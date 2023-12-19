Главный тренд 2024 года: как отреагирует крипторынок на ужесточение регулирования

До 4 халвинга в блокчейне биткоин осталось 124 дня. Участники рынка цифровых активов в приподнятом настроении и с нетерпением ждут этого события. У них есть еще один повод для радости — запуск спотового биткоин-ETF. Рассказываем, как «Минфин» отреагировал на новую рыночную ситуацию и какие изменения внес в портфель.

Игроки делают ставку на то, что резонанс положительных изменений приведет к восходящему тренду. Впрочем, реальность пока выглядит неоднозначно. По итогам прошлой недели, криптовалюта номер один подешевела на 4%. Хотя текущую торговую неделю открыла незначительным подорожанием и торговалась свыше $41 тыс. Реагируя на эти события, мы готовим криптопортфель к халвингу, и делимся мнениями относительно текущего состояния криптовалютного рынка и его перспектив.

Настроения на крипторынке: жадность побеждает страх

Чтобы понять, какие эмоции бушуют сейчас на рынке цифровых активов, мы проанализировали показатели индекса страха и жадности.

Он в зоне жадности и в шаге от чрезмерной жадности, значит, инвесторы боятся потерять нереализованную прибыль. Такая ситуация приводит к лавинообразному закрытию сделок и стремительному падению котировок. По данным Coinglass, по состоянию на 18:00 по Киеву за последние 24 часа было ликвидировано 113 329 трейдеров, общая сумма ликвидаций составила $249,84 млн.

Такая ситуация не уникальна: каждый раз, когда индекс страха и жадности приближался к отметке в 75 или преодолевал ее, рынок шел в коррекцию.

Изменения индекса страха и жадности

Источник: bitstat

Параллельно мы анализировали показатель индекса относительной силы (RSI). Он сейчас находится в зоне перекупленности как на дневном, так и недельном графиках. Примечательно, что на недельном графике достоверность его сигналов близка к 100%.

Коррекция уже началась, или начнется в ближайшем будущем.

Также недавно мы исследовали поведение биткоина накануне халвинга и получили следующие результаты:

после окончания криптозимы на пороге халвинга биткоин возвращает примерно 61,8% предыдущих потерь;

далее идет коррекция, размер которой более 50% от величины импульса обновления;

затем начинается глобальное движение вверх с восстановлением исторических максимумов.

В текущей ситуации приведенный выше сценарий выглядит следующим образом:

рост до $48 555; далее падение до $32 000, или даже ниже; рост свыше $69 000.

Прогноз изменения стоимости BTC

На графике выше приведены два вероятных сценария, поскольку невозможно точно сказать, началась уже коррекция, или первая криптовалюта все же достигнет 61,8% восстановления ($48 555), прежде чем скорректироваться. Также стоит отметить, что 50% коррекция импульса восстановления накануне халвинга — это минимальный ее размер. Перед последним халвингом биткоин корректировался на 93%.

Размер коррекции биткоина накануне последнего халвинга

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Фиксируем прибыль

Фундаментальная доля нашего криптовалютного портфеля продолжает показывать отличные результаты.

DOT, который недавно был худшим в нашем портфеле, стремительно прибавил в стоимости, и мы продали его при достижении 30% прибыли, как и было запланировано ранее. Продали не в полном объеме, а лишь 1/3 всех монет. В долларовом эквиваленте доход составил $5,14. Высвобождено $22,29.

Также продали 30% ETH, поскольку прибыль по второй по капитализации криптовалюте достигла запланированных 10% (+$1,71).

Из инвестированных $400 в фундаментальные криптопроекты сейчас у нас $448,58 (+12,1%), и это без учета нереализованной прибыли примерно в $23.

В случае принятия решения полностью распродать портфель, прибыль достигла бы 18% за 5 месяцев.

Размер высвободившихся средств после продажи активов по состоянию на 18.12.2023 года составляет $271,45. Они обязательно будут повторно инвестированы.

Фундаментальные криптопроекты в портфеле «Минфина»

Источник: «Минфин»

Быстрорастущая доля криптовалютного портфеля также показывает прирост. Из 11 присутствующих в ней активов, 4 показывают незначительный нереализованный убыток (KEY, SUI, FlOW, CHZ).

Нереализованный доход достиг 7,2%. Полностью продан STX, по которому зафиксировано 40% прибыли (+$20), и ICP — с такой же прибылью. В целом, по быстрорастущей доле портфеля получена прибыль 11,8% за 5 месяцев, без учета временно задействованных резервов ($300) и нереализованной прибыли.

В результате продаж, у нас есть $795,68 свободных средств для покупки активов в быстрорастущую долю криптовалютного портфеля.

Изменение стоимости активов в криптовалютном портфеле

Источник: «Минфин»

Что планируем делать дальше

Мы установили триггер на отметке в $47 000 за биткоин. При достижении первой криптовалютой этой ценовой отметки из портфеля будет продана половина из всех имеющихся активов. Исключением могут стать позиции, по которым есть нереализованный убыток. Позиции по BTC и ETH будут сокращены на 20%, поскольку 30% было продано раньше. Этот триггер актуален для обеих долей портфеля.

Также есть у нас в резерве «план Б», если коррекция уже началась. Тогда триггером выступит ценовой уровень в $31 000 за биткоин. При его достижении мы начнем задействовать резервы и покупать активы в портфель по ценам, которые будут на тот момент на рынке. На первом этапе предполагаем покупку примерно на 60% резервов (высвобожденных средств). Остальные 40% останутся на случай, если первая криптовалюта упадет ниже $25 000, или для усреднения позиций, по которым нереализованный убыток превысит 30%.

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Интересный факт

Наши эксперты, отслеживая криптовалюты, связанные с искусственным интеллектом, заметили интересный факт.

Injective Protocol (INJ) с начала года вырос примерно на 2000%, продолжает расти и фиксирует новые исторические максимумы.

Криптовалюты искусственного интеллекта

Источник: coinmarketccap

Пара INJ/USDT

Источник: Tradingview

Это, по факту, единственный токен, запущенный накануне последней криптозимы, которому удалось достичь новых исторических максимумов в 2023 году.

Injective — сеть, созданная для финансов. Это открытый, совместимый блокчейн первого уровня, который обеспечивает работу приложений DeFi следующего поколения, включая децентрализованные спотовые биржи и биржи деривативов, рынки прогнозов, протоколы кредитования и т. д.

Отсюда можем сделать вывод, что мейнстримом в 2024 году станут децентрализованные финансы, как путь для бегства от чрезмерного регулирования, потери конфиденциальности и отказа от CEX на фоне банкротств 2022 года.

Кроме того, цифровая экономика более эффективная, чем традиционные финансы. В период жесткой денежно-кредитной политики децентрализованные финансы получают благоприятные условия для быстрого внедрения.