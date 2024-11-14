Почему Трамп может быть полезен для криптовалют, но плох для биткоина

Победа Трампа и успехи республиканцев в Сенате являются оптимистичными для отрасли, но не обязательно для долгосрочной стоимости самой известной цифровой валюты. О причинах Bloomberg рассказал Аарон Браун, криптоинвестор и бывший руководитель отдела исследований финрынков в AQR Capital Management. «Минфин» выбрал главное.

Цена биткоина подскочила более чем на $20 тыс после выборов в США 5 ноября. Около трети из этого прироста пришлось на первоначальные результаты благоприятные для республиканцев. Остальная часть — на то, что победа Дональда Трампа стала очевидной, а его партия продолжила набирать места в Сенате и Палате представителей.

Легко понять, почему победы республиканцев полезны для криптовалют. Трамп хвастался, что будет президентом-криптозащитником:

обещал не допустить, чтобы федеральное правительство продавало криптовалюту (в основном, изъятую у преступников), как это происходит сейчас,

сказал, что уволит криптоскептика, председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера,

говорил, что подтолкнет США к доминированию в майнинге биткоинов

пообещал назначить консультативный совет по криптовалютам, чтобы правила писали криптофилы, а не криптофобы

Но важно отделять то, что хорошо конкретно для биткоина, от того, что хорошо для криптовалюты в целом — и, возможно, плохо для биткоина.

Способ делать ставки или нечто больше

Биткоин был задуман как средство платежа и сбережения, но его давно превзошли в обоих направлениях стейблкоины с ценами, привязанными к основным традиционным валютам, криптомонеты, включая Ripple, которые дешевле, быстрее и проще в использовании, и приложения, такие как Wise.

Однако вместо того, чтобы оказаться оттесненным на второй план такими инновациями, биткоин стал шлюзом между традиционными и криптофинансовыми системами и продолжил набирать ценность.

В связи с этим, можно вспомнить IPO Netscape Communications Corp., которое считается причиной интернет-бума. К 1995 году многие инвесторы, включая меня, были в восторге от потенциала интернета, но не было публичных инструментов для инвестирования в этот сектор. Когда Netscape предложила первые публичные акции, спрос резко возрос.

Это произошло не потому, что инвесторы думали, что вся прибыль от интернета будет получена браузерами или что Netscape станет доминирующим браузером, а потому, что Netscape был единственным простым способом делать ставки на интернет. По аналогии, на протяжении большей части истории криптовалют биткоин был единственным простым способом делать ставки на криптовалюту.

Netscape оказал огромное влияние на развитие Интернета и приносил прибыль каждый квартал до четвертого квартала 1997 года; вскоре после этого он объединился с America Online Inc. Его программное обеспечение существовало в форме Mozilla и других некоммерческих организаций. Но с точки зрения инвестора IPO, триллионы долларов стоимости, сгенерированные Интернетом, по сути, прошли мимо Netscape. То же самое верно и применительно к биткоину: он окажет огромное влияние на развитие криптовалют, но может не принести своим владельцам основной экономической выгоды от всей экосистемы криптоактивов.

Что способно снизить стоимость биткоина

Учитывая это, наиболее важные меры, которые обсуждаются, включают расширение связи между традиционной финансовой системой и криптоэкономикой — с устранением необходимости в промежуточной валюте — а также улучшение юридической определенности для стейблкоинов и криптовалют для транзакций, что сделает их более привлекательными сберегательными активами, чем биткоин.

Большая часть предлагаемой федеральной поддержки криптовалют США, скорее всего, обойдет биткоин, упростив использование стейблкоинов для транзакций и продвигая инвестиции в децентрализованные автономные организации, который движутся к тому, чтобы приносить реальную экономическую ценность. К тому же DAO стирают различия между владельцами, сотрудниками и клиентами и — если будут устранены юридические препятствия и неопределенности — могут оказаться более совершенной формой бизнес организации по сравнению с традиционными корпорациями.

Другие криптопроекты, такие как Ethereum, поддерживают смарт-контракты, в то время как Cardano и аналогичные системы позволяют отслеживать и торговать активами, которые не учитывались в рамках традиционной экономики. Инвестирование в них сегодня обычно означает конвертацию долларов или другой основной валюты в биткоин, а затем биткона — в другие криптоактивы. Оптимизация этого процесса может снизить спрос на биткоин и отделить его стоимость от общего успеха криптовалюты.

В краткосрочной перспективе, если федеральное правительство будет держать больше биткоинов, а крупные финансовые учреждения будут чувствовать себя в безопасности, покупая их для своих фондов и розничных клиентов, дополнительный спрос должен продолжать стимулировать рост цен.

Но в долгосрочной перспективе, если инвесторы начнут формировать диверсифицированные портфели в крипто-DAO и использовать стейблкоины — или, возможно, даже цифровые валюты центральных банков — для транзакций, вполне возможно, что биткоин потеряет свою экономическую обоснованность.

Читайте также: Эффект Трампа: как «Минфин» сменил свой портфель акций в день выборов

Что будет дальше

В 1995 году я был очень оптимистичен в отношении Интернета, но нейтрален в отношении Netscape как двигателя для получения прибыли, которая будет возвращена инвесторам. Так и сейчас: как криптофил, я верю, что криптовалюта продолжит процветать как экономический сектор, но не уверен, что биткоин — или любая существующая криптовалюта — извлечет выгоду из этого роста;

Хотя дружественная к криптовалютам политическая администрация в США — это хорошо, было бы недальновидно вкладываться в биткоин на исторических максимумах, без четкой истории, подтверждающей оценки.

Если вы до сих пор избегали криптовалют, возможно, пришло время начать изучать их внимательнее, чтобы быть способным оценить реальные проекты. Если вы играли на курсах биткоина, мемных монет и других популярных криптовалют, возможно пришло время сосредоточиться на реальной экономической ценности этих активов, а не полагаться на энтузиазм инвесторов.