю с мая 2022 года, тогда НБУ продал $1 431,61 млн, а чистая продажа составила $1 424,11 млн.

С начала 2024 года НБУ на межбанке: