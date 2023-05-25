Виктория Тигипко: Сейчас актуальны стартапы, которые помогают потребителям не тратить лишнее

В прошлом году мировые венчурные инвестиции сократились на 35%. Почему этот год стал одним из худших в истории финансирования стартапов, в какие проекты готовы вкладывать деньги инвесторы, вопреки кризису, и не утратили ли интерес к отечественным стартапам из-за войны, «Минфину» рассказала основатель украинского венчурного фонда TA Ventures Виктория Тигипко.

«Если бы Uber начинал сегодня, у него не было бы шансов»

Отчеты ведущих аналитических компаний говорят о том, что 2022 год был очень сложным для венчурных инвестиций, однако на глобальном рынке деньги есть. Почему в стартапы стали меньше инвестировать?

Количество венчурных инвестиций, как и инвестиций в целом, действительно уменьшилось, даже по сравнению со сложным 2021 годом, — мировой рынок венчурного капитала сократился на 35% и составил лишь $415 миллиардов.

Глобальная рецессия особенно повлияла на определенные вертикали стартап-индустрии. К примеру, инвестиции в финтех-компании сократились на 46%. В 2022 году финтех-стартапы из США получили всего $32 миллиарда инвестиций, хотя и составляют подавляющее большинство бизнесов на международном рынке. Упало также количество сделок на рынке и изменилась их география. Так, спрос инвесторов на латиноамериканские стартапы снизился на рекордные 79%, а интерес к африканским — напротив, вырос в разы.

Несмотря на все, у венчурных фондов есть достаточно капитала и они не прекращают инвестировать. В первую очередь, большие фонды, компании, которые вкладываются в стартапы на early-growth stage. Но привлечь их стало гораздо сложнее, потому что стратегия инвестирования стала другой.

Как именно изменилась стратегия?

Инвесторы стали очень придирчивыми, начали по-другому анализировать компании и выбирать те, которые меньше коррелируют с нестабильным сегодня рынком. Это вполне логично, учитывая ожидания инфляции, стагфляции и рецессии.

Если бы Uber начинал сегодня, у него не было бы шансов. Потому что период, на котором компания должна генерировать доход, теперь 1−2 года, а период окупаемости — 5−7 лет.

Компании должны контролировать метрики, никто не собирается вкладывать в неработающую рекламу. Инвестиции идут туда, где продают что-то реальное, что нужно потенциальным, а лучше существующим клиентам.

Как меняются подходы бизнеса в этом контексте?

Прежде чем инвестировать, все хотят понимать тенденции рынка именно в этот промежуток времени. Так что сегодня время очень продуманных бизнесов.

У людей полностью меняется восприятие этого времени. К примеру, не все уже хотят покупать жилье навсегда. Молодежь, в большинстве своем, предпочитают путешествия и проживание в разных местах, регулярно меняя города и даже страны резиденции. Этот запрос хорошо понимают девелоперы, а поэтому тренд на строительство арендного жилья сейчас, как никогда, большой. В частности, рынок недвижимости в Дубае (ОАЭ) вырос на 76% в 2022 году, несмотря на то, что стоимость жилья выросла на 14% в среднем.

Соответственно, компании и бизнесы, которые работают в этом строительном кластере, понимают, что нужно быть полностью вовлеченным в эту цепочку — от поиска участка до качественного строительства. Ведь схема «построил-продал-и забыл» уже не сработает: компаниям нужно самостоятельно полностью обслуживать эти арендные здания. К примеру, этим занимается наша портфельная компания GROPYUS — немецкий стартап, который проектирует и строит экологичные дома. Всего за одну неделю они могут построить целый этаж!

Сейчас этот весомый пробел между теми, кто приобрел участок, построил дом, и теми, кто его обслуживает, заполняется стартапами.

Изменило ли это и подходы к поиску инвесторов?

Изменились и подходы к поиску инвесторов, презентации своих проектов, даже в компаниях Web3. Такого, как было в эру «давай-давай, все растет», когда на одной бумажке могли присылать свою идею и шаги по ее воплощению, и для многих инвесторов это было «ок», сегодня уже нет. Даже хайповые проекты переходят на стандарты традиционного due diligence.

В целом, термины «диверсификация» и «due diligence» становятся все более важными. Именно они способны предотвращать кризисные явления, которые мы сейчас наблюдаем в финансовой системе США. Это дает повод задуматься над тем, как регулируются риски, почему так произошло, что не проконтролировали, и самое главное — как это предотвратить.

Каким стартапам удастся пережить нынешний экономический кризис?

Финтех-проектам, которые, например, могут позволить себе генерировать и делать продукт с особыми преимуществами и ввести технологический контроль своего бизнеса, отойдя от традиционного подхода.

