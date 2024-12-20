К закрытию межбанка курс доллара вырос на 12 копеек в покупке и в продаже. Евро подорожал на 19 копеек в покупке и в продаже.
Курс валют на вечер 20 декабря: на межбанке доллар и евро подорожали
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 20 декабря
|
Закрытие 20 декабря
|
Изменения
|
41,85/41,87
|
41,97/41,99
|
12/12
|
43,45/43,46
|
43,64/43,65
|
19/19
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,70−42,18 грн. Евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,12 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,11−42,20, евро — 43,96−44,20 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1