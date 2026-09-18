Миллиард в одни руки и деньги за уничтоженные фуры: Кабмин переписал правила выплат для бизнеса

Правительство приняло два решения из нового пакета поддержки бизнеса, над которым в последние месяцы работало Министерство экономики и окружающей среды. О результатах работы сообщил заместитель министра Егор Перелыгин, координирующий, в частности, направление финансовой политики и страхование военных рисков.

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Речь идет о расширении доступа бизнеса к льготному кредитованию, а также об обновлении механизмов компенсации за разрушенное имущество и страхование военных рисков.

Кредитование крупных проектов расширили

Правительство распространило программу финансовой поддержки на проекты в топливном секторе, логистике, торговле и перерабатывающей промышленности.

Теперь льготные кредиты можно привлекать для восстановления поврежденной или уничтоженной топливной и складской инфраструктуры, модернизации предприятий перерабатывающей промышленности, а также временно для пополнения оборотного капитала предприятий оптовой и розничной торговли.

Основные условия программы:

государство компенсирует 5,5 процентных пункта годовых от базовой ставки банка;

минимальная сумма кредита — 100 млн грн, а для прифронтовых территорий — 30 млн грн;

максимальный лимит для группы связанных компаний — 1 млрд грн;

финансирование можно направлять, в частности, на перенесение под землю резервуаров, насосных станций и систем хранения горючего.

Бизнесу расширили компенсации за разрушенное имущество

Второй блок изменений касается программы частичной компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество.

В список активов, за которые можно получить компенсацию, добавили горючее, транспорт для его перевозки и хранения, сельскохозяйственную технику, грузовики и прицепы. Кроме того, компенсация распространяется на движимое имущество бизнеса, которое транзитом перемещалось по территориям повышенного риска.

В такой перечень территорий включили Киев и Киевскую область. Правительство также упростило перечень документов для подачи заявок.

По данным Минэкономики, по направлению компенсации поврежденного или уничтоженного имущества уже согласовано 323 заявления на общую сумму 6,8 млрд грн вероятной компенсации.

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Компенсацию страховой премии увеличили до 5 млн грн

Изменения затронули и программу страхования бизнеса от военных рисков.

Максимальную компенсацию страховой премии для одного предприятия увеличили с 3 до 5 млн грн в год. Механизм также распространили на арендуемое имущество, а требования к договорам страхования и процедуры их обработки упростили.

Программа страхования военных рисков для бизнеса действует с 1 января 2026 года. По состоянию на 17 сентября Экспортно-кредитное агентство приняло решение о частичной компенсации страховой премии по 39 заявлениям на сумму более 56 млн. грн.

В Минэкономики готовят следующий инструмент

По словам Егора Перелыгина, правительственный пакет поддержки бизнеса еще не завершен. Следующим шагом должно стать отдельное постановление, которое, по его словам, откроет дополнительный инструмент поддержки.

Также в работе находится страхово-компенсационная программа WRI по принципу first loss. Конкретные параметры и сроки запуска Перелыгин в своем сообщении не привел.

Таким образом, последние решения правительства охватывают сразу несколько направлений поддержки бизнеса — от доступа к крупному кредитному ресурсу и восстановлению инфраструктуры до компенсации разрушенного имущества и снижения стоимости страхования военных рисков.

Как мы писали, в госбюджете Украины на следующий 2027 год Кабинет министров заложил средний курс доллара на уровне 47,1 гривны. В то же время, до конца года доллар, согласно бюджетным показателям, будет стоить 48,3 гривны.