Турция: инфляция более 60%, нацвалюта продолжает падение, почему страну любит инвестор

В последние годы Турция уверенно лидирует в Европе по темпам инфляции и падению национальной валюты. Даже Украина во время полномасштабной войны демонстрирует лучшие финансовые показатели. Но несмотря на это в текущем году Турция стала любимым направлением вложений американских инвесторов. Почему, - рассказывает «Минфин».

В последние годы инфляция в Турции остается одной из самых больших в мире. По итогам 2022 г. она превысила 64%, а в отдельные месяцы достигала 80%. Одной из причин была необычно низкая для такой ситуации ключевая ставка местного центробанка — 8,5%. Считается, что регулятор ее удерживал по политическим мотивам, чтобы президент страны Реджеп Эрдоган сумел переизбраться на фоне дешевых кредитов, подпитывающих экономику.

Летом прошлого года казалось, что худшее уже позади. Эрдоган без особого труда победил на выборах и назначил новую главу центробанка Хафизе Гайе Эркан, считавшуюся независимой поборницей рыночных методов регулирования.

Под ее руководством ЦБ мгновенно повысил ключевую ставку вдвое, до 15%, и заявил, что будет усиливать монетарную политику столько, сколько потребуется. На этом фоне инфляция в стране снизилась до 40%, а эксперты начали прогнозировать победу над ростом цен.

Как оказалось, прогнозы не оправдались. С тех пор центробанк то и дело повышал ставку и уже довел ее до 45%. Еще больше она только в трех странах — Венесуэле, Аргентине и Зимбабве. Для сравнения: в Украине ставка НБУ 15%, а в начале полномасштабной войны достигала 25%. Очередное заседание турецкого центробанка по монетарной политике состоится 22 февраля. Опрошенные Reuters экономисты ожидают сохранения ключевой ставки на текущем уровне.

Пока остановить инфляцию не помогли даже столь решительные шаги. С осени начался новый цикл ее роста и по итогам прошлого года почти достиг 65%, превзойдя даже результаты 2022 года.

Не сумел ЦБ остановить и падение национальной валюты — лиры. За последние 5 лет она подешевела в 6 раз, а если смотреть с начала осени, когда усиление монетарной политики заработало по полной, потеряла 15%.

На фоне неудач Хафизе Гайе Эркан ушла в отставку. Свое решение она объяснила «кампанией по уничтожению репутации» и опаской, что из-за этого пострадает ее семья. Кампания состоялась в оппозиционных СМИ, а Эрдоган осуждал ее. Поэтому, не похоже, что бывшую главу устранили по политическим мотивам. Тем более что преемником стал ее бывший заместитель, придерживающийся схожих взглядов.

Местный центробанк ожидает, что в этом году инфляция наконец-то замедлится, но все еще составит огромные 33%. Для сравнения: в Украине в кризисном 2022 г. цены выросли на 26,6%.

Фундамент экономики

Несмотря на все финансовые проблемы, экономика Турции одна из самых больших в мире и входит в первую двадцатку. По разным оценкам, она занимает девятнадцатую или семнадцатую позицию.

Турция — индустриально развитое государство, на промышленность приходится 31% ее экономики. При этом эта доля ежегодно растет. Например, во Франции этот показатель составляет 17%, а в Германии, традиционно воспринимаемой как индустриальный гигант, — менее 30%.

Ключевая статья турецкого экспорта — это транспортные средства, на которые приходится до 15% всех продаж за границу. Именно здесь находится крупнейший завод Renault за пределами ЕС, ежегодно он собирает около 360 тыс. автомобилей, а также производит большое количество комплектующих. Производственные мощности Ford в стране еще больше — 450 тыс. авто в год.

Важное значение для страны имеют металлургическая и текстильная промышленность — по 15% экспорта. Еще около 9% — промышленная техника.

Основы для промышленного развития Турция заложила в 80-х годах, став одной из первых развивающихся стран, которая либерализировала финансовые рынки. Тогда были упорядочены государственные долговые бумаги, налажена работа фондовой биржи и открыты рынки для внешнего капитала.

Второй экономический скачок государство совершило после прихода к власти нынешнего президента Эрдогана. Со своей партией он победил на парламентских выборах и стал премьер-министром в 2002 г. К тому времени ВВП Турции лишь на 50% превышал экономику Греции, а сейчас уже в 4 раза больше, чем у соседа.

Сделать это удалось благодаря привлечению средств в промышленность, развитию свободных экономических зон и снижению бюрократического бремени на бизнес. Тогда же произошла очередная волна финансовой либерализации, переход к плавающему курсу и снятие ограничений на приток иностранного капитала.

Когда Турция свернула не туда

Структурные проблемы в Турции начались в 2015 году, когда США с союзниками вели боевые действия в Сирии против местного президента Башара Асада и террористической группировки Исламское государство.

Как объясняет директор программы региональных исследований Института исследований экономической политики Турции Гювен Сак, сначала армия Турции была неотъемлемой частью западной коалиции, однако разногласия возникли из-за отношения к местным курдским формированиям. Для США они были ключевыми региональными союзниками, а турецкие власти воспринимали их как врагов.

Именно с этого момента началось ухудшение отношений Эрдогана с западными лидерами. Все другие факторы, как приобретение у россии систем ПВО, блокирование вступления Швеции в НАТО, сближение с Ираном или агрессивные выпады в адрес Израиля в прошлом году, хотя и имеют под собой собственную основу, можно считать производными от «сирийского» конфликта.

Из украинской новостной ленты может показаться, что пик противостояние Турции и Запада приобрело в последние два года после полномасштабного вторжения России в Украину. Однако еще в 2019 г. тогдашний президент США Дональд Трамп угрожал уничтожить экономику Турции, если она нанесет удар по курдам.

