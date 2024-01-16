«Жадность» зашкаливает: как биткоин встретил новый год и куда будет двигаться дальше

2023 год был на удивление удачным для первой криптовалюты, капитализация увеличилась почти в три раза — с $321 млрд до текущих $847 млрд, стоимость монеты выросла с $16,7 тыс. до $42,25 тыс. (+153%). Эксперты «Минфин» считают необходимым исследовать ключевые метрики первой криптовалюты для того, чтобы понять, с какими входными данными мы идем в новый год.

Биткоин теряет ключевое преимущество — децентрализацию

В течение 2023 года хешрейт сети биткоин постоянно рос. 24 декабря он установил очередной исторический максимум на отметке 544,77 Х/с.

Хешрейт — это общая вычислительная мощность сети, или количество хешей в секунду, вычисляемых устройством для майнинга. Хешрейт демонстрирует эффективность и производительность устройств для добычи криптовалюты. Измеряется в хешах в секунду.

Хешрейт сети биткоин

Самую большую долю хешрейта обеспечивает Северная Америка. По состоянию на декабрь 2023 года там было сконцентрировано около 35% всех мощностей. Глобальным центром майнинга стал Техас. Вероятно, доля этого региона продолжит расти, поскольку ряд компаний сообщили о планах наращивания мощностей, в частности, Iris Energy, Riot, Northern Data, Bitfarms, Core Scientific, Cipher Mining и Hut 8.

Материковый Китай, несмотря на запреты, дает примерно 20% всего хешрейта сети биткоина. Австралия, Канада и Казахстан совокупно — около 18% мощностей. Если Казахстан почти достиг своего предела возможностей из-за введенных на государственном уровне ограничений, то Канада и Австралия продолжают наращивать присутствие.

Исландия, Ирландия, Малайзия и Германия дают по 2−3% хешрейта. При этом Германия может сократить добычу из-за роста цен на электроэнергию и ограниченный рынок, в то время, как Малайзия и Исландия продолжат планомерно расширяться.

В первом квартале 2024 года пик хешрейта, вероятнее всего, превысит 600 EH/s. В феврале ожидается поставка новых моделей майнеров от Bitmain, Canaan и Innosilicon. Выход более эффективных устройств неизменно повлияет на старые и малоэффективные компании и фермы, постепенно выдавливая их с рынка, независимо от стоимости электроэнергии. Новые модели потребляют на 37% меньше энергии, а их хешрейт выше в 1,5−2 раза.

Из-за роста хешрейта усложняется техническое обустройство майнинг-пулов и общая организация бизнес-процессов, что усилит конкуренцию и, скорее всего, приведет к поглощению более мелких пулов или их банкротству.

Бесспорно, халвинг будет оказывать давление и на майнеров, и на пулы. Исторически, в преддверии этого события цена биткоина растет, но финальное экономическое влияние оно показывает за 8−12 месяцев, когда начинается серия банкротств и выходов игроков с рынка.

Ключевым преимуществом криптовалюты, в частности, биткоина, является его децентрализация. Анализ хешрейта, а именно майнинг пулов, которые его обеспечивают, показывает, что сейчас два таких пула (Foundry и AntPool) контролируют более 50% хешрейта, что, в целом, может позволить им скомпрометировать сеть — теряется децентрализация. Подобная ситуация наблюдается по Ethereum. В Lido Finance сконцентрировано около 33% всех монет ETH. Если доля организации продолжит расти, а это вполне возможно на фоне разного рода хайповых проектов, то она получит полный контроль над сетью.

Децентрализация — это то, за что придется побороться в 2024 году.

Читайте также: Спотовый биткоин-ETF: удастся ли правительствам централизовать первую криптовалюту

«Цифровое золото» закрепляется в высшей инвестиционной лиге

В 2023 году биткоин отвоевал большую часть рынка цифровых активов. В июне доминация первой криптовалюты пересекла отметку 50%, и сейчас остается выше нее.

Доминация биткоина

Биткоин привлекает инвестиции, опережая другие проекты, на фоне запуска спотового ETF и халвинга. Но, кроме того, он все больше становится законным платежным средством и инструментом для инвестиций, который находится в правовом поле, поскольку страны активно работали над введением регулирования в сфере цифровых активов. Это позволяет инвесторам включать его в свои инвестиционные портфели без нарушений закона.