Они понимают, что нужно обращать внимание на прозрачную систему рисков, которая срабатывает на опережение — то есть до того, как что-нибудь случилось, а не после.

В венчурной, финансовой и частной индустрии деньги готовы вкладывать в классные проекты, которые решают действительно злободневные вопросы. Например, как построить прозрачный бизнес, который не зависит от потребительских настроений, потому что сейчас международное сообщество настраивается на рецессию.

Мы видим, что товары и сервисы растут в цене, заработные платы стоят на месте, или повышаются очень медленно. А это значит, что мы будем экономить, покупать только необходимое, от чего невозможно отказаться.

Поэтому сейчас актуальны те стартапы, которые делают акцент на технологии, которые помогают потребителям не тратить лишнего. Те стартапы, которые нам «подсовывали» разную рекламу и подталкивали к необдуманным покупкам, — это уже прошлый век.

А как будет выживать электронная торговля?

Подчеркиваю, более 80% людей хотят инвестировать свои деньги в sustainable бренды. Они не хотят покупать лишь бы что, они думают о том, как сэкономить.

Большой тренд у потребителей — это second life clothes. Потому что 60% изготавливаемой одежды выбрасывается на помойку и полностью уничтожается. Это страшные цифры, это сколько людей работают впустую. Такие компании, как Rebag, Ettitude и Mirta из нашего портфеля, занимаются решением этого вопроса и пользуются огромным спросом среди клиентов. Стоит задуматься, как мы покупаем, и, возможно, «прикрутить» те компании, которые занимаются индустрией e-commerce.

Плюс не помешает контролировать и модерить рекламу, чтобы потребители не делали поспешных выводов и решений, — скажем, не покупали 48 пар носков, потому что так подсветила реклама.

Более того, нужно сделать обратные проекты. Сейчас темы, которые обсуждают венчурная индустрия и стартап-экосистема, — как останавливать людей, которые принимают поспешные решения.

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«Три самых крупных кластера: люди должны быть сытыми, здоровыми и образованными»

Учитывая новые подходы, новые потребности, в какие индустрии венчурные инвесторы охотнее всего вкладывают деньги?

Можно выделить три самых крупных кластера: люди должны быть сытыми, здоровыми и образованными. Первого можно достичь за счет лабораторно-выращенных элементов, так называемой lab-grown пищи. Сейчас обсуждается идея строительства протеиновых производств. Когда мы сможем производить стандартные протеины, а из них делать огромное количество пищевых продуктов — lab-grown бобы, молоко, мясо и т. д. , — это позволит решить две проблемы. Perfect Day, одна из наших портфельных компаний, была одной из первых, кто изобрел искусственный белок, и уже получила более $700 миллионов инвестиций.

Во-первых, такие компании ускоряют процесс перехода на ethical бизнес, то есть обеспечить себя и потребителей продуктами, которые не несут в себе негативные составляющие убитых, а возможно, и больных животных. Во-вторых, обеспечить продовольствием: все, что можно выращивать в лаборатории, дает стране возможность быть независимой от импорта и прокормить свое растущее население.

Далее — MedTech и HealthCare. Цель — сделать модель 3D-врача, в которого интегрированы лучшие знания отрасли. Это будет прорывом для глобальной экосистемы здоровья, которая сможет сэкономить десятки триллионов долларов, ведь во многих регионах нет доступа к высококвалифицированным врачам.

Поэтому стартапы, которые по разным направлениям заболеваний аккумулируют данные и разрабатывают алгоритмы, которые позволяют на основе схожего набора показателей делать правильные решения, — это огромный спектр, в который прогрессивно инвестируют, и на это деньги есть. В частности, Celcuity помогает подобрать лучшее лекарство для пациента путем тестирования.

Также у инвесторов есть деньги на то, чтобы полностью закрыть проблему «больницы на дому». Это огромный тренд, когда все сервисы, которые можно перенести в онлайн, переносятся в онлайн. В качестве примера — трекер отслеживания, возможность делать какие-то процедуры на дому, так называемый Uber в медицине.

Рядом возникает другой тренд — обслуживание всех медицинских приборов. Этим занимаются компании, которые могут хранить оборудование на складах и вовремя доставлять их пациентам. Один такой стартап может обслуживать не одну больницу, а множество, обеспечивая достаточно высокий уровень оптимизации.

Наконец-то, когда все сытые, здоровые, пора подумать о знаниях. Надо дать возможность людям получать образование за небольшие средства — не платить по $50 тыс. за частную школу, а иметь эту школу в альтернативном формате. Это сложнее реализовать для детей до 13 лет, но со старшими проще — они могут получать образование онлайн.

