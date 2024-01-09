Что будет с криптовалютой в 2024 году: 8 самых громких прогнозов

Прошлый год был благоприятным для криптовалют: капитализация рынка выросла с 795 млрд до текущих 1,55 трлн (+95%), многие ключевые игроки выстояли под давлением регуляторов, началось движение по запуску спотовых ETF на биткоин и эфириум , более половины стран мира легализировали криптовалюты. «Минфин» собрал 8 самых громких и странных прогнозов по дальнейшему развитию рынка криптоактивов, и оценил, насколько они реальные.

Большинство прогнозов, в целом, положительные: халвинг, спотовые ETF, последующие апгрейды сетей, развитие Web3 и еще множество факторов, которые должны обеспечить цифровым активам успех.

Однако, это должно настораживать, потому что на рынке, как правило, «большинство ошибаются». Отдельные положительные события рынок уже заложил в цену, и факт их реализации, вместо ожидаемого роста, может удивить падением. Участникам следует не терять бдительность, особенно в моменты массовой эйфории.

1. Биткоин упадет до нуля

Стремительное падение цены первой криптовалюты является лишь вопросом времени, — говорит президент Euro Pacific Capital Питер Шифф (Peter Schiff).

«Я не думал, что биткоин может стать деньгами, и я был прав — он до сих пор этого не сделал», — сказал он в интервью Coingeek. Питер Шифф признал, что недооценил «потенциал пузыря биткоин». По его мнению, большинство инвесторов не верят в первую криптовалюту, а лишь рассчитывают на то, что кто-нибудь приобретет ее по более высокой цене.

Свое решение не инвестировать в биткоин 12 лет назад президент Euro Pacific Capital считает верным, несмотря на высокую прибыльность актива. «Я мог бы вложить в него значительную сумму денег и заработать миллиард, или больше», — говорит он.

Бизнесмен считает, что истории о том, как люди теряют деньги на криптовалюте, затмят истории о разбогатевших на ней людях. «Пик, который мы наблюдали в 2021 году, около $70 тысяч — это все. Сейчас он просто формирует массивную вершину, и, в конце концов, биткоин взорвется», — добавил Шифф.

В прогнозе Шиффа есть своя логика — достаточно вспомнить пузырь доткомов в конце 90-х — начале 2000-х. Когда инвесторы поняли, что интернет открывает широкие возможности, ринулись инвестировать в компании, непосредственно или косвенно связанные с деятельностью в интернете.

Через некоторое время стало понятно, что деятельность далеко не всех компаний имеет практическое применение, является полезной и генерирует прибыль. Тогда пузырь лопнул, и значительное количество тех фирм навсегда осталось в истории, а инвесторы понесли колоссальные убытки. Подобное может ожидать и блокчейн, но в далеком будущем.

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2. Большинство криптовалют исчезнут

Большинство инвестиций в цифровые активы полностью обесценятся. Такое заявление незадолго до своей смерти сделал на онлайн-конференции Zoomtopia Чарльз Мангер (Charles Thomas Munger), вице-глава Berkshire Hathaway.

«Не заставляйте меня начинать разговор о биткоине. Это самое глупое вложение, которое я когда-либо видел», — возмущался 99-летний Мангер.

Инвестор был ярым противником криптовалют и блокчейн-технологий. В 2021 году Мангер сравнил Tesla и биткоин с «вошкой и блохой», и засомневался в способности цифрового золота стать «мировым платежным средством».

Согласно данным Coinmarketcap, в настоящее время функционирует более 2 млн криптовалют. Понятно, что значительная часть этих цифровых активов абсолютно не нужна, определенный процент морально устарел, а о мемах и говорить не стоит. Поэтому очистка отрасли является естественным процессом, но это вряд ли касается фундаментальных проектов, вроде Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, TRON.

Конечно, время от времени будут появляться пророчества об исчезновении биткоина и других криптовалют. Однако, это больше похоже на желание, чем на реальность. Блокчейн постепенно завоевывает свое место под солнцем, находит применение в разных областях и показывает высокую эффективность. Поэтому исчезновение целой отрасли сейчас маловероятно.

3. План Б: биткоин может дорасти до $524 тыс.

