Нацбанк смягчает ряд валютных ограничений

Национальный банк смягчает целый ряд валютных ограничений, что поддержит работу отечественных производителей и улучшит условия ведения бизнес-деятельности в Украине. В то же время изменения не будут оказывать существенного влияния на курсовую динамику и уровень международных резервов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Меры по валютной либерализации, вступающие в силу с 21 декабря, касаются ряда направлений.

Во-первых, смягчается запрет на куплю-продажу банковских металлов.

Учитывая обращение бизнес-сообщества и тщательный анализ потенциального влияния такого решения на валютный рынок, НБУ позволяет юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям покупать и продавать банковские металлы без физической поставки за безналичные гривны.

Начиная с 21 декабря бизнес сможет проводить соответствующие операции при следующих условиях:

потребность в совершении сделки обосновывается производственной деятельностью таких компаний (бизнес занимается производством ювелирных изделий);

компании/предприниматели занимались деятельностью в сфере производства ювелирных изделий до начала полномасштабного вторжения, что подтверждается соответствующими документами.

«Такие изменения позволят обеспечить стабильную работу отечественных производителей в ювелирной отрасли, снизят объем импорта готовых ювелирных изделий, а также снизят давление на производственные затраты бизнеса благодаря возможности непосредственно закупать сырье», — говорится в сообщении.

Во-вторых, расширяется разрешение на покупку валюты для оператора ядерных установок.

НБУ предусмотрел возможность покупки валюты оператором ядерных установок без учета остатков средств в иностранной валюте, полученных не позднее 31 октября 2024 г. в пределах поступлений по кредитному договору с нерезидентом-кредитором, гарантом по которому является иностранное экспортно-кредитное агентство / иностранное государство через уполномоченное им лицо /иностранное лицо, в состав участников которого входит иностранное государство.

Целью таких изменений является поддержание бесперебойности поставок ядерного топлива, что важно для работы атомных станций, а соответственно для энергетической безопасности Украины.

В-третьих, НБУ продолжает унификацию подходов к уплате украинским бизнесом купонов по еврооблигациям.

Дополнительно к имеющимся в настоящее время возможностям НБУ актуализировал нормы, позволяющие украинским компаниям возмещать нерезидентам расходы, понесенные из-за уплаты купонов по еврооблигациям.

Нормы оптимизированы таким образом, чтобы все украинские компании, привлекавшие средства для финансирования проектов в Украине через выпуск евробондов, имели одинаковые возможности их возмещения нерезидентам.

Такие переводы могут производиться только за счет собственной иностранной валюты за выполнение ряда условий, определенных в постановлении НБУ. Изменения не будут иметь негативного влияния на валютный рынок, увеличат вероятность новых привлечений капитала в Украину.

Указанные изменения внесены постановлением правления НБУ от 20 декабря 2024 года № 155 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 года № 18» и вступают в силу с 21 декабря 2024 года.