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18 сентября 2026, 13:28 Читати українською

Пенсии могут задержать на 3-5 дней: аналитик назвал причину

В Украине могут возникать краткосрочные задержки социальных выплат из-за дефицита бюджетных ресурсов, однако критической угрозы для выполнения государством базовых обязательств перед населением пока нет. Такую оценку в эфире проекта Новости.LIVE «Мир на изломе» высказал финансовый аналитик Алексей Кущ.

В Украине могут возникать краткосрочные задержки социальных выплат из-за дефицита бюджетных ресурсов, однако критической угрозы для выполнения государством базовых обязательств перед населением пока нет.

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Задержка пенсий может занять несколько дней

По словам Куща, при неблагоприятном развитии ситуации возможны временные кассовые разрывы, из-за которых отдельные выплаты могут поступать с задержкой.

Аналитик предположил, что речь идет об отсрочке пенсий примерно на 3−5 дней. В то же время, он отметил, что такие задержки могут вообще не возникнуть.


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Куст не ожидает замораживания соцвыплат

Финансовый аналитик считает, что даже при значительном дефиците ресурсов государство не откажется от выполнения основных социальных обязательств.

По его оценке, в случае острой нехватки средств власти могут использовать дополнительные механизмы финансирования, в частности эмиссию гривны, чтобы обеспечить необходимые социальные выплаты.

Таким образом, Кущ оценивает нынешние риски, прежде всего, как возможные краткосрочные перебои с проведением платежей, а не как угрозу полного прекращения или замораживания пенсий.

Как мы сообщали, пенсии повысят с 1 марта 2027 года: кого охватит индексация

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
18 сентября 2026, 14:05
#
Двіночки… Ну нема грошей, подумаєш, пенсіонери, інваліди почекають, або емісію запустим, ще намалюємо папірців)
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