Популярный в криптосообществе аналитик PlanB, создавший S2F-модель прогнозирования стоимости биткоина, дал прогноз курса первой криптовалюты на момент проведения халвинга в 2024 году — около $55 тыс. На вероятность движения монеты к указанному уровню указывает его модель.



После халвинга он ожидает стоимость BTC в диапазоне от $65 тыс. до $524 тыс.

Такой широкий диапазон уменьшает вероятность ошибки, однако, он не будет слишком полезным рядовому инвестору, разве что в плане понимания того, что цена будет расти.

Впрочем, статистика свидетельствует, что аналитик часто ошибается. Например, в ноябре 2021 года PlanB не исключил рост биткоина до $100 тыс. На самом же деле, BTC обновил абсолютный максимум 10 ноября 2021 года на уровне $69 тыс., после чего монета пошла на коррекцию.

Сейчас биткоин-аналитик утверждает, что цена криптовалюты номер один накануне халвинга не опустится ниже $32 тыс. Свой прогноз он аргументирует тем, что стоимость биткоина перед уменьшением вознаграждения за майнинг в два раза не опускается ниже скользящей средней с периодом 200 на недельном графике.

Сразу можем опровергнуть и этот его прогноз, поскольку за несколько недель до предыдущего халвинга биткоин опускался ниже SMA (200), и достаточно существенно. В то время скользящая находилась на отметке $5504, а биткоин падал до $3850 (на 30% ниже), хоть и кратковременно. Если предположить, что на момент проведения халвинга скользящая действительно будет находиться на отметке $32 тыс., то падение возможно до $22,5 тыс.

Значительный пул ликвидности располагается ниже $25 тыс. за монету, следовательно, высокая вероятность падения ниже этой отметки.

Падение стоимости биткоина в преддверии предыдущего халвинга

4. Биткоин по цене $80 тыс. уже в этом году

Недавно Bitwise, поставщик ETF, дал 10 криптопрогнозов на 2024 год. Мы решили оценить реалистичность первого прогноза, который касается стоимости биткоина, проанализировав исторические данные. С момента проведения халвинга до окончания 2024 года останется около 9 месяцев. Поэтому мы просмотрели, насколько рос биткоин после предыдущих халвингов в течение следующих трех кварталов.

С момента проведения первого халвинга в течение прогнозируемого периода биткоин рос на 2430% (максимум), 859% прироста было на момент закрытия девятого месяца. После второго халвинга у первой криптовалюты на пике было 103% прироста, а закрыла она 9-месячный период с прибылью в 61%. Третий халвинг привел к росту биткоина на 387% (максимум), а закрыл он третий квартал после него с ростом на 284%.

Учитывая текущую капитализацию, показатели роста после первого халвинга сегодня кажутся малореалистичными. Итак, показатели после второго и третьего халвингов — это те цифры, на которые мы можем рассчитывать. Однако, есть еще одна неизвестная — стоимость биткоина во время халвинга.

Предположим, что она составит $40 тыс., что вполне возможно. Использовав данные проведенного анализа, понимаем, что прогнозируемые $80 тыс. за биткоин от Bitwise вполне реальные в 2024 году.

Параллельно можем использовать статистику Matrixport, согласно которой BTC после халвингов в среднем растет на 192%, а значит, планка в $80 тыс. может быть даже существенно заниженной.

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5. Эфириум победит

Аналитики JPMorgan заявили, что в 2024 году эфириум, вероятно, превзойдет биткоин и другие криптовалюты благодаря будущим обновлениям масштабирования блокчейна.

«Ethereum снова заявит о себе и вернет долю крипторынка. Основным катализатором станет реализация EIP-4844», — объяснили аналитики.

Решение предполагает создание более эффективной формы шардинга (горизонтальное распределение данных) без разделения сети на мелкие фрагменты. Обновление внедрит формат транзакций с BLOB — временными пакетами данных, прикрепленных к блокам. Они содержат больше информации, чем блоки, но не хранятся постоянно, и несовместимы с EVM (Ethereum Virtual Machine — распределенный компьютер, отвечающий за выполнение смарт-контрактов).

В банке отметили, что обновление особенно полезно для сетей второго уровня, вроде Arbitrum и Optimism, поскольку обеспечивает дополнительное пространство для хранения данных, повышая производительность протоколов и сокращая комиссии.

