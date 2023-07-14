Роджер Вер: как торговец взрывчаткой стал Биткоин-Иисусом

Роджер Вер оценил потенциал биткоина еще в самом начале его существования. Однако, ограничиваться покупкой крипты он не планировал и стал одним из первых в мире инвесторов в криптовалютные стартапы, за что получил прозвище «Биткоин-Иисус». «Минфин» рассказывает о самом известном анархисте в криптовалютном мире, его инвестициях и необычном жизненном пути.

История Роджера Вера — один из ярких примеров того, как активность, целеустремленность и поиск инноваций не обязательно гарантируют финансовый успех. При этом в некоторых случаях лучше быть «тихим» инвестором и не делать лишних движений.

Первый биткоин Вер купил за 92 цента. Уже будучи достаточно богатым человеком, он быстро нарастил капитал. Публично о своем состоянии он никогда не отчитывался, но, по оценкам аналитиков, на пике в его кошельке было 400 тыс. биткоинов.

Это означает, что по сегодняшней цене они стоили бы более $12 млрд. С таким капиталом он занял бы второе место среди самых успешных криптоинвесторов (больше средств только у основателя Binance Чанпен Чжао), а также находился бы во второй сотне самых богатых людей мира. При этом у Вера нет статуса миллиардера. Вместо этого, его состояние оценивается в $450 млн, а несколько бирж требуют вернуть миллионные долги.

Вместе с тем, трудно поверить, что Роджер сожалеет о потерянных средствах. Во всяком случае, можно сказать, что, вместо банальной ступеньки в списке Forbes, он получил почетное место в истории развития криптоиндустрии.

5 фактов об инвесторе

Первый миллион в 24 года

Роджер Вер родился в Сан-Хосе, одном из центров Кремниевой долины. О своем детстве он рассказывает немного, но похоже, что оно не было безоблачным. По словам Роджера, он ушел от своих биологических родителей, когда ему было 16 лет, и после этого у него появилась новая семья, которую он и считает «настоящей».

В колледже будущий инвестор изучал экономику и математику, а затем поступил в Стэнфордский университет, где специализировался на физике. Однако, диплом он так и не получил, поскольку решил заняться бизнесом.

Еще с 16 лет Вер заинтересовался теоретиками либертарианства и анархо-капитализма. При этом тяготел он больше к последнему. «У меня нет проблем называть себя анархо-капиталистом, потому что я считаю, что это единые практические и моральные правила функционирования общества», — объясняет он свою позицию.

От Либертарианской партии Вер даже баллотировался в местные органы власти. Выиграть выборы не удалось. Успел он отметиться лишь громкими заявлениями, вроде того, что деятельность Агентства по борьбе с наркотиками незаконна.

Потерпев неудачу в политической плоскости, Роджер полностью реализовался в бизнесе. Для начала он начал скупать жесткие диски у компаний-банкротов и продавать их на eBay. Из этого выросла компания по продажам электроники Memorydealers.

«Изучая учебники по экономике, вы узнаете, что любой бизнес — это перемещение вещей (физических товаров или интеллектуальной собственности, или чего-то другого) с места, где оно стоит меньше, туда, где оно стоит больше», — рассказывает о простом принципе своего предпринимательства Вер.

Созданная им компания успешно работает до сих пор, хотя основатель уже давно отошел от этого бизнеса. Именно благодаря Memorydealers Вер стал официальным миллионером, указав это в налоговой декларации. На тот момент ему было 24 года.

Сидел в тюрьме за торговлю взрывчаткой

Развивая свою первую компанию, Вер обратил внимание на товар, который стоил в каталоге спортивных товаров Cabela дешевле, а на eBay — дороже. Речь о промышленных петардах, которые, по описанию производителя, предназначались для отпугивания птиц от сельскохозяйственных угодий.

Проблема заключалась в том, что для торговли этим товаром нужна лицензия, которой у Вера не было. Кроме того, он нарушал правила хранения взрывчатых веществ, держа запасы дома, и пересылал их покупателям обычными почтовыми службами — еще одно нарушение.

В результате, Вера обвинили в незаконном сбыте взрывчатых веществ и приговорили к 10 месяцам тюрьмы. Роджер убежден, что это было политическое решение — слишком много он говорил во время предвыборной кампании. К тому же, на eBay этими же петардами торговали десятки других людей, а за решетку сел только он.

Роджер вспоминает, что когда выходил из тюрьмы, охранник ему сказал: «Ты вернешься». Вер, в свою очередь, ответил: «Нет, это ты вернешься и будешь приходить сюда каждый день, пока не уйдешь на пенсию».

