Анатолий Паденко: если в крипту придет миллиард пользователей, блокчейн не выдержит

В этом году украинский стартап Kolibrio привлек от группы международных инвесторов $2 млн. Компания работает над автоматизированной системой ончейн-аукционов, которая может монетизировать процесс размещения заказов на покупку и продажу криптовалюты. «Минфин» пообщался с одним из сооснователей стартапа Анатолием Паденко о сложностях привлечения инвестиций, будущем криптовалютного рынка и бегстве клиентов из централизованных бирж.

«Для инвесторов украинская или любая другая национальность не имеет значения»

В феврале этого года компания Kolibrio привлекла $2 млн инвестиций. По вашему опыту, стало ли сложнее криптовалютным стартапам получать средства после ряда громких скандалов на рынке, по типу банкротства FTX, и существенного проседания цены криптовалют?

Действительно, после ситуации с LUNA и FTX некоторые фонды частично, либо же полностью остановили инвестирование. Прежде всего, это касалось стартапов на ранней стадии, как, собственно, и у нас.

В то же время, снизилась оценка проектов. Поэтому инвестиции в проекты с высоким потенциалом стали более привлекательными. Стратегические инвесторы продолжают вкладывать средства в криптовалютный сектор, ведь его развитие не остановилось.

Поэтому для стартапов условия ухудшились, а стратеги используют эту ситуацию, чтобы более выгодно инвестировать.

Если бы вы привлекли средства в 2021 году, с иной ситуацией на рынке, иными ставками ФРС, насколько выше была бы оценена капитализация компании?

Я думаю, оценка была бы больше в два, а возможно, и в три раза.

Обращают ли инвесторы внимание на украинское происхождение компании? Усложняет ли это привлечение средств?

Главная цель инвестора — получить рост своих инвестиций. Основные факторы, на которые они обращают внимание, — это идея проекта, профессионализм команды, потенциальные риски, ожидания изменения рынка.

Происхождение же команды в перечне того, что интересует инвесторов, стоит фактически на последнем месте. Поэтому украинская или любая другая национальность не имеет значения. Единственная особенность состоит в том, что американским компаниям может быть проще налаживать контакты с потенциальными инвесторами через знакомства и более широкие контакты.

Как вы вышли на своего инвестора, какие знакомства задействовали?

Мы в Web 3 еще с 2017 года. Поэтому у нас уже есть нетворк из разных проектов и партнеров, с которыми мы работали раньше. Своих инвесторов мы нашли преимущественно по рекомендациям старых партнеров.

Какие направления работы стартапов на крипторынке сейчас более интересны инвесторам, а к каким интерес падает?

Скажем, интерес к рынку NFT сейчас крайне низок, и новому маркетплейсу, который будет заниматься их продажей, привлечь средств от инвесторов будет гораздо труднее. Венчурные капиталисты смотрят в будущее, их интересует развитие Web 3, сервисы обеспечения приватности, проекты DeFi, развитие инфраструктуры, облегчение выхода на крипторынок новых пользователей. Это те направления, которые способны привлечь большую аудиторию.

Какие ошибки чаще всего допускают стартапы, пытаясь привлечь средства?

Есть стартапы, которые не могут четко представить свою идею, не проверяют действительность своих гипотез, и не до конца понимают, как выходить на рынок. Это основные ошибки, которые я видел у коллег.

Есть еще один аспект, который часто касается украинцев, — они недооценивают свою экспертизу и потенциал. Это тоже ошибка, которая приводит к привлечению меньших сумм, чем могли бы быть.

На что нужно обращать внимание при привлечении средств, если у компании еще нет много клиентов и она сейчас приносит только убытки?

Надо говорить о потенциале проекта, об ожиданиях привлечения аудитории и о том, когда вы планируете дойти до точки безубыточности. Рассказывайте о том, что будет завтра. Какие-то сферы могут быть не слишком популярными сегодня, но благодаря новым технологиям будут расширяться, будут появляться новые пользователи.

Поэтому руководители стартапов должны четко понимать, что точка безубыточности будет пройдена после привлечения определенной аудитории или после определенных технологических изменений. А уже венчурные инвесторы будут определять, насколько, по их мнению, реалистично достижение таких условий.

На ранних стадиях инвесторы не смотрят на финансовые показатели компании. Их интересует возможность дальнейшего развития.

