19 400 грн на зиму: кто из украинцев может получить единовременную помощь

Жители определенных прифронтовых общин смогут получить 19 400 грн единовременной помощи на подготовку к отопительному сезону 2026/2027 годов, сообщает прессслужба «Укрпочты». Программу Кабинет Министров утвердил 3 сентября 2026 года.



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Финансирование обеспечили международные партнеры через гуманитарные ресурсы Минсоцполитики. Средств хватит для 380 тысяч домохозяйств. Помощь будут оказывать на одно домохозяйство.

Кто может получить выплату

Программа распространяется на определенные прифронтовые общины и предусматривает помощь для следующих категорий:

людей, получающих пенсию в связи с инвалидностью;

семей с детьми с инвалидностью;

одиноких нетрудоспособных пенсионеров;

внутренне перемещенных лиц, получающих пособие на жительство;

получателей жилищных субсидий;

многодетных, приемных и патронатных семей;

детских домов семейного типа;

одиноких матерей.

На временно оккупированные территории программа не распространяется.

На что можно потратить 19400 грн

В этом году полученные средства можно использовать без ограничения конкретной категорией расходов. В частности, их можно направить на топливо, оплату коммунальных услуг, тёплую одежду и другие необходимые вещи для подготовки к зиме.

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Как оформить помощь

Заявление следует подать до 30 октября 2026 года. Обратиться можно в орган местного самоуправления, Пенсионный фонд Украины или ЦНАП.

Заявление подается в бумажной форме. Для получения денег через «Укрпочту» нужно выбрать способ выплаты через организацию, которая производит выплату и доставку пенсий и денежной помощи, и указать «Укрпочту».

После назначения средства можно получить по месту фактического проживания — через доставку почтальоном или в отделении «Укрпочты».

Конкретные графики выплат будут зависеть от ситуации безопасности и операционной общине.

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