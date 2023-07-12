Биткоин со скидкой $3 тыс: где купить и можно ли на этом заработать

По состоянию на 11 июля 2023 года на криптовалютной бирже Binance US биткоин торговался по цене $27 218, что на 10% дешевле, чем в среднем по рынку ($30 458). Другие популярные криптовалюты тоже предлагались с дисконтом. Откуда он появился и можно ли на нем заработать, разбирался «Минфин».

Как работают централизованные криптовалютные биржи

Чтобы понять, откуда берутся скидки на биткоин и другие токены, нужно иметь представление о том, как работает централизованная криптовалютная биржа (CEX).

Централизованная криптовалютная биржа — это платформа, через которую заинтересованные стороны могут безопасно обмениваться криптовалютами. Такие биржи обеспечивают среду, в которой покупатели и продавцы цифровых активов могут быстро совершать транзакции. Также они могут выступать поставщиками ликвидности поддерживаемых токенов, взяв на себя роль маркетмейкеров.

Все транзакции, осуществляемые на CEX, выполняются в электронном виде и записываются в соответствующую цепочку блоков, которая обеспечивает обмен конкретными цифровыми активами.

Используя блокчейн, криптобиржи устранили необходимость в брокере, транзакции осуществляются непосредственно внутри CEX через ее собственный интерфейс.

Механизм работы централизованной криптовалютной биржи выглядит так:

CEX получает заказы от индивидуальных или институциональных клиентов и сопоставляет ордера на покупку и продажу с одинаковой ценой, после чего происходит их выполнение. За свою работу биржа взимает комиссию. Ее размер зависит от ликвидности — чем больше ликвидность, тем ниже комиссия. С другой стороны, биржа может действовать как маркетмейкер, придавая ликвидности поддерживаемым платформой токенам для повышения скорости выполнения.

Для создания ордеров в CEX пользователям не нужно обращаться к брокеру. Их активы хранятся в кошельке, откуда их можно свободно перемещать на биржу в любой момент.

Очень важной характеристикой централизованных бирж является регулирование. Поскольку эти платформы имеют дело с миллиардами долларов и обслуживают миллионы клиентов из разных стран, они, как правило, должны получить разрешение на предоставление своих услуг от местных органов власти.

Кроме того, централизованные биржи должны соответствовать множеству законов и правил, включая протоколы «Знай своего клиента» (KYC), протоколы по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансированию терроризма (CFT). Также они обязаны гарантировать, что сделки выполняются прозрачно и с соблюдением определенных процедур, которые не позволяют участникам рынка искажать цены на активы.

Почему на Binance началась распродажа токенов

Причины нынешних скидок на Binance следует искать в проблемах биржи с американскими регуляторами. 5 июня 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала экстренное ходатайство в Окружной суд округа Колумбия с просьбой о временном ограничительном приказе относительно Binance US и генерального директора Binance Чанпена Чжао. Этот приказ предусматривал замораживание активов Binance US и репатриацию фиатных валют и криптовалют, которые хранят клиенты из США или в пользу клиентов из США.

Кроме того, ходатайство запрещало ответчикам уничтожать, менять или скрывать записи, и устанавливало другие требования. 9 июня биржа приостановила пополнение депозитов в долларах США. В дальнейшем ограничительные меры были ослаблены, поскольку Binance US опротестовала ходатайство SEC и суд обязал стороны искать компромисс, который впоследствии был найден. Однако, внесение депозитов в долларах США остается под запретом.

По состоянию на сейчас клиенты Binance US могут по своему усмотрению проводить обменные операции и выводить активы с биржи в долларах США. Опция будет доступна до 20 июля. Об ограничении вывода цифровых активов речь пока не идет.

В связи с тем, что количество фиатного доллара стало ограниченным (ни биржа, которая может выполнять функцию маркетмейкера, ни клиенты не могут вносить доллар на платформу), и имеет ограничение по времени на вывод USD, количество желающих продать крипту за доллары и вывести их стремительно выросло, что привело к падению стоимости ключевых криптоактивов. В целом, сложилась ситуация, когда биржа стала локальной площадкой, полностью отрезанной от традиционных финансов и внешних рынков.

Разница в стоимости биткоинов на Coinbase и Binance US

Источник: Tradingview

Подобная ситуация уже возникала ранее: в мае этого года Binance Australia сообщила пользователям, что приостанавливает услуги, связанные с австралийским долларом. Тогда дисконт на BTC по отношению к AUD превысил 20%. Такая ситуация может повториться на любой из централизованных бирж, поскольку они зависят от решений регуляторов и компаний, которые обеспечивают фиатные каналы.

Важное уточнение: дисконт на ведущие криптовалюты на Binance US присутствует только в парах с фиатным долларом. Все остальные криптопары, в том числе пары со стейблкоинами, котируются по среднерыночным показателям.

Возможно ли заработать на ситуации

Есть только одна группа инвесторов, которая реально может заработать на биткоин-дисконте от Binance US, — те, у кого на счетах американского подразделения биржи есть фиатные доллары. Они могут купить криптоактивы со скидкой, вывести их за пределы платформы и продать по рыночным ценам.

Но это разовая акция, поскольку завести доллары вновь на биржу уже не получится. Даже если они попытаются завести стейблкоин, например, тот же USDT, то им придется его продать по курсу 0,8942 (на момент публикации), чтобы получить доллар США. То есть за 100 USDT они получат $89,42.

Операция будет лишена содержания, разве что рассчитывать на то, что дисконт будет расти с приближением даты запрета на вывод USD. Начиная с 21 июня, стоимость USDT снизилась от паритета до $0,8942.

Непонятной остается позиция тех, кто продает цифровые активы по заниженным ценам: зачем это делать, если есть возможность вывести криптовалюты на другие платформы и продать по рыночным ценам? По всей вероятности, дешевле готова продавать именно биржа с целью аккумуляции доллара на счетах. Вопрос остается открытым.

Если инвестор не является клиентом Binance US, то это дополнительная преграда для получения дохода с помощью арбитража (приобретение активов на одной платформе и продажа по более высоким ценам на другой). Открыть аккаунт на бирже, у которой проблемы с регуляцией, может быть сложно, и даже, если кому-то это удастся, опять же придется ждать большего дисконта, чтобы получить доход.

Риски, которые берет на себя такой инвестор, не сопоставимы с прибылью. Сразу при конвертации того же стейблкоина в фиатный доллар инвестор теряет 10% от стоимости своих активов, а также возникает большая вероятность того, что они будут заморожены на неопределенный срок.