До 1 апреля госслужащие подают декларации о состоянии и доходах. «Минфин» решил воспользоваться случаем и узнать, какие инструменты и валюты для сохранения собственных средств предпочитают те, кто, пожалуй, лучше всех понимают экономическую ситуацию в стране и ее возможные перспективы.
Декларации глав НБУ, НКЦБФР и Правительства: в какой валюте держат деньги и покупают ли ОВГЗ
Кто больше всех зарабатывает
Для анализа деклараций «Минфин» выбрал членов правления Нацбанка — главу регулятора и его заместителей, а также главу Национальной комиссии по ценным бумагам, премьер-министра и министра финансов.
Традиционно, анализируя декларации, «Минфин» не обращал внимания на недвижимость, автомобили или драгоценности, которые указываются у чиновников. Также мы здесь не делаем никаких выводов об источниках полученного состояния.
В данном контексте для нас главное — понять, как находящиеся на высших руководящих должностях люди сохраняют собственные средства. Например, если бы они держали сбережения только в долларах, у них не было ОВГЗ или депозитов — это был бы повод задуматься о переформатировании собственных портфелей.
Обратим внимание и на то, что, указывая состояние должностных лиц, мы учитываем все средства членов семьи, указанные в декларации. Поэтому, например, у мужа или жены чиновника может быть ощутимо больше сбережений, чем у него. Однако для нас это не принципиально, ведь мы смотрим именно на портфель, а не кто принес деньги в семейный бюджет.
Среди тех, чьи декларации проанализировал «Минфин», самым богатым оказался глава НБУ Андрей Пышный. Общая сумма его средств и ценных бумаг составляет почти 82 млн грн. Правда, это именно тот случай, когда значительную часть денег заработала жена — ей принадлежат корпоративные права в нескольких предприятиях. Сам Андрей Пышный с 2000 года работает на руководящих должностях в банковской системе, а с 2014 года являлся главой правления Ощадбанка. В качестве заработной платы, в прошлом году он получил чуть больше 7 млн грн.
На втором месте по состоянию глава НКЦБФР Руслан Магомедов, у которого средств в целом почти на 59 млн грн. Свою карьеру в финансовом секторе он начинал со старшего трейдера, а затем был на руководящих должностях в разных компаниях. В Нацкомиссии его годовая зарплата составляет около 1,9 млн грн.
А вот у премьер-министра Дениса Шмыгаля мы насчитали всего 17 млн грн. За год его зарплата составила 1,16 млн грн. До государственной службы он находился на высоких руководящих должностях в разных частных компаниях.
Значительное состояние накопил длительное время работавший в Приватбанке заместитель главы НБУ Алексей Шабан — около 37 млн грн. У первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой — около 12 млн грн, у заместителей — Юрия Гелетия, Дмитрия Олейника, Сергея Николайчука и Ярослава Матузки — соответственно, около 10, 9, 5 и 4,7 млн грн.
Меньше всего состояния среди чиновников, чьи декларации мы проанализировали, — у министра финансов Сергея Марченко — около 3 млн грн.
Депозит, ОВГЗ или «матрас»
Чиновники выбирают достаточно консервативный формат сбережений. Ни у одного из них мы не нашли упоминаний о криптовалютах. Хотя год назад о незначительном количестве Bitcoin Cash сообщал заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник. Тогда у него этих монет было всего на 3,7 тыс. грн, поэтому по факту никакого влияния на портфель они не оказали.
Акции мировых компаний тоже непопулярные. Только у жены Ярослава Матузки мы обнаружили акции британской Tigerstep fitness limited, но на символические пару тысяч гривен.
Среди чиновников Нацбанка значительной популярностью пользуются ОВГЗ. Их в своем портфеле держат глава регулятора и три его заместителя. Лояльнее всех к этому инструменту относится Дмитрий Олейник, у которого в государственных бумагах сразу 72% собственных средств. Остальные держат в ОВГЗ примерно от пятой части до четверти своих финансов.
Также активно вкладывается в ОВГЗ глава НКЦБФР — у него их почти 55% от всего портфеля.
А вот госбумаг у чиновников нет совсем. Возможно, это сделано для того, чтобы избежать конфликта интересов, ведь Министерство финансов оказывает непосредственное влияние на их доходность. В целом члены Кабмина любят наличные деньги. Например, среди руководителей НБУ четверо держат в ней менее 10% от общего портфеля. Еще у двух — меньше пятой части, и только Алексей Шабан выбивается из этого подхода — у него почти 30% средств «под матрасом» (ну, или в банковских ячейках). Министр финансов в кеше держит более 33% своих средств, а премьер-министр вообще почти все свои деньги — 95%.
