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9 апреля 2025, 7:30 Читати українською

Декларации глав НБУ, НКЦБФР и Правительства: в какой валюте держат деньги и покупают ли ОВГЗ

До 1 апреля госслужащие подают декларации о состоянии и доходах. «Минфин» решил воспользоваться случаем и узнать, какие инструменты и валюты для сохранения собственных средств предпочитают те, кто, пожалуй, лучше всех понимают экономическую ситуацию в стране и ее возможные перспективы.

До 1 апреля госслужащие подают декларации о состоянии и доходах.

Кто больше всех зарабатывает

Для анализа деклараций «Минфин» выбрал членов правления Нацбанка — главу регулятора и его заместителей, а также главу Национальной комиссии по ценным бумагам, премьер-министра и министра финансов.

Традиционно, анализируя декларации, «Минфин» не обращал внимания на недвижимость, автомобили или драгоценности, которые указываются у чиновников. Также мы здесь не делаем никаких выводов об источниках полученного состояния.

В данном контексте для нас главное — понять, как находящиеся на высших руководящих должностях люди сохраняют собственные средства. Например, если бы они держали сбережения только в долларах, у них не было ОВГЗ или депозитов — это был бы повод задуматься о переформатировании собственных портфелей.

Обратим внимание и на то, что, указывая состояние должностных лиц, мы учитываем все средства членов семьи, указанные в декларации. Поэтому, например, у мужа или жены чиновника может быть ощутимо больше сбережений, чем у него. Однако для нас это не принципиально, ведь мы смотрим именно на портфель, а не кто принес деньги в семейный бюджет.

Среди тех, чьи декларации проанализировал «Минфин», самым богатым оказался глава НБУ Андрей Пышный. Общая сумма его средств и ценных бумаг составляет почти 82 млн грн. Правда, это именно тот случай, когда значительную часть денег заработала жена — ей принадлежат корпоративные права в нескольких предприятиях. Сам Андрей Пышный с 2000 года работает на руководящих должностях в банковской системе, а с 2014 года являлся главой правления Ощадбанка. В качестве заработной платы, в прошлом году он получил чуть больше 7 млн грн.

На втором месте по состоянию глава НКЦБФР Руслан Магомедов, у которого средств в целом почти на 59 млн грн. Свою карьеру в финансовом секторе он начинал со старшего трейдера, а затем был на руководящих должностях в разных компаниях. В Нацкомиссии его годовая зарплата составляет около 1,9 млн грн.

А вот у премьер-министра Дениса Шмыгаля мы насчитали всего 17 млн грн. За год его зарплата составила 1,16 млн грн. До государственной службы он находился на высоких руководящих должностях в разных частных компаниях.

Значительное состояние накопил длительное время работавший в Приватбанке заместитель главы НБУ Алексей Шабан — около 37 млн грн. У первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой — около 12 млн грн, у заместителей — Юрия Гелетия, Дмитрия Олейника, Сергея Николайчука и Ярослава Матузки — соответственно, около 10, 9, 5 и 4,7 млн грн.

Меньше всего состояния среди чиновников, чьи декларации мы проанализировали, — у министра финансов Сергея Марченко — около 3 млн грн.

Депозит, ОВГЗ или «матрас»

Чиновники выбирают достаточно консервативный формат сбережений. Ни у одного из них мы не нашли упоминаний о криптовалютах. Хотя год назад о незначительном количестве Bitcoin Cash сообщал заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник. Тогда у него этих монет было всего на 3,7 тыс. грн, поэтому по факту никакого влияния на портфель они не оказали.

Акции мировых компаний тоже непопулярные. Только у жены Ярослава Матузки мы обнаружили акции британской Tigerstep fitness limited, но на символические пару тысяч гривен.

Среди чиновников Нацбанка значительной популярностью пользуются ОВГЗ. Их в своем портфеле держат глава регулятора и три его заместителя. Лояльнее всех к этому инструменту относится Дмитрий Олейник, у которого в государственных бумагах сразу 72% собственных средств. Остальные держат в ОВГЗ примерно от пятой части до четверти своих финансов.

Также активно вкладывается в ОВГЗ глава НКЦБФР — у него их почти 55% от всего портфеля.

А вот госбумаг у чиновников нет совсем. Возможно, это сделано для того, чтобы избежать конфликта интересов, ведь Министерство финансов оказывает непосредственное влияние на их доходность. В целом члены Кабмина любят наличные деньги. Например, среди руководителей НБУ четверо держат в ней менее 10% от общего портфеля. Еще у двух — меньше пятой части, и только Алексей Шабан выбивается из этого подхода — у него почти 30% средств «под матрасом» (ну, или в банковских ячейках). Министр финансов в кеше держит более 33% своих средств, а премьер-министр вообще почти все свои деньги — 95%.