Мы наблюдаем за нашей экосистемой, что это действительно работает. Многие люди берут курсы онлайн, мастер-классы, а дети учатся онлайн на различных платформах. Более 81 миллиона человек изучают языки, программирование, биологию и прочее на Coursera.

Среди таких EdTech стартапов есть и украинские лидеры, в том числе наша портфельная компания Mate Academy, после выпуска откуда более 2000 студентов уже трудоустроились в лидирующих IT-компаниях.

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А как насчет вложений в развитие ИИ?

Искусственный интеллект сейчас везде. Это, в сущности, возможность собрать аналитические данные, структурировать их и выполнить это с минимальными потерями времени. Искусственный интеллект встроен абсолютно во все вертикали, в которых работает бизнес и венчурные инвестиции.

Кроме ИИ, актуальной темой последнего времени является кибербезопасность и оборонный сектор. Повлияла ли на финансирование таких стартапов, по вашему мнению, война в Украине, и как именно?

Cyber Security — огромный тренд, это рынок на несколько триллионов. Война в Украине показала, насколько системы уязвимы, и для всех это стало своеобразным тревожным звоночком. Наша инвестиция CUBE, например, занимается кибербезопасностью в сфере Web3.

Активизировалась работа над целым рядом sustainable стартапов, которые позволяют странам быть независимыми и противостоять форс-мажорным обстоятельствам, таким, как, например, вирусы и война.

Самая большая проблема в том, что мы можем развивать высокотехнологичные компании, а есть страны, которые мыслят традиционно и совершенно не вписываются в то, что мы делаем и куда мы двигаемся со своими технологиями.

Вместе с тем, в последнее время даже консервативные инвесторы (такие, скажем, как банки) все чаще вкладываются в криптовалютные стартапы. Инвестирует ли ваш фонд в такие проекты и почему?

Мы инвестируем в криптостартапы. Наши категории, за которыми мы следим, — DeFi и Blockchain. У нас есть множество успешных стартапов, в том числе IPO крутой компании в финтехе. Мы знаем рынок, у нас более 3 тыс. инвесторов, у нас много друзей из нетворка, которые действительно интегрированные в эти компании.

Это дает нам возможность понимать, реальная ли это технология по созданию решения, или просто очередной проект, который делает что-то немного лучше, чем было до этого. В частности, в декабре 2022 года наш фонд проинвестировал в украинский стартап Utorg, который занимается инфраструктурой для обмена криптовалюты и биржевой деятельности. В нашем инвестиционном портфеле есть такие компании, как: Mystic Games, Amuzed, 101.xyz, MoonPay, Gemini, и Alt, которые охватывают огромный спектр услуг в сфере блокчейна — от геймификации обучения до NFT.

Совет всем, кто хочет инвестировать в крипту, — нужно детально разбираться, что стоит хотя бы за каждым из тех токенов, которые вы покупаете. Это же касается рынка акций, облигаций. Разберитесь, изучите, а только после этого принимайте сознательное решение. Если бы каждый понимал, что стоит за компанией, акции которой он или она хочет приобрести, думаю, многие бы этого не делали. Сегодня совсем не время для спекуляций.

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Инвесторы готовы давать деньги стартапам, которые видят Украину, как основной рынок

Вписываются ли украинские стартапы в глобальные тенденции?

На самом деле, у Украины сейчас большие перспективы. У нас много компаний родом из Украины, которые подняли кучу денег, — Solana, Preply, People.ai, Avrora, Everlane, сотни других. Поэтому украинский нетворк существует, и если наши молодые стартапы будут им пользоваться, их шансы на успех увеличатся. Среди нишевых индустрий, украинские фаундеры тоже не отстают — 80 web3 стартапов украинского происхождения подняли инвестиций более чем $1 миллиард только за последние 5 лет!

На что молодым стартапам посоветуете обратить внимание, чтобы успешно конкурировать?

Во-первых, быть максимально устойчивыми, делать фокус на системность, на BigTech, MilitaryTech, Biotech и Digital Health. Это ниши, где есть большие перспективы учредить свои бизнесы. Только за период с октября 2022 года по январь 2023 года инвесторы вложили более $7 миллиардов в стартапы, которые занимаются сферой обороны и аэропространства.

Во-вторых, наконец-то, все перестали гнаться за миллиардными проектами. Поэтому нужно создавать в Украине компании, которые ориентируются на экзиты от $10 млн. Таким стартапам будет комфортно и в украинской экосистеме, что позволит и коллегам из Европы легко приобщиться. Не нужно ставить себе несбывшиеся цели.

Вообще, сейчас нужно пользоваться возможностью получить совет от своих коллег из других стран, преуспевших в том или ином направлении. Все понимают ситуацию, в которой мы находимся, и готовы помогать.