Переехал в Японию и отказался от гражданства США

После тюрьмы Вер затаил обиду на американскую правоохранительную систему. По условиям увольнения, он должен был еще 3 года быть под наблюдением, но как только этот срок истек — сразу же уехал в Японию. На длительный период в США он больше не возвращался.

Вскоре после выезда из Штатов Роджер отказался и от американского гражданства, и стал гражданином Сент-Китс и Невис. Это островная страна в Карибском море, которая без проблем предоставляет гражданство тем, кто покупает здесь недвижимость на $200 тыс. или вносит $125 тыс.

Понятно, почему Вер выбрал эту налоговую гавань. «У вас нет налога на доходы физических лиц, корпоративных доходов или налога на прирост капитала. Вам даже не нужно подавать налоговую декларацию в конце года. Это просто рай. Даже если бы на улице был мороз и снег, внутри все равно было бы тепло, потому что мне даже не нужно подавать форму в конце года», — хвалит он свою новую родину.

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Смена гражданства все же принесла ему некоторые неудобства. В 2015 году ему отказали в предоставлении визы в США, мотивируя это, среди прочего, риском, что миллионер станет нелегальным мигрантом. Также в визе ему отказывала Австралия.

Хочет, чтобы его заморозили

Еще в 20 лет Вер подписал договор с аризонской компанией, которая специализируется на криогенной заморозке, о его заморозке в случае смерти. «Она заморозит ваше тело в большой гигантской емкости с жидким азотом, когда вы умрете, в надежде, что будущие медицинские технологии смогут исправить то, что повлекло вашу смерть, плюс вред, нанесенный замораживанием», — рассказывает инвестор.

Роджер признается, что всерьез размышлял о том, чтобы воспользоваться замораживанием, чтобы избежать ареста. Сейчас же он активно инвестирует в технологии усовершенствования криогенной заморозки, а в его кошельке всегда лежит карта, указывающая, что в случае несчастного случая его должны как можно скорее доставить в аризонскую компанию.

Отдал 1 тыс. биткоинов своим учителям

В 2011 году Вер заключил пари относительно будущей цены биткоина. Условия и сумма пари несколько раз пересматривались участниками, но, в конце концов, Роджер проиграл и должен был выплатить 1 тыс. биткоинов (сейчас это более $30 млн) на благотворительность.

Эти деньги он отдал либертарианскому Фонду экономического образования (FEE). Как вспоминает Вер, именно материалы, опубликованные этим институтом, помогли ему понять, что такое криптовалюты и каков их потенциал.

Это не единственный платеж, который Роджер перевел просветительской организации. Он продолжает поддерживать деньгами ее и ряд других либертарианских учреждений, несмотря даже на то, что эта идеология довольно скептически относится к альтруизму.

«Я хочу пожертвовать им деньги не потому, что я бескорыстный, а потому, что я эгоист. Потому что стоимость, которая возникает от их деятельности, будет больше, чем цена криптовалюты, которую я им прислал», — объясняет инвестор щедрые пожертвования.

Почему увлекся криптовалютами

Интерес Вера к криптовалютам напрямую связан с его идеологией анархо-капиталиста, взглядами на экономические свободы и ненавистью к правительственному регулированию.

О существовании биткоина он узнал из радио-шоу, где рассказывали о торговле наркотиками за криптовалюту. Наркотики Роджера не интересовали, но он сразу ухватился за идею платежей вне государственного контроля.

Вер отмечает, что он не разбогател, покупая криптовалюту, а направил свои деньги в это новое направление. «У меня был Lamborghini еще до того, как биткоин был изобретен. И я продал Lamborghini, чтобы купить больше биткоинов», — говорит он.

По его словам, биткоин — одно из важнейших изобретений за всю историю человечества. «Впервые каждый может отправить или получить любую сумму денег от кого угодно, в любой точке планеты и без ограничений. Это рассвет самого лучшего, свободного мира», — подчеркивал Роджер.

Просто владеть определенным количеством криптовалюты для Вера было мало, он сразу занялся ее продвижением и популяризацией. Его компания Memorydealers в 2011 году стала первой в мире, которая начала принимать криптовалюты.

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В 2012 году он запустил интернет-магазин bitcoinstore.com, где за первую криптовалюту можно было приобрести сотни тысяч наименований товаров. В следующем году инвестор запустил популярный кошелек Blockchain.com, а вскоре стал генеральным директором другой платформы для приобретения крипты — Bitcoin.com.