Если говорить о банках, которым доверяют должностные лица, то это в основном государственные учреждения, в частности Приват, Ощад, Укргаз, Сенс, Укрэксим. Также довольно часто встречается Универсал Банк (на его базе работает monobank, поэтому, возможно, счета именно в нем). Среди других банков есть, например, Райффайзен, Пиреус, Авангард.

Читайте также: Акции Приватбанка и Укрпочты: когда их выведут на биржу и стоит ли их добавить в портфель

За границей чиновники держат деньги нечасто и обычно это деньги их «вторых половинок». Существенно на портфель эти средства не повлияли, и трудно сказать, счета открыты, как «подушка безопасности», или из-за выезда за границу в условиях боевых действий.

Где хранят сбережения в гривневом эквиваленте, тыс.

Лицо Банки, НПФ, юридические лица Наличные Ценные бумаги
Андрей Пышный (глава НБУ) 56 367 6 911 18 700
68,8% 8,4% 22,8%
Екатерина Рожкова (первая заместитель главы НБУ) 10 905 1 101 -
90,8% 9,2% -
Юрий Гелетий (заместитель главы НБУ) 8 132 1 765 -
82,2% 17,8% -
Ярослав Матузка (заместитель главы НБУ) 4 359 329 2,3
93% 7% 0,05%
Сергей Николайчук (заместитель главы НБУ) 3 279 435 1 400
64,1% 8,5% 27,4%
Дмитрий Олейник (заместитель главы НБУ) 720 1 776 6 698
7,8% 19,3% 72,8%
Алексей Шабан (заместитель главы НБУ) 16 596 10 964 9 328
45,0% 29,7% 25,3%
Денис Шмыгаль (премьер-министр) 838 16046 -
5,0% 95,0% -
Сергей Марченко (министр финансов) 1 918 967 -
66,5% 33,5% -
Руслан Магомедов (глава НКЦБФР) 16 525 10 026 32 252
28,1% 17,1% 54,8%

Какие валюты предпочитают

В целом чиновники достаточно положительно оценивают перспективы гривны, поскольку держат в ней значительную часть своих сбережений. Больше всего доверяет национальной валюте Юрий Гелетий, разместивший в ней 87% своих средств. Незначительно отстает от него Сергей Николайчук — почти 76%. Около половины денег в гривне у Андрея Пышного, Ярослава Матузки и Дмитрия Олейника. Также две трети средств в гривне — у министра финансов.

А вот премьер-министр почти все свои сбережения перевел в доллары — 93,5%. При этом он один из немногих, кто даже долю своих средств не обменял в евро. Учитывая, как в последнее время укрепляется европейская валюта, — не слишком удачная тактика. Также две трети сбережений держит в долларах Екатерина Рожкова. А третье место по «долларизации» портфеля занимает Руслан Магомедов — у него в американской валюте больше половины средств.

Следует отметить также подход, который использует Алексей Шабан, — он свои сбережения разделил на примерно равные части в долларах, евро и гривне.

Валюта сбережений, тыс.

Лицо Доллар США Евро Гривна
Андрей Пышный (глава НБУ) 895 71 41 216
45,4% 4% 50,6%
Екатерина Рожкова (первая заместитель главы НБУ) 219 18 2 109
75,5% 6,9% 17,6%
Юрий Гелетий (заместитель главы НБУ) 19 40 7 264
11,2% 1,1% 87,7%
Ярослав Матузка (заместитель главы НБУ) 37 19 2 243
33,1% 19,1% 47,8%
Сергей Николайчук (заместитель главы НБУ) 16 12 3 881
13,4% 10,7% 75,9%
Дмитрий Олейник (заместитель главы НБУ) 113 12 3 967
50,9% 6,0% 43,1%
Алексей Шабан (заместитель главы НБУ) 280 373 13 549
27,4% 40,5% 32,1%
Денис Шмыгаль (премьер-министр) 382 - 1092
93,5% - 6,5%
Сергей Марченко (министр финансов) 23 - 1 908
33,9% - 66,1%
Руслан Магомедов (глава НКЦБФР) 961 131 13 041
55,3% 8,4% 36,3%

В целом нельзя выделить единого подхода в распределении средств должностными лицами. Их портфели существенно отличаются, в соответствии с выбором валюты или инструментов. Но в целом мы можем говорить о том, что в НБУ достаточно уверены в устойчивости банковской системы и видят перспективы в доходности гривны. А вот подход премьера заставляет задуматься о надежности такого любимого многими украинцами «матраса».

Автор:
Олексій Писарев
Журналист Олексій Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
9 апреля 2025, 7:53
#
Олексій, дивно що записні зрадофіли пройшли повз вашого допису. Це щось нестандартне на Мінфіні.

Хоча рік тому про незначну кількість Bitcoin Cash повідомляв заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник.

Пхах, теж повівся на назву як я в 2018 році. Але мабуть теж зрозумів що то шлак.
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