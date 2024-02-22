Цена на золото весной 2024 года: стоит ли его покупать, даже если новые рекорды будут нескоро

Средняя цена на золото в 2023 году, по данным Всемирного совета по золоту, составила $1 940,54 за унцию. В декабре 2023 года она поднялась до исторического максимума в $2 151 за унцию. И это может быть не последний рекорд. Почему так подорожало золото, и стоит ли его добавлять в портфель, даже если максимумы желтый металл обновит нескоро?

Мир стремительно меняется и становится снова многополярным. А это, в свою очередь, приводит к возникновению многочисленных региональных центров влияния, каждый из которых ведет свою экономическую игру. Несмотря на появление новых и не всегда бесспорных финансовых инструментов, таких как, например, криптовалюта или многочисленные варианты деривативов, золото в экономическом противостоянии мировых игроков стало одним из главных активов.

Центробанки ведущих стран мира в 2022—2023 годах активно скупали золото в резервы. За 2022 год они увеличили свои запасы на 1136 тонн на сумму около $70 млрд, что было рекордным показателем с 1967 года.

Только за январь-сентябрь 2023 года, по данным Всемирного совета по золоту (WGC), центральные банки купили 800 тонн желтого металла. Официальной статистики по таким покупкам за весь прошлый год пока нет, но, по прогнозам экспертов, итоговая цифра превысит 1000−1100 тонн.

Интересно, что и центральные банки, и большинство консервативных инвесторов вкладывались в физическое золото в виде слитков и инвестиционных монет. А вот спекулянты больше игрались со спотовыми контрактами и производными инструментами формата ETF.

Население же по всему миру традиционно предпочитало ювелирные украшения, слитки, инвестиционные и памятные монеты, меньше внимания уделялось «золотым» вложениям, в виде безналичных счетов в банках, или разнообразным ценным бумагам, «завязанным» на цене золота.

Мировой рынок золота очень специфичен в силу того, что на нем всего от силы до 30−50 крупнейших игроков, способных реально влиять на ценовой тренд.

Поэтому любые действия или информация по движению (скупка/продажа) больших запасов золота в резервы центробанков, или решения мировых регуляторов по ужесточению требований к капиталу банков с включением в него обязательных активов, в виде вложений в золото, дают толчок к новому раунду спекулятивной игры.

В качестве последнего классического примера зависимости цены золота от экономических и геополитических факторов, можно привести его стремительное проседание 13−14 февраля этого года ниже психологического уровня в $2 000 за тройскую унцию:

В этот период появились данные по инфляции в США: потребительские цены в январе выросли на 3,1% в годовом исчислении, что оказалось хуже ожидавшегося аналитиками ослабления инфляции до 2,9%. Такая статистика уверила инвесторов в том, что ФРС придется сохранять высокие ставки еще некоторое время. А это, в свою очередь, сократило число желающих вкладываться в золото на этом этапе и привело к массированному сбросу спекулянтами «бумажного золота» с целью фиксации прибыли. Результат — моментальное падение цены сразу на $35 на унции — с $2 029 до $1 994.

На других экономических новостях золото быстро отыграло свое падение. В результате, желтый металл остался в пределах торгового диапазона от $2 000 до $2 050 за унцию, который установился за последний месяц.

Приведенный выше пример четко показывает, что поведение цен на золото остается одним из главных индикаторов экономического и геополитического развития событий в мире.

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Что будет влиять на цену золота в ближайшее время и стоит ли покупать его сейчас

Весной этого года рынок золота, как и обстановка в мире, будет оставаться в состоянии стресса и неопределенности. Судя по показателям экономики США (в первую очередь, по рынку труда и инфляции), Федрезерв не решится начать период снижения ставок до лета этого года.

В сочетании с высокими военными рисками в Украине и на Ближнем Востоке это будет поддерживать цены на золото еще, как минимум, до лета этого года в пределах около $1 930−2 170 за унцию. Центробанки продолжат покупать физическое золото, что также поддержит спрос и на безналичное золото.

Война в Украине, продолжение проблем на Ближнем Востоке (Израиль-Хамас), выборы в россии (март) в сочетании с приближением финишной президентской гонки в США (ноябрь) и продолжением противостояния республиканцев и демократов в Конгрессе США приведут весной этого года к значительному числу громких политических и военных заявлений и событий, влияющих на настроения инвесторов.

А сохранение достаточно высоких уровней инфляции в Европе и Штатах на фоне повышенного спроса на рабочую силу и роста зарплат добавят спроса на физическое золото и со стороны населения, которое рассматривает его, как актив-убежище.

Кроме этого, достаточно высокие цены на нефть сохранят покупателей из арабских стран. Добавит спрос на физическое золото со стороны населения также постепенное постпандемийное восстановление Индии, частично Пакистана и Китая.

Все это сработает в пользу высоких цен на желтый металл и высокого спроса именно на физическое золото. В условиях высокой неопределенности в Украине спрос на золото в нашей стране также останется высоким.

Причем во многом он будет «подогрет» еще и сложностями по физической доставке в Украину слитков, ограниченностью выпуска Нацбанком инвестиционных и памятных монет, а также боязнью населения усиления инфляционных процессов и девальвации гривны.

При таких вводных, золото для любого украинского инвестора останется дополнительным инструментом для диверсификации своих активов и хеджирования рисков.

Особого дополнительного дохода на золоте (как было в отдельные периоды 2022−2023 гг. с быстрым заработком до $150−200 на унции в течении месяца-двух) этой весной ожидать не стоит.

Но периодической фиксации прибыли в пределах дополнительных $35−80 на унции во время весенних оглашений решений Федрезерва по ставкам, или во время громких политических и военных событий можно добиться.

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Поэтому золото этой весной я бы больше рассматривал, как инструмент подстраховки и стратегическое вложение с горизонтом, как минимум, на несколько лет, а не как инструмент для краткосрочных спекуляций.

Ну и, конечно, для всех скептиков, которые говорят, что золото — уже не тот актив, в который стоит вкладывать деньги консервативным инвесторам с горизонтом инвестирования, как минимум, лет на 5−10, я хочу привести три интересных графика:

Цена 1 грамма золота в гривне

Цена 1 грамма золота в долларах США

Спотовая цена на золото (в долларах за тройскую унцию)

Понятно, что инфляция ни в Украине, ни в США не стояла все эти годы на месте и «съела» часть инвестиционной прибыли. Но данные графики четко показывают общую тенденцию по золоту, как защитному активу для тех инвесторов, кто хочет играть «в долгую» и не боится периодических ситуативных колебаний цен на «желтый металл».