Binance могла получить лицензию в ЕС, но вмешалась Лагард: что произошло

Криптовалютная биржа Binance была близка к получению лицензии в Греции, которая могла открыть ей путь к более широкой работе на рынке Европейского Союза. Однако процесс остановился после того, как президент Европейского центрального банка Кристин Лагард выступила против предоставления разрешения, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных собеседников.

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По данным издания, Binance уже готовила прессрелиз и визит генерального директора Ричарда Тенга в Афины. Представители биржи рассчитывали использовать греческую лицензию для расширения присутствия в ЕС.

В то же время окончательное решение об отказе греческий регулятор не принимал: Binance, по данным WSJ, отозвала заявку до завершения процедуры.

Почему возникли проблемы с Binance

Одной из причин беспокойства является предварительное нарушение Binance в сфере противодействия отмыванию средств.

В США в 2023 году Binance Holdings признала вину в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием средств, ненадлежащей регистрации финансового бизнеса и нарушении санкционного законодательства. Компания согласилась заплатить более $4,3 млрд штрафов и конфискаций и согласилась на независимый мониторинг своей комплаенс-системы. Основатель Binance Чанпен Чжао также признал вину по делу, связанному с недостатками программы борьбы с отмыванием средств.

Проблемы возникали и с европейскими регуляторами. В Нидерландах центральный банк в 2022 году оштрафовал Binance на €3,325 млн за предоставление криптуслуг без необходимой регистрации.

В 2023 году бельгийский регулятор FSMA также обязал Binance немедленно прекратить в стране предоставление услуг по обмену криптовалют и хранению криптоактивов через структуры за пределами Европейской экономической зоны. После этого Binance перевела обслуживание бельгийских клиентов на польскую структуру.

Какую роль могла сыграть Лагард

По информации WSJ, Кристин Лагард лично высказала греческим властям возражение против предоставления Binance лицензии. Среди возможных причин издание называет историю нарушений биржи, а также обеспокоенность распространением в Европе стейблкоинов, номинированных в долларах, на фоне планов ЕС по развитию цифрового евро.

В то же время, ЕЦБ не является органом, который выдает Binance такую лицензию. Греческий регулятор заявил, что самостоятельно оценивал заявку, а правительство Греции отрицало свое участие в блокировании процесса. Поэтому утверждение о том, что именно Лагард заблокировала лицензию Binance, остается сообщением WSJ, а не официально подтвержденным решением регулятора.

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Binance пытается закрепиться на рынке ЕС

Ситуация с Грецией важна для Binance, поскольку Евросоюз переходит в единый регуляторный режим для криптовалютного рынка в рамках MiCA. Европейская комиссия отмечает, что этот режим включает криптоактивы, стейблкоины и поставщиков криптуслуг.

Для Binance получение европейского разрешения стало бы важным шагом для легального масштабирования бизнеса в регионе. Однако прежние претензии американских и европейских регуляторов продолжают влиять на отношение надзорных органов к крупнейшей криптобирже.

На этом фоне греческая история показывает, как сложным для Binance остается получение полноценного регуляторного статуса в Европе.



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