Сенат США обнародовал законопроект о помощи Украине

Сенат США опубликовал новый законопроект о дополнительном финансировании, объединяющем выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США. Об этом написала посол Украины Оксана Маркарова в Фейсбуке.

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«4 февраля Комитет по ассигнованиям Сената обнародовал текст законопроекта о пакете международной помощи США, в том числе для Украины, и миграционную реформу, являющуюся условием поддержки республиканцами международной помощи США», — написала Маркарова.

Она отметила, что законопроект предусматривает ассигнование в части помощи Украине в размере $60 млрд. Из них расходы на оборону составили $50,43 млрд, в частности, $48,4 млрд — министерству обороны США до 31 декабря 2024 года включительно.

«А именно $19,85 млрд — на пополнение американских военных вооружений и техники, предоставленных Украине из запасов Министерства обороны США; $13,8 млрд — на перевооружение Украины из-за закупки оружия и боеприпасов у оборонно-промышленной базы США; $14,8 млрд — на военная обучение, обмен разведданными, усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования и другие меры поддержки; $8 млн для Генерального инспектора Министерства обороны для продолжения надзора с помощью Украины со стороны США», — написала посол.

Кроме того, по словам Маркарова, $1,6 млрд пойдут на внешнее военное финансирование (FMF) для нужд Украины и других региональных партнеров по противовоздушной обороне, артиллерии, морской безопасности, техническому обслуживанию и поддержке.

Также $300 млн выделят на помощь Украине в защите границ и продвижении верховенства права и $100 млн в поддержку программ разминирования, борьбы с терроризмом и нераспространением оружия массового поражения.

Также законопроект включает $9,654 млрд финансирования экономической, финансовой, гражданской и ядерной безопасности. В частности, $7,85 млрд прямой бюджетной поддержки Украины. Предусмотрен запрет на возмещение пенсий за счет прямой бюджетной поддержки США.

Маркарова также отметила, что $1,58 млрд направлено на развитие украинской экономики в приоритетных секторах, таких как транспорт и энергетика, а также развитие частного сектора.

Еще $25 млн Офиса переходных инициатив «USAID» для поддержания усилий по восстановлению и повышению устойчивости в Молдове и украинских территориях, отвоеванных у россии.

Также $️50 млн выделили для реагирования на ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности, в частности, вследствие вторжения россии в Украину и $149 млн — на Национальную администрацию по ядерной безопасности США.

Кроме того, отмечает посол, этот законопроект включает выделение гуманитарной помощи:

$️2,3 млрд министерству здравоохранения и социальных служб США в помощь беженцам, в частности для предоставления украинцам, получившим гуманитарный пароль в 2024 финансовом году, тех же преимуществ, которые получили украинцы в 2022 и 2023 годах.

$9,2 млрд для поддержки глобальных усилий по оказанию гуманитарной помощи через Государственный департамент и систему «USAID». В соответствии с бюджетными правилами США гуманитарные средства не расписываются в бюджете и будут выделяться на нужды.

$299 млн выделится Государственному департаменту США и USAID в поддержку защиты дипломатических объектов США в Украине и Израиле, а также других объектов, находящихся в зоне риска. Также на предоставление услуг американским гражданам, нуждающимся в помощи за рубежом.

$️25 млн для офисов Генеральных инспекторов Государственного департамента США и USAID по надзору за дополнительным финансированием.

«Благодарны Администрации Президента США и всем в Конгрессе в обеих партиях, кто поддерживает Украину и понимает важность скорейшего принятия решения для Украины и национальной безопасности США», — подытожила Маркарова, добавив, что впереди ожидаются сложные и публичные дебаты вокруг части пакета, которая касается миграционной политики США.

Как сообщалось, президент США Джо Байден поддержал законопроект, содержащий двухпартийное соглашение по границе, а также помощь Украине, и призвал Конгресс ускорить его принятие в обеих палатах.