Инвестировал он и в множество других криптовалютных стартапов. Среди них такие громкие имена, как: Bitpay, Zcash, purse.io, Kraken и Ripple. Исследователи развития крипторынка считают, что именно Роджер стал первым человеком, который начал инвестировать в криптостартапы.

Променял биткоин на Bitcoin Cash

Увлечение Роджера биткоином начало снижаться вместе с выявлением проблем его применения. В 2017 году, из-за роста количества пользователей, стали дороже транзакции в криптовалюте, к тому же они стали значительно более продолжительными.

Это привело к необходимости реформировать протокол биткоина. В июле 2017 года 95% майнеров проголосовали за введение нового протокола, но без увеличения размера блока, на чем настаивала более радикальная группа реформаторов.

Как объясняют эксперты, от этих изменений выиграли те, кто рассматривал биткоин, как инструмент для инвестиций, а не как платежную систему. Комиссии за перевод остались слишком высокими, что особенно негативно влияет на расчеты за мелкие покупки.

Как можно догадаться, для анархо-капиталиста Вера крипта была, в первую очередь, инструментом свободных платежей и перевода средств, поэтому этим решением большинства он остался недоволен.

Роджер подчеркивал, что он «очень озабочен будущим» криптовалюты. По его словам, к биткоину возник слишком большой спекулятивный интерес, а разработчики в это время «уничтожают его использование в качестве денег». Вер сравнивал расчеты биткоином с заменой денег на кубики льда: каждый раз, когда вы берете их в руки, они будут таять и уменьшаться.

Группа разработчиков заявила о своем отказе от предложенного реформирования биткоина и увеличила размер его блока. Таким образом и возникла альтернативная монета — Bitcoin Cash.

По словам Вера, Bitcoin Cash — самая лучшая и удобная криптовалюта, благодаря простым и быстрым операциям, а также отказу от значительных комиссий биткоина.

С 2017 года Роджер стал активным пропагандистом Bitcoin Cash, внедряя его в использование на сервисах, к которым имел отношение, а также убеждая других попробовать новый инструмент расчетов. Безусловно, здесь есть достижения — его новая родина Сент-Китс и Невис в прошлом году заявила о планах сделать Bitcoin Cash законным средством платежа на своей территории.

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Вер настолько разочаровался в биткоине, что в интервью в прошлом году заявил, что Dogecoin лучше этой криптовалюты. По его словам, в пользу мемкоина говорят два фактора: цена и надежность.

Что делает сейчас

В последнее время Вера в медиа упоминают преимущественно из-за конфликтов с несколькими криптокопаниями. В прошлом году биржа CoinFLEX заявила, что он должен ей $47 млн за использование маржинальных средств. Кроме этого, в начале 2023 года криптовалютная финкомпания Genesis Global сообщила, что Роджер должен ей почти $21 млн.

Комментируя эти случаи, инвестор сказал, что хотя деньги у него есть, отдавать он их не собирается. В случае с CoinFLEX, по его словам, не только он ничего не должен, но еще и биржа должна вернуть ему кругленькую сумму. А в случае с Genesis он переведет средства, как только биржа отчитается о своем финансовом состоянии, мол, таковой была предварительная договоренность. В прошлом месяце Роджер заявил, что компания предоставила ему соответствующие бумаги, но он ими не доволен и требует дополнительных разъяснений. На это кредитор ответил судебным иском.

Сколько денег на самом деле у Вера — точно неизвестно. В 2021 году в одном из интервью он без уточнений заявил о «нескольких миллиардах». В то же время, обозреватели рынка чаще оценивают его состояние в пределах $400−550 млн.

С точки зрения сохранности средств, Bitcoin Cash оказался не самым лучшим вариантом. Если на пиках его стоимость превышала $4 тыс., то сейчас составляет около $280. Роджер рассказывал, что держит свои средства не только в нем, но и в других монетах, хотя подробно о своем кошельке не рассказывает.

Вместе с тем, Вер войдет в историю криптоиндустрии не как один из самых успешных инвесторов, а как ярый поборник ее развития. Он получил прозвище «Биткоин-Иисус» после того, как на одном из мероприятий на природе рассказывал нескольким десяткам школьников о криптовалютах. Те завороженно слушали его и один из знакомых сказал, что Роджер выглядит, как Иисус со своими учениками.

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Правда, сам Роджер считает, что ему лучше подошло бы прозвище «Биткоин-Джонни Эпплсид». Это легендарный американский садовник, который путешествовал по США и садил яблочные деревья. Подобно ему, и Вер считает, что прививает миру любовь к криптовалютам, а одновременно, и к новой свободной экономике.