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Как объясняет Гювен Сак, слова Трампа побудили страну ограничить свои связи с долларовыми рынками. «Началась эра иррациональной экономической политики. Страна, хронически нуждающаяся в финансировании, не может оторваться от долларовых рынков. Китай, россия или страны Персидского залива не могут заменить упорядоченные западные рынки», — объясняет эксперт.

Путь оздоровления

Хотя обновленный центробанк и не сумел остановить безумную инфляцию, некоторые действия он может добавить к своим достижениям. В первую очередь регулятор сумел нормализовать ситуацию с резервами. В июне прошлого года валютные запасы продемонстрировали необычную цифру «минус $5,7 млрд».

Валютные резервы стали отрицательными благодаря политике поддержки депозитов в лире — правительство компенсировало потери из-за валютных колебаний. По факту какие-то деньги у государства были, но, если учесть его обязательства, то они уходили в минус. Правда, следует уточнить, что кроме валютных в центробанке были и золотые резервы, которые в этой схеме не участвовали.

Центробанк отказался от схемы поддержки депозитов в лире, а также прекратил распродавать свои запасы для поддержки национальной валюты. Конечно, поэтому лира продолжила падение, зато государственные запасы резко пошли вверх.

В конце прошлого года резервы центробанка составили $141 млрд, установив исторический рекорд. Кроме того, накопления обновили рекорд самого длительного периода непрерывного роста.

Вместе с тем чтобы поощрить граждан держать депозиты в лире, государство существенно снизило ставки налогообложения доходов от них. Благодаря высокой ключевой ставке проценты по таким вкладам выглядят довольно интересными даже на фоне инфляции — более 40% годовых.

Также есть признаки налаживания отношений Турции с Западом. В частности, после продолжительных споров страна все же согласилась на вступление Швеции в НАТО, стала на путь налаживания отношений с Грецией, а Брюссель в ответ заявил о готовности возобновить движение Турции в ЕС (правда, как всегда, без конкретных дат и обещаний).

15 февраля Министр обороны Турции подписал письмо о намерениях по поводу членства страны в Европейской инициативе «Небесный щит» (ESSI) совместно со своим греческим коллегой Николаосом Дендиасом. Это заявление, удивившее многих наблюдателей, знаменует собой новый шаг Анкары в нормализации отношений с Грецией, а также с европейцами и американцами.

Ведь для вступления в ESSI Турции, скорее всего, придется приобрести зенитные и противоракетные батареи Patriot. В течение нескольких лет Вашингтон предлагал их в качестве альтернативы российской системе С-400, поставляемой москвой в Анкару.

На этом фоне западные инвесторы снова спешат в Турцию. Доходность местных десятилетних облигаций в лире достигает 25% годовых. Понятно, что если национальная валюта будет падать так же стремительно, как в предыдущие годы, инвесторы уйдут в минус. Однако, если лира будет стабильной, а тем более хоть чуть-чуть укрепится, это принесет невероятную доходность.

«В 2024 году турецкие активы могут получить очень высокую прибыль, если страна будет придерживаться надежной экономической политики», — говорит портфельный менеджер William Blair International Дэниел Вуд.

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Также в новом исследовании HSBC настроений на развивающихся рынках турецкие облигации были названы желанными для инвестирования впервые за последние годы. «Это отражает растущее доверие к центральному банку страны», — отметил представитель HSBC Мурат Улген.

Борьба только начинается

Вместе с тем власти подбрасывают финансовой системе новые испытания. В конце прошлого года минимальную зарплату повысили сразу на 50%. Она является базовой для трети рабочих в стране и служит ориентиром других соглашений оплаты труда. Это решение можно понять, ведь необходимо покрывать инфляционные потери, но вместе с тем, это станет новым триггером для роста цен.

Есть еще один фактор, который может стать «черным лебедем». В прошлом году Эрдоган заявил о планах провести конституционную реформу. Новую конституцию уже представляют как «гражданскую», ведь нынешняя была разработана в 1982 году после военного переворота.

«Мы не отказались от нашей цели гражданской, демократической, либеральной и всеобъемлющей Конституции», — заявил президент страны.

Вместе с тем идея изменить Основной закон была озвучена на фоне противостояния президента с Конституционным судом, поэтому можно предположить, что будет готовиться для ограничения его власти.

Ничего хорошего от законодательных изменений не ожидают и представители оппозиции. «Я думаю, что „либеральная и гражданская“ конституционная реформа будет разрушать культуру демократии и игнорировать фундаментальные права людей, она приведет к большому разочарованию», — отмечает представитель партии DEVA Мустафа Енероглу.

Эксперты пока скептически относятся к реализации конституционной реформы. Эрдоган уже не в первый раз призывает к ее проведению, но раньше ему не удавалось собрать необходимое количество голосов в парламенте.

В конце марта Турцию ждут местные выборы. На предыдущих оппозиция сумела победить в ряде ключевых городов — Стамбуле, Анкаре и Анталии. Поэтому нынешнее голосование либо укрепит позиции Эрдогана, либо сохранит мощные рычаги влияния за его противниками.

Несмотря на все сложности политического процесса в Турции, инвестиционные эксперты относятся к перспективам оптимистично. По их мнению, высокая инфляция продержится еще несколько месяцев, максимум квартал, и после этого начнет затухать. Хотя по осенним расчетам Института исследований экономической политики Турции, нынешний рост цен даже превзойдет предыдущие периоды и достигнет 66%.

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Поэтому трудно сказать, чего в оптимистических заявлениях инвестиционных аналитиков больше — холодного расчета или нежелания признать ошибку после вложения средств в ценные бумаги страны.