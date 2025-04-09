Декларации глав НБУ, НКЦБФР и Правительства: в какой валюте держат деньги и покупают ли ОВГЗ

До 1 апреля госслужащие подают декларации о состоянии и доходах. «Минфин» решил воспользоваться случаем и узнать, какие инструменты и валюты для сохранения собственных средств предпочитают те, кто, пожалуй, лучше всех понимают экономическую ситуацию в стране и ее возможные перспективы.

Кто больше всех зарабатывает

Для анализа деклараций «Минфин» выбрал членов правления Нацбанка — главу регулятора и его заместителей, а также главу Национальной комиссии по ценным бумагам, премьер-министра и министра финансов.

Традиционно, анализируя декларации, «Минфин» не обращал внимания на недвижимость, автомобили или драгоценности, которые указываются у чиновников. Также мы здесь не делаем никаких выводов об источниках полученного состояния.

В данном контексте для нас главное — понять, как находящиеся на высших руководящих должностях люди сохраняют собственные средства. Например, если бы они держали сбережения только в долларах, у них не было ОВГЗ или депозитов — это был бы повод задуматься о переформатировании собственных портфелей.

Обратим внимание и на то, что, указывая состояние должностных лиц, мы учитываем все средства членов семьи, указанные в декларации. Поэтому, например, у мужа или жены чиновника может быть ощутимо больше сбережений, чем у него. Однако для нас это не принципиально, ведь мы смотрим именно на портфель, а не кто принес деньги в семейный бюджет.

Среди тех, чьи декларации проанализировал «Минфин», самым богатым оказался глава НБУ Андрей Пышный. Общая сумма его средств и ценных бумаг составляет почти 82 млн грн. Правда, это именно тот случай, когда значительную часть денег заработала жена — ей принадлежат корпоративные права в нескольких предприятиях. Сам Андрей Пышный с 2000 года работает на руководящих должностях в банковской системе, а с 2014 года являлся главой правления Ощадбанка. В качестве заработной платы, в прошлом году он получил чуть больше 7 млн грн.

На втором месте по состоянию глава НКЦБФР Руслан Магомедов, у которого средств в целом почти на 59 млн грн. Свою карьеру в финансовом секторе он начинал со старшего трейдера, а затем был на руководящих должностях в разных компаниях. В Нацкомиссии его годовая зарплата составляет около 1,9 млн грн.

А вот у премьер-министра Дениса Шмыгаля мы насчитали всего 17 млн грн. За год его зарплата составила 1,16 млн грн. До государственной службы он находился на высоких руководящих должностях в разных частных компаниях.

Значительное состояние накопил длительное время работавший в Приватбанке заместитель главы НБУ Алексей Шабан — около 37 млн грн. У первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой — около 12 млн грн, у заместителей — Юрия Гелетия, Дмитрия Олейника, Сергея Николайчука и Ярослава Матузки — соответственно, около 10, 9, 5 и 4,7 млн грн.

Меньше всего состояния среди чиновников, чьи декларации мы проанализировали, — у министра финансов Сергея Марченко — около 3 млн грн.

Депозит, ОВГЗ или «матрас»

Чиновники выбирают достаточно консервативный формат сбережений. Ни у одного из них мы не нашли упоминаний о криптовалютах. Хотя год назад о незначительном количестве Bitcoin Cash сообщал заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник. Тогда у него этих монет было всего на 3,7 тыс. грн, поэтому по факту никакого влияния на портфель они не оказали.

Акции мировых компаний тоже непопулярные. Только у жены Ярослава Матузки мы обнаружили акции британской Tigerstep fitness limited, но на символические пару тысяч гривен.

Среди чиновников Нацбанка значительной популярностью пользуются ОВГЗ. Их в своем портфеле держат глава регулятора и три его заместителя. Лояльнее всех к этому инструменту относится Дмитрий Олейник, у которого в государственных бумагах сразу 72% собственных средств. Остальные держат в ОВГЗ примерно от пятой части до четверти своих финансов.

Также активно вкладывается в ОВГЗ глава НКЦБФР — у него их почти 55% от всего портфеля.

А вот госбумаг у чиновников нет совсем. Возможно, это сделано для того, чтобы избежать конфликта интересов, ведь Министерство финансов оказывает непосредственное влияние на их доходность. В целом члены Кабмина любят наличные деньги. Например, среди руководителей НБУ четверо держат в ней менее 10% от общего портфеля. Еще у двух — меньше пятой части, и только Алексей Шабан выбивается из этого подхода — у него почти 30% средств «под матрасом» (ну, или в банковских ячейках). Министр финансов в кеше держит более 33% своих средств, а премьер-министр вообще почти все свои деньги — 95%.

