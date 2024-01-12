Инвесторы в биткоин теперь под защитой США: что это значит

Эта неделя отметилась узакониванием в США биткоин-ETF. Но самым важным событием стало объявление данных по инфляции: в декабре потребительские цены в годовом измерении выросли на 3,4%, вместо ожидаемых 3,2%. Но даже это не заставило индексы краснеть. Почему инвесторы остаются оптимистами, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Биткоин наконец-то прорвался в высшую инвестиционную лигу

Что ж, нравится вам это или нет, а биткоин наконец-то прорвался в высшую инвестиционную лигу. Госкомиссия по ценным бумагам США (SEC) на этой неделе приняла решение, которое разрешает создание ETF, которые будут инвестировать в биткоины.

Для инвесторов, которые верят в будущее криптовалют и видят в них какую-то ценность, процесс инвестирования значительно упрощается — не нужно «холодных» и «горячих» кошельков, можно не бояться забыть пароли, и перестать волноваться, что очередной криптомошенник украдет у вас что-то, без шанса вернуть утраченное обратно.

Теперь вы под защитой американского законодательства, и это существенно упрощает жизнь: верите в биткоин — покупайте через своего брокера акции одного из многочисленных ETF, которые торгуются с прошлого четверга на бирже, и ждите результата.

Не все верят в крипту

Интересно, что не все из ведущих операторов ETF соблазнились возможностью создать свой криптофонд. Вторая крупнейшая компания отрасли Vanguard, в управлении которой находится около $7 триллионов, заявила, что не будет создавать никаких биткоин-фондов, запрещает торговлю ими на своих платформах и блокировать возможности покупки Bitcoin-ETF для своих клиентов.

Объяснение простое: «высокая волатильность (криптовалют) противоречит нашей цели, которая заключается в создании положительного дохода в долгосрочной перспективе».

Как сложится судьба Bitcoin в высшей лиге? — Это непростой вопрос, ответ на который базируется, скорее, на вере, чем на расчетах и фактах. Что касается результатов первого дня торгов, то все успешно — по данным Bloomberg, объем торгов у новых Bitcoin-ETF за день составил около $4,5 миллиардов. Начало положено!

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Инфляция не оправдала прогнозов

С точки зрения ближайшего будущего финансовых рынков, важнейшим событием недели стало объявление инфляции в четверг. Прогнозы не оправдались — инфляция в декабре составила 3,4%, в то время, как ожидали 3,2%. К тому же, фактический показатель декабря оказался выше, чем в течение двух предыдущих месяцев. Базовая инфляция, не считая цен на топливо и продукты питания, тоже превысила прогноз — 3,9% против 3,8%.

Следовательно, факты свидетельствуют о том, что борьба с инфляцией затормозилась. После того, как в июне СРІ снизился до 3,0%, и стало казаться, что победа уже почти в кармане, в течение следующих шести месяцев не видно ни одного прогресса — инфляция колеблется в пределах 3,1% — 3,7%, и это все еще очень далеко от желаемых 2%, которых собирается достичь ФРС.

Инвесторы упорно верят в смягчение политики ФРС

Но, как ни странно, не очень радостные данные об инфляции не мешают рынкам смотреть оптимистично в будущее и верить, что ФРС начнет снижать ставку уже в марте. Рынок фьючерсов оценивает вероятность такого сценария в 68%, а всего, до конца года рынок ожидает шесть снижений, что безусловно придает пикантности ситуации, потому что ФРС прогнозирует лишь три, да и то при определенных условиях.

Более того, если в последующие месяцы показатели инфляции так и останутся топтаться на месте, а экономика продолжит расти, то с какой стати ФРС вообще будет снижать ставку?! Ну, разве что, чтобы угодить Президенту Байдену перед выборами, поддав «газу» американской экономической машине.

Но далеко не факт, что так все и случится. Во-первых, потому, что мы продолжаем верить в независимость ФРС, а во-вторых, последствия такого шага в виде возможного возвращения инфляции могут создать новоизбранному президенту США существенных проблем.

Вероятнее всего, что ФРС начнет цикл снижения только в случае, если ухудшится экономическая ситуация. Это логично, но такое развитие событий вряд ли обрадует инвесторов, ведь экономический спад точно не поможет компаниям расти и демонстрировать хорошие финансовые результаты, добавляя аргументы для роста цен на акции.

Но логика логикой, а рынки рынками, и, как мы хорошо знаем, у их нерациональности иногда нет предела. И очень похоже, что сейчас именно тот случай — рынки упрямо верят, что смягчение монетарной политики уже рядом, и даже неприятные данные об инфляции, обнародованные в четверг, не заставили индексы покраснеть. Кто прав, покажет время, но интрига точно сохраняется…

Начат сезон квартальных результатов

В пятницу официально начался сезон квартальных результатов. Традиционно начинают банки, для которых конец прошлого года был просто отличным — цены на акции за последний квартал выросли в среднем на 23%. Будет ли продолжение?

Ожидания разные, как всегда, — кто-то считает, что результаты и прогнозы крупных банков вряд ли добавят оптимизма, кто-то убежден, что предпосылки для дальнейшего роста сохраняются, а количество рисков в отрасли уменьшается. Как будет на самом деле, увидим уже на следующей неделе, когда отчитается большинство представителей финансовой отрасли.