В течение 2023 года биткоин то терял, то восстанавливал корреляцию с фондовыми индексами и золотом. Это придает ему привлекательности, поскольку при отсутствии корреляции с традиционными инвестиционными активами он создает портфельный эффект, что становится еще одной причиной покупки биткоина инвесторами.

На сегодняшний день у BTC положительная корреляция с S&P 500, Nasdaq Composite и золотом.

Изменение корреляции биткоина с традиционными инвестиционными активами

Источник: The Block

Читайте также: Что будет с криптовалютой в 2024 году: 8 самых громких прогнозов

Что с ценой

Из-за стремительного роста первой криптовалюты в 2023 году подавляющее большинство рыночных индикаторов указывают на перекупленность. Индекс направленного движения (DMI) в декабре достиг отметки 43,8 (средний индекс направленности, синяя линия в окне индикатора). Столь высокие показатели этого индикатора свидетельствуют о перегретости рынка и предупреждают о возможной коррекции.

DMI-индикатор на недельном графике BTC/USD

Подтверждает чрезмерные покупки и индекс относительной силы RSI, который с октября находится в зоне перекупленности. Исторически, так сложилось, что когда он находится в этой зоне, то коррекция происходит почти со 100% вероятностью.

RSI-индикатор на недельном графике BTC/USD

Отдельного внимания заслуживает волатильность. Максимальная волатильность биткоина наблюдалась в конце марта — 72,38%, после чего она пошла на спад и достигла минимальных значений 15,63% в середине августа. Далее «лодка снова начала раскачиваться» и показатель вырос до 47,58%.

Высокие значения этого показателя свидетельствуют о воздействии эмоций на инвестиционные решения. Вероятно, значительная нереализованная прибыль мешает криптоинвесторам «спокойно спать», что неизбежно приведет к еще большему росту волатильности и резкой и более глубокой коррекции первой криптовалюты.

Волатильность биткоина в годовом измерении

Источник: The Block

Волатильность биткоина в 2023 году была значительно ниже, чем годом ранее. Существует высокая вероятность, что тенденция к уменьшению сохранится. Запуск спотовых ETF, переход криптовалюты в правовое поле, более широкое применение блокчейна — все эти факторы непременно приведут к росту капитализации, увеличению количества участников и, как следствие, уменьшению волатильности.

Волатильность BTC с 2017 года

Источник: The Block

Читайте также: Инвесторы в биткоин теперь под защитой США: что это значит

Настроения инвесторов

Участники рынка криптовалют вошли в новый год в приподнятом настроении. Индекс страха и жадности, несмотря на резкую коррекцию первой криптовалюты примерно на 15%, остается на отметке 60 — «жадность». Игроки уверены в будущих перспективах крипторынка.

Индекс страха и жадности по состоянию на 6 января 2024 года

Источник: BitStat

Длинная нижняя тень дневной свечи 3 января является свидетельством того, что любое падение активно выкупается — настроения остаются бычьими, но падение ниже $40 тыс. может перерасти в среднесрочную коррекцию с целями в области $30 тыс.

Дневной график BTC/USDT

Читайте также: Главный тренд 2024 года: как отреагирует крипторынок на ужесточение регулирования

С чем идет биткоин в 2024 году

У биткоина был поразительный успех в 2023 году, учитывая рост капитализации и значительное повышение стоимости монеты. Хешрейт сети достиг новых пиковых значений, указывая на устойчивый интерес и расположение игроков.

Дальнейший рост вычислительной мощности на фоне выпуска более эффективных майнеров неизбежен. Это может вызвать конкуренцию и привести к выходу из отрасли менее продуктивных участников рынка.

Первая криптовалюта сталкивается с проблемой децентрализации. Если ее не преодолеть, есть риск потери одного из ключевых преимуществ «цифрового золота». Это важный вызов в 2024 году, особенно в контексте роста объемов децентрализованных проектов.

Внутри всех тенденций, которые мы наблюдали в 2023 году, биткоин остается доминирующим игроком на рынке цифровых активов. Учитывая, по меньшей мере, два потенциально положительных события в 2024 году (одобрение ETF и халвинг), дальнейшее лидерство биткоина и хорошие дивиденды инвесторам в криптовалюты почти гарантированы.