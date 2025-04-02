Акции Приватбанка и Укрпочты: когда их выведут на биржу и стоит ли их добавить в портфель

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов недавно заявил о планах уже к 2027 году вывести на фондовый рынок Украины по крайней мере 5 известных компаний. В первую очередь речь идет о государственных компаниях, ведь решение об их IPO может принять правительство, несмотря на рыночную ситуацию. «Минфин» узнавал, как украинские финансисты оценивают такую перспективу и видят ли возможность ее реализации.

Для развития фондового рынка нужны не только ОВГЗ, но и другие финансовые инструменты, в частности, акции компаний, убежден глава НКЦБФР, который хочет их увидеть в Украине до завершения своей каденции в должности (февраль 2027 г.).

«Скорее всего, это может быть даже не IPO, а SPO (вторичное публичное размещение). Надо взять кого-то, чьему бизнесу уже доверяет широкая общественность», — считает Магомедов.

В качестве примеров государственных компаний, которые могли бы выйти на фондовый рынок, он называет Укрпочту, Укрзализныцю и крупнейшие банки.

«У нас с Игорем Смелянским (генеральным директором Укрпочты) эта тема в диалоге. Я думаю, что у этого SPO есть большие шансы, потому что у людей точно есть аппетит к инвестированию. Укрпочта — понятный сервис, идея Игоря — не просто конкурировать с Новой почтой, а сделать украинский Amazon: будет расчетная часть, будет сервис доставки, модернизированный IТ — то есть будет понятная бизнес-модель, в которую можно вкладываться», — объясняет глава НКЦБФР.

Идея провести так называемые «народные» IPO государственных компаний — не новая. Еще в 2021 году Нацкомиссия начала ее продвигать и консультировалась с участниками рынка. Но начало полномасштабной войны сделало тогда этот проект неактуальным.

«Идея размещения акций государственных компаний на украинской фондовой бирже чрезвычайно амбициозная, однако в то же время — стратегически правильная. Полноценное послевоенное восстановление экономики и формирование общества достатка невозможны без эффективного фондового рынка. Это инструмент не только привлечения инвестиций, но и построения прозрачной корпоративной культуры и ответственности», — уверен финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

Сначала гарантии — затем инвестиции

Опрошенные «Минфином» эксперты видят перспективы размещения акции отечественных госкомпаний, но прежде должны быть выполнены несколько условий. В частности, по словам руководителя развития инвестиционных продуктов БТС Брокер Сергея Гончаренко, в первую очередь необходима процедура прозрачной приватизации и реформа корпоративного управления.

Также, по его словам, нужны:

рост экономики, возможно после завершения боевых действий;

международная поддержка — западные фонды и институциональные инвесторы могут быть заинтересованы в стратегических компаниях, например, Нафтогаз, Укрзализныця, Энергоатом;

восстановление доверия — если Украина сможет обеспечить верховенство права и защиту инвестиций, инвесторы будут более охотно покупать акции.

Инвестиционный эксперт Евгений Пилипец считает, что размещение акций на бирже может стать инструментом для привлечения инвестиций, улучшения корпоративного управления и повышения прозрачности деятельности предприятий. Однако существуют значительные вызовы, связанные с текущим состоянием фондового рынка Украины и спецификой государственных компаний. Также нужно учитывать недостаточное количество денег на руках у массового инвестора.

«Украинские инвесторы могут быть заинтересованы в акциях государственных компаний, особенно, если они видят потенциал для роста стоимости активов. Однако их покупательная способность ограничена, а высокие риски могут сдерживать энтузиазм.

Иностранные инвесторы из стран ЕС, США или Азии также могут рассматривать украинские активы, как возможность диверсификации портфеля. Фундаментальным фактором, влияющим на привлечение инвесторов, является политическая стабильность. Кроме этого, компании должны гарантировать правовую защиту прав собственности, достичь прозрачности в ведении бизнеса и соответствовать международным стандартам отчетности", — отмечает Евгений Пилипец.

Денег нет, а рисков достаточно

Некоторые эксперты более скептичные относительно вывода акций украинских компаний на биржу.

«При текущем положении развития украинского фондового рынка такое размещение совсем неинтересное, ведь непонятно, кто будет покупателями акций. Фондов нет, пенсионных фондов нет. Возможно, это будут зарубежные инвесторы, или это будут консорциумы инвесторов, которые будут ориентироваться на покупку этого актива. Но в такой ситуации это не будут свободно конвертируемые акции, которые будут активно использовать физические лица», — убежден финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Скептически к идее IPO или SPO государственных компаний относится и президент инвестиционной компании Универ Тарас Козак. «У государственных компаний нет надежного корпоративного управления. У некоторых компаний оно выстраивается, в Укрпочте получше, но в целом существенно отличается от того, что мы видим на Западе», — отмечает он.

