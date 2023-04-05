В 2022 году украинские стартапы получили более $6 миллиардов дохода — Google

В 2022 году, несмотря на войну, украинские стартапы получили более $6 млрд дохода, что на $542 млн больше, чем в 2021 году. При этом с 2020 года их стоимость выросла в три раза. Такие данные были обнародованы в компании Google в рамках программы «Фонд поддержки Google для стартапов в Украине». Также в Google поделились результатами работы программы через год, сообщает AIN.

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Подробности

С марта 2022 года Google for Startups — программа, которая выделяет финансовую помощь и оказывает поддержку Google украинским стартапам, чтобы помочь поддерживать и развивать компании — профинансировал три когорты в рамках Фонда поддержки Google для стартапов в Украине в размере $5 млн.

Поддержанные стартапы (в общей сложности их 58) не только выживают во время войны, но и достигают роста. Большинство этих компаний вышли в новые страны и рынки.

За последний год реципиенты Ukraine Support Fund привлекли $10,2 млн., увеличили доходы в среднем на 106%, трудоустраивали более 800 технических работников (из них 46% женщин) и наняли 216 человек.

Ситуация непростая

При этом общая ситуация на рынке остается достаточно неблагоприятной. Более 90% украинских стартапов говорят, что им необходима финансовая поддержка для продолжения деятельности и расширения.

Напомним

Ранее Минфин писал о том, что Google в прошлом году вдвое увеличила финансирование украинских IT-стартапов, выделив $10 млн.