Курс валют на вечер 20 декабря: на межбанке доллар и евро подорожали

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 12 копеек в покупке и в продаже. Евро подорожал на 19 копеек в покупке и в продаже.

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Валюта Открытие 20 декабря Закрытие 20 декабря Изменения доллар 41,85/41,87 41,97/41,99 12/12 евро 43,45/43,46 43,64/43,65 19/19

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,70−42,18 грн. Евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,12 грн.

В обменниках доллар торгуется за 42,11−42,20, евро — 43,96−44,20 грн.

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