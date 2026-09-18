Доллар по 45,10 и новые спреды: с какими ценниками откроются обменники в выходные

Украинцы привыкают к доллару по 45 гривен, но мало кто понимает реальную цену этой стабильности. Пока Ближний Восток взвинчивает цены на нефть до $100, а ФРС США жестко поднимает ставки, мировой валютный рынок лихорадит. Чтобы защитить гривну от глобального шока и инфляционного взрыва, Нацбанк вынужден заливать межбанк деньгами, сжигая до $1,4 млрд резервов еженедельно. Анализирую, какие ценники в результате напишут в эти выходные обменники .

На этой неделе мировой валютный рынок по паре евро/доллар испытал повышенный стресс, что отразилось и на поведении курса евро в Украине. Решающую роль сыграли два фактора:

Эскалация войны на Ближнем Востоке в сочетании с угрозами йеменских хуситов полностью заблокировать поставки нефти Саудовской Аравией. В итоге цена нефти марки Brent уверенно закрепилась выше психологического порога в $100 и на момент написания статьи находится в пределах $103−104 за баррель.

Стоимость нефти Brent

Повышение ключевой ставки Федрезервом США на фоне растущей инфляции. До 90% аналитиков прогнозировали такое решение регулятора и рынок заложил такой сценарий в актуальные на тот момент котировки пары евро/доллар в пределах 1,152−1,157 доллара за евро. Однако интрига вокруг этого вопроса оставалась до выступления главы ФРС США Кевина Уорша.

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Резкое проседание котировок евро вечером 16 сентября стало первой реакцией рынка на комментарии главы Федрезерва, по словам которого, в ближайшее время инфляция останется главной проблемой для экономики США, и американский регулятор будет последовательно с ней бороться.

Динамика пары евро/доллар

Нервозность инвесторов хорошо видна также на поведении цен на золото 15−16 сентября. В этот период его котировки усилили волатильность, а затем просели к уровням около $4 260 за унцию на первых новостях от Федрезерва по процентным ставкам. Но уже в течение следующего дня на фоне повышения интереса консервативных игроков и центробанков к покупке подешевевшего золота его ценники вернулись к уровням около $4 366 за унцию. Это снова подтвердило репутацию золота, как одного из лучших в мире «защитных» активов.

Динамика цены золота

Справедливости ради, стоит отметить, что комментарии главы Федрезерва Кевина Уорша по состоянию американской и мировой экономики несколько успокоили инвесторов. Однако коррекция как по паре евро/доллар, так и по золоту продолжалась до вечера 17 сентября, что говорит о важности данного решения американского регулятора.

В конечном итоге имеем два сентябрьских решения европейского и американского регуляторов о поднятии на 0,25% годовых своих ставок:

10 сентября ЕЦБ поднял ключевую ставку до 2,5−2,9% годовых;

16 сентября ФРС США увеличил ключевую ставку до 3,75−4% годовых.

Повышение ставок Федрезервом сработало на ситуативное укрепление позиций доллара относительно евро, так как после этого часть инвесторов стали перевкладываться в американские активы с большей доходностью, по сравнению с европейскими бумагами. Дорогая нефть только усилила спрос на американскую валюту на всех сегментах мирового финансового рынка.

Тем не менее, я считаю, что подобный расклад — скорее, ситуативная реакция рынка на происходящее, и за счет большей прогнозируемости ЕЦБ в скором времени евровалюта отыграет у доллара утраченные позиции.

В Украине НБУ 17 сентября тоже поднял свою учетную ставку до 16% годовых. Ключевое в месседжах рынку от Нацбанка — ожидание дальнейшего раскручивания инфляции в ближайшие несколько месяцев из-за последствий войны в Украине и на Ближнем Востоке.

Поэтому, чтобы минимизировать инфляционные риски, все основные курсовые стрессы на валютном рынке на этой неделе продолжал сглаживать Нацбанк. Он практически ежедневно закрывал весь объем недостающей валюты на межбанке, не давая котировкам доллара сильно расти.

Но подобная условная стабильность курса гривны обходится Нацбанку дорого. Еженедельные траты резервов составляют сейчас $1 млрд — 1,4 млрд. Однако это вынужденная мера: слишком уж зависимы показатели инфляции в Украине от курсового фактора и стоимости энергоносителей. Сильная девальвация гривны в подобных условиях — путь к дальнейшему росту цен, что прекрасно понимают в Нацбанке.

На фоне роста внутреннего спроса на валюту и повышенной волатильности внешних рынков с 14 по 18 сентября доллар при продаже на межбанке подорожал на 19,5 копеек — с утренних котировок понедельника 44,485/44,515 до 44,68/44,71 к вечеру пятницы, а вот евро подешевел почти на 18 копеек — с 51,3979/51,4192 до 51,2166/51,2421 гривен.

При этом наличный рынок не особо спешил реагировать на изменения межбанка и вел себя достаточно сдержанно. В результате ценники продажи наличного доллара вечером в пятницу находились в пределах 44,80−45,05 гривен, и евро — в пределах 51,95−52,05 гривен.

В эти выходные большинство обменников финкомпаний и открытых в субботу и воскресенье отделений банков продолжат работать в формате «с оборота». Но для минимизации своих валютных рисков они расширят спред между покупкой и продажей доллара в пределах до 20−25 копеек и 20−60 копеек по евро. Сохранится также практика выставления отдельными сетями обменников спреда и до 1 гривны — как по доллару, так и по евро.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 19−20 сентября

Курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и в кассах работающих по выходным отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 44,40 до 44,70 гривен и продажа от 44,80 до 45,10 гривен.

Курс наличного евро будет находиться в пределах: прием от 51,30 до 51,65 гривен и продажа от 51,70 до 52,10 гривен.

Как и все рабочие дни недели, в эти выходные часть обменников может еще скорректировать рассчитанные мною ценники на плюс-минус 5−7 копеек как по доллару, так и по евро, в зависимости от наличия у них свободных объемов гривны и валюты, а также своих индивидуальных задач.