То есть украинцам и украинским стартапам сейчас гораздо легче получить бесплатную консультацию или совет у людей, связанных с той вертикалью бизнеса, в которой функционирует стартап.

Насколько в украинские стартапы готовы инвестировать деньги?

Война — это всегда форс-мажор. Все понимают риски. Есть инвесторы, которые притормозили, а есть те, которые заявили, что готовы вкладывать деньги в украинские стартапы еще больше. В частности, польско-американский венчурный фонд ffVC объявил о создании нового фонда с капиталом в 50 миллионов долларов, который будет инвестировать исключительно в украинских основателей и стартапы.

Как пример, Украинский фонд стартапов. За два года работы он оказал грантовую поддержку 250 стартапам на сумму $6,3 млн. Кстати, стартапы, которые фонд проинвестировал за весь период работы, подняли в 10 раз больше инвестиций и наняли в 10 раз больше людей. То есть эта система работает. Также есть частные инвесторы, которые знают, как инвестировать, и готовы инвестировать в украинские стартапы уже сейчас.

Сегодня можно делать многое, не дожидаясь конца войны. Если сейчас на ранней стадии проинвестировать в правильный стартап, то после войны он может сделать крутой выход и выстрелить.

А как насчет вашего фонда?

У TA Ventures 220+ инвестиций, 70 экзитов, 10+ юникоров, 6 IPO. Мы продолжаем инвестировать в технологические стартапы на ранних стадиях, которые формируют отрасли завтрашнего дня в США, Европе и за их пределами.

Работает наш клуб ангелов-инвесторов ICLUB Global, который позволяет делать small-ticket инвестиции в успешные мировые технологические компании, в которые инвестирует TA Ventures. Мы показываем только те компании, в которые инвестируем сами, и с которыми производим полный due diligence. Уже открыто 15 клубов в Европе, Центральной Азии, Азии и на Ближнем Востоке. ICLUB Global работает в Польше, Швейцарии, Сингапуре, Португалии, Азербайджане, ОАЭ, Австрии, Узбекистане, Испании, Великобритании, Монако, Казахстане, Кипре, Украине. В планах на 2023 год открыть 10+ новых локаций, в частности, в нескольких городах США, Таиланда, Вьетнама, Саудовской Аравии и т. д.

Также активно развивается Wtech Global — бизнес-комьюнити для женщин-лидеров в tech и digital. Сегодня у Wtech уже 5000+ участниц, открыто 30+ чаптеров в 18 странах: Украина, Великобритания, Германия, Нидерланды, США, Португалия, Швейцария, Польша, Франция, Испания, Австрия, Сингапур, ОАЭ, Саудовская Аравия, Казахстан, Узбекистан, Кипр, Азербайджан. Наша цель — 50 000 участниц в 2025 году.

Как война повлияла на размер инвестиций, которые готовы вкладывать в украинские стартапы?

Чеки упали, они вернулись на уровень 2017−2018 годов. Но не только из-за ситуации в стране — скорее, из-за того, что оценки компаний изменились. Это касается именно изменения подхода, ведь общая оценка украинских стартапов выросла в 3,3 раза с 2020 года.

Все четко контролируют оценку, которую привязывают к тому, когда компания станет прибыльной, какой доход будет получать в последующие годы, что похожее она уже делала.

Есть ли смысл, по вашему мнению, украинским стартапам ориентироваться, прежде всего, на потребности и запросы Украины?

Да. Инвесторы готовы давать деньги стартапам, которые, в первую очередь, зарабатывают и видят Украину, как основной рынок. Сейчас все понимают, что сегодня в стране есть спрос на новые вертикали, которые мы хотим делать в рамках нового тренда устойчивости.

Все знают, что украинцы умеют работать и готовы делать это сверхурочно, это импонирует миру. Плюс мы уже строили классные системы за небольшие деньги, и они быстро становились прибыльными. Более того, украинские проекты создают в 5 раз больше рабочих мест на каждый инвестированный евро, по сравнению с остальной Европой. За все это украинцев и любят.

В целом, инвесторы готовы лучше поддерживать надежные стартапы, которые зарабатывают даже в одном конкретном регионе. Лучше развивать эти компании, которые будут лидерами на своей территории, чем распылять свое внимание на множество географий и нигде не быть лидером, не иметь узнаваемости.

Я, как никогда, вижу перспективу для наших компаний привлекать инвестиции — как локальные, так и международные. Многие фонды увеличили свои бюджеты на Украину. Есть целая карта экосистемы инвесторов, которые сегодня присматриваются к Украине. Потому возможность стартовать есть. Вся ситуация в мире работает на нас.

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