Когда прогноз — это позиция: Bybit представляет Bybit Odds для простой торговли на основе ценовых ожиданий

Новый тип контрактов Price View подразумевает фиксированную доходность и максимальный доступ к рынку. Торговля проходит без кредитного плеча и риска ликвидации

Bybit, вторая в мире криптовалютная биржа по торговому объему, объявила о запуске Bybit Odds — нового контракта Price View, который позволяет торговать на основе будущих ценовых движений BTC и ETH с фиксированной доходностью и понятным риском.

Bybit Odds предлагает трейдерам альтернативу традиционным продуктам с кредитным плечом. Пользователи выбирают прогноз цены, определяют сумму USDT для размещения и видят потенциальную доходность еще до подтверждения сделки. Продукт не использует кредитное плечо, а позиции не подлежат ликвидации.

Этот новый формат дополняет растущую линейку криптопродуктов с фиксированными выплатами, доступных на централизованных биржах, при этом весь процесс торговли остается в рамках существующей платформы и инфраструктуры аккаунтов Bybit.

Три формата торговли для BTC и ETH

На данный момент Bybit Odds доступен для BTC и ETH в трех форматах контракта Price View:

Рост/падение: пользователи делают прогноз на то, пойдет ли цена в рост или же упадет в конце выбранного периода. Целевая цена: пользователи делают прогноз на то, будет ли цена выше или ниже определенного уровня на момент экспирации. Ценовой диапазон: пользователи делают прогноз на то, останется ли цена в пределах или выйдет за рамки определенного ценового диапазона на момент экспирации.

Доступные торговые периоды составляют от пяти минут до семи дней, охватывая как краткосрочные, так и более долгосрочные прогнозы цен.

Понятный риск и фиксированная доходность

Доходность по каждой сделке на Bybit Odds отображается перед размещением ордера. Пользователи могут начать с суммы 5 USDT, при этом выделенная на сделку сумма представляет собой максимальную сумму под риском для этой позиции.

Поскольку Bybit Odds не использует кредитное плечо, позиции не подлежат ликвидации или маржин-коллам, характерным для торговли с кредитным плечом. Это позволяет определять уровень риска в момент входа, а не корректировать маржу при изменении базовой цены.

Bybit Odds интегрирован с Единым торговым аккаунтом (ЕТА) Bybit и доступен как на сайте, так и в приложении. Пользователи могут получить доступ к продукту через существующий аккаунт Bybit и использовать USDT со своего ЕТА.

Продукт поддерживается институциональными маркет-мейкерами, что обеспечивает ликвидность для доступных контрактов и способствует справедливому ценообразованию в торговой среде Bybit.

Bybit Odds расширяет спектр торговых продуктов, доступных на платформе, а у пользователей появляется еще один способ участвовать в движениях цен на криптовалюту наряду с существующими спотовыми рынками и рынками деривативов Bybit.

Bybit Odds уже доступен на сайте и в приложении Bybit.

О Bybit

Bybit — вторая в мире криптовалютная биржа по торговому объёму, которой пользуются более 80 млн человек. Основанная в 2018 году, Bybit меняет представление об открытости в децентрализованном мире, создавая более простую и равноправную экосистему для всех. Сосредоточиваясь на Web3, Bybit стратегически сотрудничает с ведущими блокчейн-протоколами, обеспечивая надёжную инфраструктуру и способствуя ончейн-инновациям. Благодаря безопасному хранению, разнообразным рынкам, интуитивному интерфейсу и передовым блокчейн-инструментам Bybit объединяет TradFi и DeFi, помогая создателям и пользователям реализовать потенциал Web3.