Аналитики подчеркнули, что ожидаемые в 2024 году бычьи факторы для первой криптовалюты, включая халвинг и возможное одобрение спотового ETF на базе актива, уже заложены в ее цену.

«Чрезмерный оптимизм криптоинвесторов, вызванный будущим одобрением SEC спотовых биткоин-ETF, сместил монету до уровней перекупленности 2021 года», — считают в JPMorgan.

6. DeFi может потерять перспективу

Самым большим разочарованием DeFi-сектора остается его неспособность войти в традиционную финансовую систему, — считают в JPMorgan.

«Самое распространенное применение технологии в традиционных финансах представлено в виде овернайт-сделок РЕПО с помощью смарт-контрактов на блокчейн-платформах. Они размещены такими компаниями, как Broadridge и JPMorgan, а сами транзакции происходят вне публичных блокчейнов», — говорят аналитики банка.

Кроме того, токенизация реальных активов развивается довольно медленно и до сих пор остается на экспериментальной стадии.

Факторы, препятствующие развитию DeFI:

фрагментация;

отсутствие сотрудничества и консолидации между платформами;

задержки во внедрении цифровых валют центральных банков;

отсутствие нормативных правил для отрасли.

В четвертом квартале 2023 года исследователи зафиксировали «оживление» венчурного финансирования на крипторынке. Если бы подобная динамика продолжилась и в первом квартале 2024 года, это стало бы значительным событием, которое ознаменовало конец криптозимы.

7. Биткоин по цене $125 тыс. до конца года

Недавно аналитики Matrixport опубликовали первую часть своего прогноза относительно устойчивости биткоина на 2024 год. Их методология подобна той, которую мы использовали, и выстроена на исторических данных.

Если посмотреть на них, то увидим, что за медвежьим рынком 2014 года (-58%) последовали три года бычьего рынка, а после медвежьего рынка 2018 года (-72%) последовали еще три года бычьего рынка. После медвежьего рынка 2022 года (-65%) простой анализ цикла предусматривает еще три года этого бычьего рынка, причем 2023 год стал первым годом (+123%).

Исторически сложилось так, что годы, когда вознаграждения за майнинг биткоина уменьшались в два раза, были в целом положительными:

2012 (+186%),

2016 (+126%),

2020 (+297%).

Поскольку майнеры традиционно накапливали биткоин перед каждым халвингом, цены росли на +200%, что предполагает достижение первой криптовалютой отметки в $125 тыс.

Исходя из модели инфляции, ожидается, что макросреда будет оставаться устойчивой, и создавать попутный ветер для виртуальных активов. Очередное снижение инфляции побуждает Федеральный резерв снижать процентные ставки. В сочетании с геополитическими перекрестными течениями доза денежной поддержки должна подтолкнуть биткоин к новым историческим максимумам в 2024 году.

Итак, мы ожидаем продолжения бычьего рынка и считаем реальными такие прогнозы Matrixport:

Биткоин за $63,14 тыс. до апреля 2024 года,

Биткоин за $125 тыс. до конца года.

8. $1 миллион после спотового ETF

Цена первой криптовалюты взлетит до уровня $1 млн за монету после одобрения SEC первого в США спотового биткоина-ETF, — так считает CEO JAN3 Самсон Моу.

Он предполагает, что это произойдет в течение нескольких дней или недель после одобрения. К столь значительному росту приведет поступление средств от институциональных инвесторов в 2024 году.

«Мы достигнем очень ограниченного предложения биткоина на биржах, доступного для покупки с новым притоком денег. Вот почему цифровое золото может очень сильно вырасти в короткие сроки», — объяснил Моу.

Это далеко не первый подобный прогноз. Ранее бывший CEO криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейес спрогнозировал рост биткоина до $1 млн к 2026 году.

График изменения стоимости золота после запуска первого ETF

Большинство таких прогнозов основаны на том, что спотовый ETF привлечет значительный капитал, как это было с золотом, когда в 2003 году был запущен первый «золотой» ETF.

Действительно, этот инструмент существенно увеличил инвестиции в драгоценный металл, но это не произошло за несколько дней или даже месяцев, понадобились годы.