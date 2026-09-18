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18 сентября 2026, 17:00 Читати українською

300 Telegram-каналов и тысячи фишинговых ссылок: в Украине разоблачили масштабную скам-сеть

В рамках операции WallHack киберполиция разоблачила сеть скам-сообществ, которые распространяли фишинговые ссылки и выманивали платежные данные граждан. О результатах масштабной операции сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк, ссылаясь на данные правоохранителей. По ее словам, операция проходила в Киеве и еще в 19 областях Украины.

В рамках операции WallHack киберполиция разоблачила сеть скам-сообществ, которые распространяли фишинговые ссылки и выманивали платежные данные граждан.

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239 обысков и около 600 единиц техники

Правоохранители провели 239 обысков и изъяли около 600 единиц компьютерной техники.

Злоумышленники использовали мессенджеры для распространения ссылок на поддельные сайты банков, государственных сервисов, торговых платформ и других ресурсов. Через такие страницы они получали платежные данные и доступ к счетам граждан Украины и стран ЕС.

В рамках сделки также заблокировали тысячи фишинговых ссылок и прекратили работу 300 Telegram-каналов, совокупная аудитория которых превышала 5 тысяч пользователей.

23 подозрения и пять дел в суде

По результатам расследования 23 человека объявили о подозрении, восьмерых фигурантов задержали. Для четырех из них суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Еще пять уголовных производств уже передали в суд с обвинительными актами, одно из них касается организованной преступной группы.

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В настоящее время правоохранители анализируют изъятые материалы и устанавливают полный круг потерпевших и размер нанесенного ущерба.

Такие операции показывают, насколько масштабными стали схемы онлайн-мошенничества. Фишинговые сайты все чаще маскируются под известные банки и государственные сервисы, поэтому людям важно проверять адрес сайта и не переходить по сомнительным ссылкам", — отметила Ольга Василевская-Смаглюк.

Как мы уже сообщали, СБУ и Нацполиция за неделю ликвидировали 94 мошеннических колл-центра

Источник: Минфин
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