Если говорить о банках, которым доверяют должностные лица, то это в основном государственные учреждения, в частности Приват, Ощад, Укргаз, Сенс, Укрэксим. Также довольно часто встречается Универсал Банк (на его базе работает monobank, поэтому, возможно, счета именно в нем). Среди других банков есть, например, Райффайзен, Пиреус, Авангард.
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За границей чиновники держат деньги нечасто и обычно это деньги их «вторых половинок». Существенно на портфель эти средства не повлияли, и трудно сказать, счета открыты, как «подушка безопасности», или из-за выезда за границу в условиях боевых действий.
Где хранят сбережения в гривневом эквиваленте, тыс.
|Лицо
|Банки, НПФ, юридические лица
|Наличные
|Ценные бумаги
|Андрей Пышный (глава НБУ)
|56 367
|6 911
|18 700
|68,8%
|8,4%
|22,8%
|Екатерина Рожкова (первая заместитель главы НБУ)
|10 905
|1 101
|-
|90,8%
|9,2%
|-
|Юрий Гелетий (заместитель главы НБУ)
|8 132
|1 765
|-
|82,2%
|17,8%
|-
|Ярослав Матузка (заместитель главы НБУ)
|4 359
|329
|2,3
|93%
|7%
|0,05%
|Сергей Николайчук (заместитель главы НБУ)
|3 279
|435
|1 400
|64,1%
|8,5%
|27,4%
|Дмитрий Олейник (заместитель главы НБУ)
|720
|1 776
|6 698
|7,8%
|19,3%
|72,8%
|Алексей Шабан (заместитель главы НБУ)
|16 596
|10 964
|9 328
|45,0%
|29,7%
|25,3%
|Денис Шмыгаль (премьер-министр)
|838
|16046
|-
|5,0%
|95,0%
|-
|Сергей Марченко (министр финансов)
|1 918
|967
|-
|66,5%
|33,5%
|-
|Руслан Магомедов (глава НКЦБФР)
|16 525
|10 026
|32 252
|28,1%
|17,1%
|54,8%
Какие валюты предпочитают
В целом чиновники достаточно положительно оценивают перспективы гривны, поскольку держат в ней значительную часть своих сбережений. Больше всего доверяет национальной валюте Юрий Гелетий, разместивший в ней 87% своих средств. Незначительно отстает от него Сергей Николайчук — почти 76%. Около половины денег в гривне у Андрея Пышного, Ярослава Матузки и Дмитрия Олейника. Также две трети средств в гривне — у министра финансов.
А вот премьер-министр почти все свои сбережения перевел в доллары — 93,5%. При этом он один из немногих, кто даже долю своих средств не обменял в евро. Учитывая, как в последнее время укрепляется европейская валюта, — не слишком удачная тактика. Также две трети сбережений держит в долларах Екатерина Рожкова. А третье место по «долларизации» портфеля занимает Руслан Магомедов — у него в американской валюте больше половины средств.
Следует отметить также подход, который использует Алексей Шабан, — он свои сбережения разделил на примерно равные части в долларах, евро и гривне.
Валюта сбережений, тыс.
|Лицо
|Доллар США
|Евро
|Гривна
|Андрей Пышный (глава НБУ)
|895
|71
|41 216
|45,4%
|4%
|50,6%
|Екатерина Рожкова (первая заместитель главы НБУ)
|219
|18
|2 109
|75,5%
|6,9%
|17,6%
|Юрий Гелетий (заместитель главы НБУ)
|19
|40
|7 264
|11,2%
|1,1%
|87,7%
|Ярослав Матузка (заместитель главы НБУ)
|37
|19
|2 243
|33,1%
|19,1%
|47,8%
|Сергей Николайчук (заместитель главы НБУ)
|16
|12
|3 881
|13,4%
|10,7%
|75,9%
|Дмитрий Олейник (заместитель главы НБУ)
|113
|12
|3 967
|50,9%
|6,0%
|43,1%
|Алексей Шабан (заместитель главы НБУ)
|280
|373
|13 549
|27,4%
|40,5%
|32,1%
|Денис Шмыгаль (премьер-министр)
|382
|-
|1092
|93,5%
|-
|6,5%
|Сергей Марченко (министр финансов)
|23
|-
|1 908
|33,9%
|-
|66,1%
|Руслан Магомедов (глава НКЦБФР)
|961
|131
|13 041
|55,3%
|8,4%
|36,3%
В целом нельзя выделить единого подхода в распределении средств должностными лицами. Их портфели существенно отличаются, в соответствии с выбором валюты или инструментов. Но в целом мы можем говорить о том, что в НБУ достаточно уверены в устойчивости банковской системы и видят перспективы в доходности гривны. А вот подход премьера заставляет задуматься о надежности такого любимого многими украинцами «матраса».
Комментарии - 1
Хоча рік тому про незначну кількість Bitcoin Cash повідомляв заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник.
Пхах, теж повівся на назву як я в 2018 році. Але мабуть теж зрозумів що то шлак.