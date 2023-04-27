На рынке царит неопределенность, индексы находятся в боковом тренде уже около месяца. Однако, на рынке все же есть потенциально интересные направления, на которые стоит обратить внимание. О них «Минфину» рассказал инвестиционный аналитик Владимир Стойко.
ИИ, «оборонка», крипторынок: 3 интересных отрасли для инвесторов в 2023 году
Искусственный интеллект в технологиях: какие компании выбрать
Этот год нельзя назвать удачным для фондового рынка. При этом сектор технологий вырос на 21% (по состоянию на 20 апреля). Это стало возможным не только благодаря низкой сравнительной базе, но и постепенной смене медвежьего тренда на бычий.
В 2022 году сектор потерял чуть больше 28%, что оказалось одним из самых глубоких падений среди остальных секторов. Однако, с начала текущего года сектор смог отыграть эти значительные потери.
Топ-20 акций из S&P 500 состоят, преимущественно, из технологических компаний, таких как Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG) (GOOGL), Amazon (AMZN), Nvidia (NVDA), TESLA (TSLA), Meta (META), Salesforce (CRM), AMD (AMD) и других. С начала года эти компании забрали на себя около 7,4%, или примерно 90% доходности индекса, которая составляет 8%.
Активное развитие направления искусственного интеллекта (ИИ) способствует значительному притоку инвестиций в технологические компании. Покупая их акции, можно заработать на буме технологии ИИ. Среди интересных эмитентов для инвестиций, которые ориентированы на технологию ИИ, можно выделить следующие:
- Microsoft (MSFT),
- Alphabet (GOOG) (GOOGL),
- Amazon (AMZN),
- Nvidia (NVDA),
- Meta (META), Adobe (ADBE),
- Snap (SNAP),
- Pinterest (PINS),
- CrowdStrike (CRWD),
- GitLab (GTLB),
- Cloudflare (NET),
- HubSpot (HUBS),
- Nice Systems (NICE),
- First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (ROBT).
В этом году стартовала гонка между Microsoft (MSFT) и Alphabet Google (GOOG, GOOGL). Оба технологических гиганта презентовали свои чат-боты. Microsoft через своего партнера OpenAI представила ChatGPT, а Google — свою собственную разработку чат-бот Bard.
Продукты ИИ имели разный успех, сейчас в этой гонке лидирует Microsoft. Уже, к примеру, говорится о том, что Samsung рассматривает возможность перехода от экосистемы Google с ее Google-поиском, Chrome, Gmail на экосистему Microsoft с ее Bing.
Далее такие изменения может рассмотреть Apple (AAPL), но конкретные действия будут зависеть от успехов компаний в развитии технологии ИИ. Это, в свою очередь, может изменить распределение сил среди лидеров технологического сектора.
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Как заработать на росте оборонных заказов
В 2023 году сектор аэрокосмических и оборонных технологий активно развивается, рост с начала года составляет около 5%. Это обусловлено, в частности, войной в Украине. Мир стал частично на военные рельсы и, в первую очередь, пытается обеспечить вооружением и боеприпасами Украину, а также пополнить свои запасы, которые начали исчерпываться. Это должно обеспечить сектор обороны ценными государственными заказами на много лет вперед.
Среди компаний, которые стоит рассмотреть для инвестиций в сектор аэрокосмических и оборонных технологий, можно выделить:
- Lockheed Martin (LMT),
- Raytheon Technologies (RTX),
- Boeing Company (BA),
- General Dynamics (GD),
- Shares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA), ориентированный на отрасль в целом.
Например, армейский завод боеприпасов в Скрантоне, штат Пенсильвания, принадлежит корпорации General Dynamics, который занимается производством корпусов для артиллерийских снарядов и расширяет свое производство с целью повышения объемов выпуска продукции. Кстати, эти снаряды сейчас активно поставляют украинским артиллеристам.
В 2022 году общие мировые военные расходы достигли нового максимума в $2,24 трлн (+3,7% г/г). Ближайшие пять лет мы будем наблюдать за активным развитием и ростом компаний оборонного комплекса, что позволит получить от этого прибыль.
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Как вложиться в криптовалюту на фондовом рынке
С начала года биткоин вырос на 75%. Возникает вопрос, как инвестировать в криптовалюту и заработать на этом, но вне рисков нерегулируемого рынка?
Помогут реализовать это инструменты фондового рынка, которые ориентированы на криптовалюты. Здесь уже каждый может решить, инвестировать ли в отдельные компании, связанные с криптовалютами, такие, как криптовалютная биржа Coinbase (COIN), или в биржевые фонды ETF:
- Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) ориентирован на компании, которые занимаются майнингом криптовалют;
- VanEck Digital Transformation ETF (DAPP), ориентированный на компании, которые предоставляют программные услуги, оборудование и технологии или услуги для операций с криптовалютами;
- ProShares Bitcoin Strategy (BITO), ориентированный на биткоин, который, кстати, выплачивает дивиденды в размере 33% годовых (выплата раз в месяц).
Перечень инструментов фондового рынка для инвестиций в криптоактивы постоянно расширяется, но стоит помнить, что эти инструменты являются очень рисковыми.
Комментарии - 1
-Якщо наліво підеш, то гроші втратиш. А якщо направо, то теж втратиш гроші. А коли прямо, то і там грошей в тебе не стане.
-А куди ж тоді іти?
-Нікуди не йди. Ти тут їх віддавай.