Почти 5 тысяч грн в месяц: во сколько могут обойтись налоги ФЛП-2 в 2027 году

В Верховную Раду поступил проект Государственного бюджета Украины на 2027 год. На его основе Telegram-канал «Новости для ФЛП» подсчитал , какими могут быть ежемесячные платежи для физических лиц-предпринимателей, если заложенные показатели останутся без изменений.

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Для расчетов взята минимальная зарплата 9546 грн и прожиточный минимум для трудоспособных лиц 3691 грн.

ФЛП 1 группы

По приведенным расчетам, ежемесячные платежи могут составлять:

ЕСВ — 2 100,12 грн;

военный сбор — 954,60 грн;

единый налог — до 369,10 грн.

Таким образом, общая сумма будет составлять до 3423,82 грн в месяц.

ФЛП 2 группы

Для предпринимателей второй группы расчет выглядит следующим образом:

ЕСВ — 2 100,12 грн;

военный сбор — 954,60 грн;

единый налог — до 1 909,20 грн.

Общая ежемесячная налоговая нагрузка — до 4 963,92 грн.



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Расчеты могут измениться

Приведенные суммы являются ориентировочными, поскольку речь идет только о проекте госбюджета-2027. Окончательные показатели минимальной зарплаты и прожиточного минимума должны быть утверждены, после чего могут измениться и расчетные платежи ФЛП.

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