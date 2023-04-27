ИИ, «оборонка», крипторынок: 3 интересных отрасли для инвесторов в 2023 году

На рынке царит неопределенность, индексы находятся в боковом тренде уже около месяца. Однако, на рынке все же есть потенциально интересные направления, на которые стоит обратить внимание. О них «Минфину» рассказал инвестиционный аналитик Владимир Стойко.

Искусственный интеллект в технологиях: какие компании выбрать

Этот год нельзя назвать удачным для фондового рынка. При этом сектор технологий вырос на 21% (по состоянию на 20 апреля). Это стало возможным не только благодаря низкой сравнительной базе, но и постепенной смене медвежьего тренда на бычий.

В 2022 году сектор потерял чуть больше 28%, что оказалось одним из самых глубоких падений среди остальных секторов. Однако, с начала текущего года сектор смог отыграть эти значительные потери.

Топ-20 акций из S&P 500 состоят, преимущественно, из технологических компаний, таких как Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG) (GOOGL), Amazon (AMZN), Nvidia (NVDA), TESLA (TSLA), Meta (META), Salesforce (CRM), AMD (AMD) и других. С начала года эти компании забрали на себя около 7,4%, или примерно 90% доходности индекса, которая составляет 8%.

Активное развитие направления искусственного интеллекта (ИИ) способствует значительному притоку инвестиций в технологические компании. Покупая их акции, можно заработать на буме технологии ИИ. Среди интересных эмитентов для инвестиций, которые ориентированы на технологию ИИ, можно выделить следующие:

Microsoft (MSFT),

Alphabet (GOOG) (GOOGL),

Amazon (AMZN),

Nvidia (NVDA),

Meta (META), Adobe (ADBE),

Snap (SNAP),

Pinterest (PINS),

CrowdStrike (CRWD),

GitLab (GTLB),

Cloudflare (NET),

HubSpot (HUBS),

Nice Systems (NICE),

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (ROBT).

В этом году стартовала гонка между Microsoft (MSFT) и Alphabet Google (GOOG, GOOGL). Оба технологических гиганта презентовали свои чат-боты. Microsoft через своего партнера OpenAI представила ChatGPT, а Google — свою собственную разработку чат-бот Bard.

Продукты ИИ имели разный успех, сейчас в этой гонке лидирует Microsoft. Уже, к примеру, говорится о том, что Samsung рассматривает возможность перехода от экосистемы Google с ее Google-поиском, Chrome, Gmail на экосистему Microsoft с ее Bing.

Далее такие изменения может рассмотреть Apple (AAPL), но конкретные действия будут зависеть от успехов компаний в развитии технологии ИИ. Это, в свою очередь, может изменить распределение сил среди лидеров технологического сектора.

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Как заработать на росте оборонных заказов

В 2023 году сектор аэрокосмических и оборонных технологий активно развивается, рост с начала года составляет около 5%. Это обусловлено, в частности, войной в Украине. Мир стал частично на военные рельсы и, в первую очередь, пытается обеспечить вооружением и боеприпасами Украину, а также пополнить свои запасы, которые начали исчерпываться. Это должно обеспечить сектор обороны ценными государственными заказами на много лет вперед.

Среди компаний, которые стоит рассмотреть для инвестиций в сектор аэрокосмических и оборонных технологий, можно выделить:

Lockheed Martin (LMT),

Raytheon Technologies (RTX),

Boeing Company (BA),

General Dynamics (GD),

Shares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA), ориентированный на отрасль в целом.

Например, армейский завод боеприпасов в Скрантоне, штат Пенсильвания, принадлежит корпорации General Dynamics, который занимается производством корпусов для артиллерийских снарядов и расширяет свое производство с целью повышения объемов выпуска продукции. Кстати, эти снаряды сейчас активно поставляют украинским артиллеристам.

В 2022 году общие мировые военные расходы достигли нового максимума в $2,24 трлн (+3,7% г/г). Ближайшие пять лет мы будем наблюдать за активным развитием и ростом компаний оборонного комплекса, что позволит получить от этого прибыль.

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Как вложиться в криптовалюту на фондовом рынке

С начала года биткоин вырос на 75%. Возникает вопрос, как инвестировать в криптовалюту и заработать на этом, но вне рисков нерегулируемого рынка?

Помогут реализовать это инструменты фондового рынка, которые ориентированы на криптовалюты. Здесь уже каждый может решить, инвестировать ли в отдельные компании, связанные с криптовалютами, такие, как криптовалютная биржа Coinbase (COIN), или в биржевые фонды ETF:

Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) ориентирован на компании, которые занимаются майнингом криптовалют;

VanEck Digital Transformation ETF (DAPP), ориентированный на компании, которые предоставляют программные услуги, оборудование и технологии или услуги для операций с криптовалютами;

ProShares Bitcoin Strategy (BITO), ориентированный на биткоин, который, кстати, выплачивает дивиденды в размере 33% годовых (выплата раз в месяц).

Перечень инструментов фондового рынка для инвестиций в криптоактивы постоянно расширяется, но стоит помнить, что эти инструменты являются очень рисковыми.