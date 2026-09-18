Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 18−21 сентября. Цена доллара осталась на уровне 44,66 грн, в то время как евро подорожал на 1 копейку — до 51,24 грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Доллар остался на месте, евро подорожало на 1 копейку: курс НБУ на 18 — 21 сентября
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Официальный курс валют
На выходные НБУ установил следующие курсы:
Для сравнения, 18 сентября официальный курс доллара составил 44,66 грн, а евро — 51,23 грн.
Источник: Минфин
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