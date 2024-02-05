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5 февраля 2024, 10:15 Читати українською

Сенат США обнародовал законопроект о помощи Украине

Сенат США опубликовал новый законопроект о дополнительном финансировании, объединяющем выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США. Об этом написала посол Украины Оксана Маркарова в Фейсбуке.

Сенат США опубликовал новый законопроект о дополнительном финансировании, объединяющем выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США.
Фото: depositphotos

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«4 февраля Комитет по ассигнованиям Сената обнародовал текст законопроекта о пакете международной помощи США, в том числе для Украины, и миграционную реформу, являющуюся условием поддержки республиканцами международной помощи США», — написала Маркарова.

Она отметила, что законопроект предусматривает ассигнование в части помощи Украине в размере $60 млрд. Из них расходы на оборону составили $50,43 млрд, в частности, $48,4 млрд — министерству обороны США до 31 декабря 2024 года включительно.

«А именно $19,85 млрд — на пополнение американских военных вооружений и техники, предоставленных Украине из запасов Министерства обороны США; $13,8 млрд — на перевооружение Украины из-за закупки оружия и боеприпасов у оборонно-промышленной базы США; $14,8 млрд — на военная обучение, обмен разведданными, усиление присутствия в зоне ответственности Европейского командования и другие меры поддержки; $8 млн для Генерального инспектора Министерства обороны для продолжения надзора с помощью Украины со стороны США», — написала посол.

Кроме того, по словам Маркарова, $1,6 млрд пойдут на внешнее военное финансирование (FMF) для нужд Украины и других региональных партнеров по противовоздушной обороне, артиллерии, морской безопасности, техническому обслуживанию и поддержке.

Также $300 млн выделят на помощь Украине в защите границ и продвижении верховенства права и $100 млн в поддержку программ разминирования, борьбы с терроризмом и нераспространением оружия массового поражения.

Также законопроект включает $9,654 млрд финансирования экономической, финансовой, гражданской и ядерной безопасности. В частности, $7,85 млрд прямой бюджетной поддержки Украины. Предусмотрен запрет на возмещение пенсий за счет прямой бюджетной поддержки США.

Маркарова также отметила, что $1,58 млрд направлено на развитие украинской экономики в приоритетных секторах, таких как транспорт и энергетика, а также развитие частного сектора.

Еще $25 млн Офиса переходных инициатив «USAID» для поддержания усилий по восстановлению и повышению устойчивости в Молдове и украинских территориях, отвоеванных у россии.

Также $️50 млн выделили для реагирования на ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности, в частности, вследствие вторжения россии в Украину и $149 млн — на Национальную администрацию по ядерной безопасности США.

Кроме того, отмечает посол, этот законопроект включает выделение гуманитарной помощи:

$️2,3 млрд министерству здравоохранения и социальных служб США в помощь беженцам, в частности для предоставления украинцам, получившим гуманитарный пароль в 2024 финансовом году, тех же преимуществ, которые получили украинцы в 2022 и 2023 годах.

$9,2 млрд для поддержки глобальных усилий по оказанию гуманитарной помощи через Государственный департамент и систему «USAID». В соответствии с бюджетными правилами США гуманитарные средства не расписываются в бюджете и будут выделяться на нужды.

$299 млн выделится Государственному департаменту США и USAID в поддержку защиты дипломатических объектов США в Украине и Израиле, а также других объектов, находящихся в зоне риска. Также на предоставление услуг американским гражданам, нуждающимся в помощи за рубежом.

$️25 млн для офисов Генеральных инспекторов Государственного департамента США и USAID по надзору за дополнительным финансированием.

«Благодарны Администрации Президента США и всем в Конгрессе в обеих партиях, кто поддерживает Украину и понимает важность скорейшего принятия решения для Украины и национальной безопасности США», — подытожила Маркарова, добавив, что впереди ожидаются сложные и публичные дебаты вокруг части пакета, которая касается миграционной политики США.

Как сообщалось, президент США Джо Байден поддержал законопроект, содержащий двухпартийное соглашение по границе, а также помощь Украине, и призвал Конгресс ускорить его принятие в обеих палатах.

Источник: Минфин
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Комментарии - 8

+
+9
TAN72
TAN72
5 февраля 2024, 10:33
#
Похоже на дерибан🤔
+
+79
bonv
bonv
5 февраля 2024, 10:42
#
Законопроєкт — то не гроші. 7 лютого побачимо.
+
+12
fucktus
fucktus
5 февраля 2024, 10:47
#
Спикер Джонсон уже отписался в Твиттере.

Я уже видел достаточно ерунды. Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали, и он даже близко не поможет положить конец пограничной катастрофе, которую создал Байден. Как мне в лицо заявил ведущий переговорщик от Демократической партии: Согласно этому закону, «граница никогда не закрывается». Если этот «законопроект» дойдет до Палаты представителей, то я похороню его немедленно.

Спикер Палаты Представителей может заблокировать любой законопроект отказавшись поставить его на голосование.

https://twitter.com/SpeakerJohnson/status/1754333708193091928
+
+24
bonv
bonv
5 февраля 2024, 10:56
#
Сенат Сполучених Штатів Америки оприлюднив двопартійну пропозицію про допомогу Ізраїлю, Україні та охорону кордонів на суму 118 мільярдів доларів, пише CNBC.
Законопроект передбачає виділення 60,1 млрд доларів на допомогу Україні, 14,1 млрд доларів — Ізраїлю і 20,2 млрд доларів — на підвищення безпеки на американському кордоні. Також в нього включені невеликі суми на гуманітарну допомогу в регіонах, охоплених війною, і на оборонні операції в Червоному морі і на Тайвані.
Видання зазначає, що головною відмінністю цього документа є збільшення фінансування охорони кордону на 13 мільярдів доларів. Журналісти вважають, що республіканці Палати представників все одно можуть розкритикувати його.
Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер повідомив, що голосування по законопроекту заплановано на 7 лютого.
«Я знаю, що переважна більшість сенаторів хочуть досягти цього, але для швидкого просування вперед знадобиться двопартійна співпраця. Сенатори повинні відгородитися від шуму тих, хто хоче провалу цієї угоди заради своїх політичних цілей», — сказав він.
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0
fucktus
fucktus
5 февраля 2024, 11:09
#
Это не имеет очень большого значения, что там пишет Сенат или Президент США, если Спикер против. По факту, Джонсон имеет аналог права «вето» на законопроекты в США, отказываясь их ставить на голосования, и снять это вето нет способа. Вето даже Президента США можно снять 2/3 обоих палат Конгресса, но такой процедуры нет для ситуации когда Спикер просто выбросил законопроект в мусорную корзину.

Джонсон сказал, что будет принимать пакет по Израилю отдельно, это фактически означает, что законопроект «Украина/Израиль/граница США» окончательно похоронен и не рассматривается как решение проблем Израиля.

Причина таких резкий действий Джонсона, что он ручная собачка Трампа, он его посадил в кресло Спикера. Трамп хочет завесить границу и помощь Украине до выборов, т.к. хочет использовать раздражение американцев иммигрантами как центральную тему выборов. Да и выделение траншей другим странам довольно непопулярно у американцев, которые предпочитают направлять средства на внутренние расходы.
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0
Три літри
Три літри
5 февраля 2024, 11:43
#
Обійти це способи є
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0
Criptor82
Criptor82
5 февраля 2024, 11:37
#
А я думаю де Investic пропав:)
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0
sx1
sx1
5 февраля 2024, 11:53
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Перелогинился.
Только с именами у них плохо, фантазии мало…)
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