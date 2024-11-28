Как просто хранить и пользоваться криптовалютой: 7 кошельков, которые помогут это сделать

Криптовалюта стремительно входит в нашу повседневную жизнь. Каждый день появляются новые возможности применения цифровых активов, бизнес охотно внедряет цепочки блоков в свои производственные процессы, инвестиции и спекуляции на цене крипты выходят на уровень традиционных инвестиционных инструментов.

Обычный пользователь, который хочет присоединиться к миру цифровых активов, должен решить для себя три вопроса:

Где безопасно хранить криптовалюты? Как конвертировать цифровую валюту в фиат, удобно и с минимальными затратами? Как комфортно взаимодействовать с веб-ресурсами с применением криптовалютного кошелька?

По этим критериям мы выбрали 7 самых популярных в Украине криптокошельков, которые могут обеспечить нам эти функции.

Кроме того, мы оценили каждый по таким параметрам, как:

мультивалютность,

обмен криптовалюты,

стейкинг,

NFT,

вывод из кошелька.

Итак, на каком из них лучше хранить валюту, платить ею или зарабатывать на цифровых активах?

Безопасность хранения

Аппаратные кошельки (холодные) являются самым безопасным способом хранения криптовалюты. Они являются физическими устройствами, которые хранят частные ключи в офлайн-режиме. Внешне очень похожи на USB-флеш накопители.

Пользователь, при необходимости воспользоваться своей цифровой ценностью, подключает холодный кошелек к сети и проводит транзакции. Все остальное время такие кошельки находятся вне сети. Это защищает их от взлома через интернет, что является основной причиной большинства атак, приводящих к потере цифровых активов.

Криптокошельки, которые мы отобрали по критерию безопасности хранения криптоактивов, — Ledger и Trezor.

Ledger

Ledger поддерживает более 5,5 тыс. криптовалют, включая популярные монеты и токены. Через приложение Ledger Live пользователи могут покупать, продавать и обменивать криптовалюты непосредственно из кошелька. Через это приложение поддерживается стейкинг для нескольких криптовалют, таких как Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Polkadot (DOT) и другие. Кроме того, Ledger Live также позволяет управлять NFT, предоставляя возможность просматривать и хранить их непосредственно в приложении. Вывод средств также осуществляется через приложение, что обеспечивает удобный интерфейс управления транзакциями.

Trezor

Trezor, в зависимости от модели, поддерживает от 1 289 до 1 456 криптовалют. Некоторые менее известные монеты могут не поддерживаться. Обменять криптовалюту можно через приложение Trezor Suite, которое предоставляет доступ к встроенным биржам.

Собственного решения для стейкинга здесь нет, но он возможен через сторонние приложения. Также нет собственной поддержки NFT, но управление возможно через сторонние приложения, такие как MetaMask. Вывод средств происходит через Trezor Suite или совместимые сторонние приложения, что также обеспечивает удобство в использовании.

Оба кошелька предлагают высокий уровень безопасности и функциональности. Выбор между ними зависит от конкретных потребностей и приоритетов пользователя.

Ключевое преимущество холодных кошельков — это безопасность. Но механизм обеспечения высокого уровня безопасности является их ключевым недостатком. Носить с собой аппаратный кошелек опасно, возрастают риски потери или кражи.

Кроме того, эти кошельки неудобные для повседневных расходов, особенно, если речь идет о расчете в фиате (автоматическая конвертация крипты в традиционные деньги). Мы переходим ко второй категории нашего рейтинга криптовалютных кошельков, которые позволяют легко конвертировать крипту в национальную валюту.

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Удобство конвертации крипты в фиат

Поскольку криптовалюты в большинстве стран мира (включая Украину) не являются законным платежным средством, для того, чтобы воспользоваться содержащейся в них ценностью, необходимо их конвертировать в национальные денежные знаки.

К этой категории мы отнесли актуальные для Украины криптокошельки, которые легко обменивают цифровые активы на фиат и позволяющие рассчитываться «условно криптовалютой» в обычных магазинах через платежный терминал.

Сейчас в нашей стране функционируют два кошелька, которые нам известны, которые позволяют легко конвертировать цифровые активы в гривну и рассчитаться через платежный терминал — Trustee Plus и Weld Wallet. Мы сравнили их между собой, чтобы понять, какой из них лучше и у какого есть важные для пользователя характеристики.

Trustee Plus

Trustee Plus поддерживает 23 криптовалюты, включая Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) и другие. У платформы есть обменник, что позволяет пользователям покупать, продавать и обменивать криптовалюты непосредственно в приложении.

Кроме того, пользователям предоставляется возможность выводить криптовалюту на банковские карты, а также осуществлять переводы по номеру телефона. Сейчас этот кошелек не предлагает функцию стейкинга, а также не поддерживает хранение или управление NFT.

Weld Wallet

Weld Wallet сосредоточен на работе со стейблкоинами, о количестве поддерживаемых криптовалют информация ограничена. Основная функция Weld Wallet — это привязка криптовалют к банковским картам для осуществления платежей. Информация о наличии встроенного обменника отсутствует. Позволяет обменивать стейблкоины на гривну с возможностью подключения кошельков криптовалютных бирж — Huobi, WhiteBit и в ближайшем будущем Kucoin. Поддержка стейкинга и NFT отсутствует. Есть возможность вывода стейблкоинов на другие кошельки.