Кроме этого, обращает внимание Тарас Козак, у государственных компаний есть специальные задачи. Например, для Укрпочты — это быть доступными в каждом селе. Такая «социальная нагрузка» делает компании менее привлекательными для инвесторов, но отказаться от него невозможно.

Сомневается относительно перспективы «народного IPO» и основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан: вряд ли кто-то захочет партнерства с государством в стране, где нет уважения к правам собственности и не существует никакого механизма защиты прав миноритарных акционеров.

Сколько стоят украинские компании

Стоимость компаний на фондовом рынке определяет совокупность множества факторов. Это и финансовая ситуация компании (доход, прибыль, стоимость активов, закредитованность и т. п. ), и потенциал изменения этих показателей в будущем.

Также немаловажное значение имеют перспектива рынка, на котором работает компания, общая экономическая и правовая ситуация в стране и общие мировые тренды. Плюс, следует учитывать психологию торговцев, из-за которой математический анализ дает сбой, и некоторые акции после IPO могут резко взлететь или обрушиться.

В то же время, исходя из базовых показателей, можно рассчитать ориентировочную стоимость компании. К примеру, как объяснил «Минфину» Евгений Пилипец, капитализацию Укрпочты можно определить методом оценки активов. То есть стоимость компании соответствует собственному капиталу, который рассчитывается по формуле: общие активы минус общие обязательства.

К концу прошлого года активы почтового оператора составляли 15 млрд грн, а обязательства — 5 млрд грн. Исходя из этого, капитализация Укрпочты составляет 10 млрд грн.

Также, отмечает Пилипец, мы можем определить ориентировочную стоимость Укрзализныци. Поскольку данные за 2024 год еще не публиковались, можно воспользоваться показателями 2023 года. Тогда активы компании составляли около 250 млрд грн, а обязательства — примерно 100 млрд грн. Соответственно, капитализация — 150 млрд грн.

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А вот для Приватбанка эксперт предлагает использовать метод сравнения с аналогами, исходя из прибыли компании. Как отмечает Пилипец, на фондовом рынке Польши средний показатель P/E (соотношение капитализации к прибыли) для банковского сектора колеблется в пределах 10−12.

Прибыль Привата за прошлый год составила 40,1 млрд грн. Для оценки госбанка возьмем коэффициент Р/Е 10. Согласно ему потенциальная капитализация финучреждения составит 401 млрд грн.

Кто готов вложить свои деньги

Часть специалистов, с которыми пообщался «Минфин», уверенно заявили, что не будут инвестировать в украинские государственные компании. «В мире существуют тысячи компаний, где соотношение риск/доход гораздо лучше», — пояснил Иван Компан.

Большинство же заявляют, что будут готовы присмотреться к таким компаниям, но все будет зависеть от того, по какой оценке будут торговаться акции и каковой будет их динамика.

«Мне может быть интересно инвестировать, если динамика будет опережать имеющиеся инструменты. Но есть большой вопрос, будут ли эти акции расти в таком же ритме, как растут акции Apple, украинских компаний на Варшавской бирже, или сравнивая с доходностью ОВГЗ», — отмечает Андрей Шевчишин.

Незначительную часть своего портфеля, до 10%, готов выделить под акции украинских компаний Сергей Гончаренко. При прозрачной приватизации и международном листинге ему мог бы быть интересен Приватбанк. «Он прибыльный и может быть оценен ниже рыночных зарубежных стандартов, что дает потенциал роста», — говорит эксперт. Также, по его словам, он готов вложить средства в Укрпочту, если государство реформирует ее в эффективный бизнес до проведения IPO.

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Важно также, с какой целью государство будет выводить компании — заработать или дать толчок рынку. Именно от этого будет зависеть оценка предприятий. «Если для государства главная цель — собрать с инвесторов деньги для пополнения госбюджета, итоговый результат будет плачевным» — считает управляющий партнер Hugs Fund Эрик Найман.

По мнению Наймана, интерес к акциям может быть высоким, если цена размещения оставит зазор для роста их цены на 20−30% годовых в течение следующих 5 лет. В противном случае, считает специалист, инвесторам будет более выгодно покупать ОВГЗ.