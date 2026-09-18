Пенсии могут задержать на 3-5 дней: аналитик назвал причину

В Украине могут возникать краткосрочные задержки социальных выплат из-за дефицита бюджетных ресурсов, однако критической угрозы для выполнения государством базовых обязательств перед населением пока нет. Такую оценку в эфире проекта Новости.LIVE «Мир на изломе» высказал финансовый аналитик Алексей Кущ.

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Задержка пенсий может занять несколько дней

По словам Куща, при неблагоприятном развитии ситуации возможны временные кассовые разрывы, из-за которых отдельные выплаты могут поступать с задержкой.

Аналитик предположил, что речь идет об отсрочке пенсий примерно на 3−5 дней. В то же время, он отметил, что такие задержки могут вообще не возникнуть.



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Куст не ожидает замораживания соцвыплат

Финансовый аналитик считает, что даже при значительном дефиците ресурсов государство не откажется от выполнения основных социальных обязательств.

По его оценке, в случае острой нехватки средств власти могут использовать дополнительные механизмы финансирования, в частности эмиссию гривны, чтобы обеспечить необходимые социальные выплаты.

Таким образом, Кущ оценивает нынешние риски, прежде всего, как возможные краткосрочные перебои с проведением платежей, а не как угрозу полного прекращения или замораживания пенсий.

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