У обеих кошельков свои особенности и функционал. Выбор между ними зависит от конкретных потребностей и приоритетов пользователя. Но у Trustee Plus более широкий функционал и возможности, а также более низкие комиссии по транзакции (комиссии на конвертацию в Weld Wallet варьируются в диапазоне 0−3%, у Trustee Plus — 0,5−1,5%), а также он предоставляет несколько, по нашему мнению, важных преимуществ. В частности, позволяет выпускать дебетовую карту в евро непосредственно в приложении.

Что интересного в карте Trustee:

доступна украинцам, проживающим в Европе,

позволяет привязывать криптоактивы (BTC, ETH, USDT) к карте и автоматически рассчитываться криптой при покупках,

автоматически конвертирует евро в местную валюту,

можно добавлять карту в платежные сервисы Google Pay и Apple Pay,

можно снимать наличные в банкоматах,

у нее месячный лимит расчетов в 50 тыс. евро,

бесплатное обслуживание.

С помощью субаккаунтов можно открыть две дополнительные карты.

Кроме того, P2P-платформа, доступная в Trustee Plus, позволяет легко обменять криптовалюту на гривну (доступно более 100 кросс-пар) и купить криптовалюту за фиат.

Для того чтобы воспользоваться платформой, необходимо осуществить три шага:

Установить приложение Trustee Plus на смартфон. Пройти регистрацию (введите номер телефона или email и подтвердите действие с помощью кода). Установить пароль.

Кошелек готов к работе.

Использование крипты в интернете

Использование криптовалюты в сети поражает разнообразием, и область применения стремительно растет.

Логично, что для комфортного и безопасного использования криптовалюты во всемирной паутине нужен качественный инструмент, и он есть — децентрализованные кошельки MetaMask, Trustwallet и Gem Wallet. Сравним их по разным параметрам.

MetaMask

Поддерживает Ethereum и совместимые с EVM блокчейны, такие как Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche и другие. Для доступа к другим сетям требуются дополнительные настройки. Обладает встроенной функцией обмена для токенов ERC-20 через децентрализованные биржи (DEX).

Не поддерживает стейкинг напрямую. Пользователи могут подключаться к внешним DeFi-платформам для стейкинга. Поддерживает токены ERC-721 и ERC-1155, что позволяет хранить NFT, созданные на Ethereum и совместимых блокчейнах.

Просмотр NFT доступен в мобильной версии. Позволяет переводы в пределах поддерживаемых сетей. Для вывода на банковские счета требуется подключение к сторонним платформам.

Trust Wallet

Поддерживает более 65 блокчейнов, включая Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Solana и многие другие, что обеспечивает широкую мультивалютность. Предлагает встроенный обмен токенов на поддерживаемых блокчейнах через DEX, таких как PancakeSwap и Uniswap.

Поддерживает стейкинг нескольких криптовалют, таких как BNB, Cosmos (ATOM), Tezos (XTZ) и других, непосредственно в приложении. Поддерживает NFT на блокчейнах Ethereum и Binance Smart Chain, позволяя хранить и просматривать их непосредственно в приложении.

Позволяет переводы в пределах поддерживаемых сетей. Для вывода на банковские счета обычно требуются сторонние сервисы или биржи.

Gem Wallet

Gem Wallet поддерживает более 32 блокчейнов, включая Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Toncoin, Polygon, Avalanche и Solana. Также работает с тысячами токенов. Имеет встроенную функцию обмена, позволяющую пользователям обменивать более 1 000 криптовалют непосредственно в приложении, сотрудничает с несколькими провайдерами DEX для обеспечения самых лучших курсов.

Предлагает функцию стейкинга для различных криптовалют, включая BNB, ATOM, TIA, SOL, SEI, OSMO и другие, с возможностью зарабатывать до 18% APY. Интегрирован с NFT-маркетплейсами, что позволяет пользователям покупать, продавать и управлять своими NFT непосредственно в приложении.

Позволяет пользователям получать или покупать криптовалюту непосредственно в кошельке. Для вывода на банковские счета обычно требуются сторонние сервисы или биржи.

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Окончательная оценка

Trust Wallet предлагает широкую поддержку блокчейнов и интегрированный стейкинг, что может быть удобным для пользователей, нуждающихся в мультивалютности и различных опциях.

MetaMask больше подходит для работы с экосистемой Ethereum и имеет надежную интеграцию с DeFi-платформами.

Gem Wallet выделяется поддержкой стейкинга с высокими APY, интеграцией с NFT-маркетплейсами и встроенной функцией обмена с доступом к более чем 1 000 криптовалют.

Единого решения, которое идеально сочетало бы безопасность, удобную конвертацию в фиат и использование криптовалюты в сети интернет, пока не существует.

Для разных целей придется использовать разные кошельки, и выбор зависит от потребностей и приоритетов пользователя. Но в то же время мы можем видеть, как эволюционирует отрасль, и с каждым днем использование цифровых активов в повседневной жизни становится более удобным и безопасным.