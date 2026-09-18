Почти 5 тысяч грн в месяц: во сколько могут обойтись налоги ФЛП-2 в 2027 году

В Верховную Раду поступил проект Государственного бюджета Украины на 2027 год. На его основе Telegram-канал «Новости для ФЛП» подсчитал, какими могут быть ежемесячные платежи для физических лиц-предпринимателей, если заложенные показатели останутся без изменений.
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Для расчетов взята минимальная зарплата 9546 грн и прожиточный минимум для трудоспособных лиц 3691 грн.
ФЛП 1 группы
По приведенным расчетам, ежемесячные платежи могут составлять:
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ЕСВ — 2 100,12 грн;
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военный сбор — 954,60 грн;
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единый налог — до 369,10 грн.
Таким образом, общая сумма будет составлять до 3423,82 грн в месяц.
ФЛП 2 группы
Для предпринимателей второй группы расчет выглядит следующим образом:
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ЕСВ — 2 100,12 грн;
-
военный сбор — 954,60 грн;
-
единый налог — до 1 909,20 грн.
Общая ежемесячная налоговая нагрузка — до 4 963,92 грн.
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Расчеты могут измениться
Приведенные суммы являются ориентировочными, поскольку речь идет только о проекте госбюджета-2027. Окончательные показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума должны быть утверждены, после чего могут измениться и расчетные платежи ФЛП.
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