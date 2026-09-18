В пятницу, 18 сентября, средний курс доллара подешевел на 1 копейку в покупке и подорожал на 9 копеек в продаже. Курс евро подешевел на 9 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
Курс валют 18 — 21 сентября: сколько стоят доллар и евро в банках и обменниках
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Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,46−44,98 грн. Евро покупают за 51,11 грн., а продают за 51,81 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,75−44,85, евро — 51,70−51,95 грн.
Межбанк закрылся в диапазоне 44,68−44,71 грн. Торги по евро проходили на уровне 51,22−51,24 грн.
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Источник: Минфин
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