Если говорить о банках, которым доверяют должностные лица, то это в основном государственные учреждения, в частности Приват, Ощад, Укргаз, Сенс, Укрэксим. Также довольно часто встречается Универсал Банк (на его базе работает monobank, поэтому, возможно, счета именно в нем). Среди других банков есть, например, Райффайзен, Пиреус, Авангард.

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За границей чиновники держат деньги нечасто и обычно это деньги их «вторых половинок». Существенно на портфель эти средства не повлияли, и трудно сказать, счета открыты, как «подушка безопасности», или из-за выезда за границу в условиях боевых действий.

Где хранят сбережения в гривневом эквиваленте, тыс.

Лицо Банки, НПФ, юридические лица Наличные Ценные бумаги Андрей Пышный (глава НБУ) 56 367 6 911 18 700 68,8% 8,4% 22,8% Екатерина Рожкова (первая заместитель главы НБУ) 10 905 1 101 - 90,8% 9,2% - Юрий Гелетий (заместитель главы НБУ) 8 132 1 765 - 82,2% 17,8% - Ярослав Матузка (заместитель главы НБУ) 4 359 329 2,3 93% 7% 0,05% Сергей Николайчук (заместитель главы НБУ) 3 279 435 1 400 64,1% 8,5% 27,4% Дмитрий Олейник (заместитель главы НБУ) 720 1 776 6 698 7,8% 19,3% 72,8% Алексей Шабан (заместитель главы НБУ) 16 596 10 964 9 328 45,0% 29,7% 25,3% Денис Шмыгаль (премьер-министр) 838 16046 - 5,0% 95,0% - Сергей Марченко (министр финансов) 1 918 967 - 66,5% 33,5% - Руслан Магомедов (глава НКЦБФР) 16 525 10 026 32 252 28,1% 17,1% 54,8%

Какие валюты предпочитают

В целом чиновники достаточно положительно оценивают перспективы гривны, поскольку держат в ней значительную часть своих сбережений. Больше всего доверяет национальной валюте Юрий Гелетий, разместивший в ней 87% своих средств. Незначительно отстает от него Сергей Николайчук — почти 76%. Около половины денег в гривне у Андрея Пышного, Ярослава Матузки и Дмитрия Олейника. Также две трети средств в гривне — у министра финансов.

А вот премьер-министр почти все свои сбережения перевел в доллары — 93,5%. При этом он один из немногих, кто даже долю своих средств не обменял в евро. Учитывая, как в последнее время укрепляется европейская валюта, — не слишком удачная тактика. Также две трети сбережений держит в долларах Екатерина Рожкова. А третье место по «долларизации» портфеля занимает Руслан Магомедов — у него в американской валюте больше половины средств.

Следует отметить также подход, который использует Алексей Шабан, — он свои сбережения разделил на примерно равные части в долларах, евро и гривне.

Валюта сбережений, тыс.

Лицо Доллар США Евро Гривна Андрей Пышный (глава НБУ) 895 71 41 216 45,4% 4% 50,6% Екатерина Рожкова (первая заместитель главы НБУ) 219 18 2 109 75,5% 6,9% 17,6% Юрий Гелетий (заместитель главы НБУ) 19 40 7 264 11,2% 1,1% 87,7% Ярослав Матузка (заместитель главы НБУ) 37 19 2 243 33,1% 19,1% 47,8% Сергей Николайчук (заместитель главы НБУ) 16 12 3 881 13,4% 10,7% 75,9% Дмитрий Олейник (заместитель главы НБУ) 113 12 3 967 50,9% 6,0% 43,1% Алексей Шабан (заместитель главы НБУ) 280 373 13 549 27,4% 40,5% 32,1% Денис Шмыгаль (премьер-министр) 382 - 1092 93,5% - 6,5% Сергей Марченко (министр финансов) 23 - 1 908 33,9% - 66,1% Руслан Магомедов (глава НКЦБФР) 961 131 13 041 55,3% 8,4% 36,3%

В целом нельзя выделить единого подхода в распределении средств должностными лицами. Их портфели существенно отличаются, в соответствии с выбором валюты или инструментов. Но в целом мы можем говорить о том, что в НБУ достаточно уверены в устойчивости банковской системы и видят перспективы в доходности гривны. А вот подход премьера заставляет задуматься о надежности такого любимого многими украинцами «матраса».