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18 сентября 2026, 18:53 Читати українською

Крипторынок резко ожил: биткоин превысил $80 тысяч, альткоины стремительно дорожают

Биткоин в пятницу резко подорожал и снова превысил $80 тыс, сообщает Yahoo Finance. К моменту подготовки материала BTC за последние 24 часа вырос на 5,6%, тогда как совокупная капитализация более широкого криптовалютного рынка увеличилась примерно на 2,7%.

Биткоин в пятницу резко подорожал и снова превысил $80 тыс, сообщает Yahoo Finance.

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В то же время некоторые из крупнейших альтокинов в сутки прибавили 10% и более, что свидетельствует о более масштабном возвращении инвесторов в рисковые активы.

Что подтолкнуло биткоин вверх

Рост криптовалют произошел, несмотря на негативные для рынка сигналы из США. Трейдеры фактически проигнорировали отложенное продвижение Clarity Act, который должен создать федеральные правила для рынка цифровых активов, а также решение Федеральной резервной системы по процентной ставке на этой неделе.

Одним из факторов ралли стала активность на рынке криптодеривативов. Трейдеры увеличивали позиции в call-опционах, рассчитывая на дальнейший рост биткоина.

BTC пробил сопротивление около $78 тысяч

Аналитик Coin Bureau Ник Пакрин отметил, что после прохождения биткоином уровня около $78 тыс началось массовое закрытие коротких позиций, что дополнительно ускорило движение вверх.

По его оценке, следующим важным испытанием для криптовалюты станет диапазон $80−82 тыс, где продавцы могут оказывать более сильное сопротивление.

Таким образом, нынешний рост связан не только с покупкой биткоина, но и со срабатыванием позиций на рынке деривативов.

В США продвигают резерв биткоинов

Дополнительным положительным фактором для крипторынка стало голосование комитета Палаты представителей США по законопроекту о стратегическом резерве биткоинов.

Документ предусматривает сохранение криптовалютных активов, находящихся в собственности правительства США не менее 20 лет, а также регулярный аудит резерва.

В то же время, законопроект пока не стал законом: после одобрения комитетом его должны рассмотреть Палата представителей и Сенат в полном составе.

Читайте также: Биткоин готовят к новому прыжку? Рынок опционов впервые за год дал положительный сигнал

Альткоины растут быстрее биткоина

На фоне скачка BTC активизировался и сегмент альткоинов. Часть крупнейших цифровых активов за последние 24 часа подорожала на 10% и больше.

Такой опережающий рост обычно указывает на повышение готовности трейдеров принимать больше риска после движения биткоина выше ключевых ценовых уровней.

Теперь рынок будет следить за тем, сможет ли биткоин закрепиться выше $80 тыс. и продолжить восходящее движение, станет ли эта отметка уровнем, на котором активизируются продавцы.

Как мы сообщали, США замораживают $25 млрд в биткоинах на 20 лет: угроза доллару или избавление от долгов

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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