«На крипторынок приходит регулирование и я думаю, что оно будет усиливаться»

Сейчас может разгореться очередной крупный криптовалютный скандал — на этот раз относительно деятельности Binance в США. Не кажется ли вам, что после прошлого года с большим количеством банкротств, еще один-два громких скандала и крипторынок рухнет катастрофически? Скажем, биткоин будет стоить $100.

Крипторынок до сих пор молодой. Поэтому, конечно, такие ситуации, как крах LUNA или FTX, влияют на настроения его участников, приводят к обвалу цен, провоцируют волатильность.

Однако, эти падения рынок уже пережил, и с каждым таким кейсом индустрия становится более крепкой. Фундаментально технологии никуда не исчезают, перспективы Web 3 остаются такими же, как и были.

Поэтому новые кризисы могут снизить стоимость криптовалют, замедлить развитие, снизить оценку компаний инвесторами. Однако, рынок все равно никуда не исчезнет.

Для криптовалютных компаний важна высокая цена биткоина? Может ли рынок работать, независимо от того, как он будет оцениваться?

На технологические особенности сектора цена биткоина никак не влияет. Однако, когда криптовалюта дорожает, на рынок приходят новые пользователи, создают новую активность. И именно благодаря этой активности развиваются технологии.

К примеру, у вас DeFi-протокол, который мало кому интересен, у него нет пользователей, но когда общая активность на рынке растет, обращают внимание и на него. Поэтому для распространения и популяризации технологий цена крипты важна.

Регуляторы по всему миру усиливают контроль за криптовалютным рынком, на нем становится все меньше анонимности. В Евросоюзе принят закон MiCA. Ожидаете ли вы, что уже в ближайшие годы в вопросах контроля крипторынок будет мало отличаться от традиционного финансового сектора?

Действительно, регулирование приходит на крипторынок, и я думаю, что оно будет усиливаться. Но для массового сегмента это хорошо. Регуляторы будут защищать пользователей от «Дикого Запада», который сейчас происходит в Web 3. Большая же безопасность и понятные правила будут приводить в крипту новых пользователей.

Однако, крипторынок на традиционные финансы все же не превратится. Главная особенность Web 3 в том, что есть технологическая возможность быть анонимной, децентрализованные системы никуда не исчезают. И желающий так взаимодействовать с криптой сможет это делать.

Нет ли у вас предчувствия, что менее известные криптовалюты будут быстро исчезать, а вес таких гигантов, как биткоин или эфириум, наоборот, будет расти, ведь они будут становиться «тихой гаванью»?

На мой взгляд, биткоин и эфириум уже давно стали «тихой гаванью». С сентября прошлого года, когда состоялся Merge эфириума (обновление, убравшее потребность в майнинге и обеспечившее работу сети за счет стейкинга, — прим. ред.), он стал дефляционным. Уже выведено 120 тыс. монет, а стоимость оставшихся растет. Многие люди, как и я, воспринимают эти криптовалюты, как способ держать сбережения.

А что касается исчезающих токенов, я скажу, что проекты обладают свойством «фейлиться», то есть терпеть неудачу. Это вполне обычное явление. Какие-то токены будут продолжать работать, а какие-то — нет. Некоторые проекты будут работать без токена, некоторые — полностью уйдут с рынка. Это нормальный процесс для бизнеса.

Многие центробанки заявляют о планах выпуска своих криптовалют, CBDC. Могут ли они вытеснить нынешнюю крипту?

На мой взгляд, таких перспектив нет. Криптовалюты центробанков — это не в полной мере криптовалюты. Даже если они будут работать на блокчейне, у них все равно будет цензура, а их эмитентом является государство. Криптовалюты же как раз и появились как противоположность традиционным деньгам.

CBDC — это, скорее, более удобная технологическая альтернатива банковскому фиату. Закрыть же потребность в реальных криптовалютах они не могут.

Какие, в целом, вы видите основные риски для рынка криптовалют?

Существуют, скорее, не риски, а проблемы, которые замедляют развитие.

Как инженер, я вижу проблему в возможности масштабирования системы. Если завтра в криптовалюту придет миллиард пользователей, то системы блокчейна этого просто не выдержат. Суммарная пропускная способность всех блокчейнов остается низкой. Сейчас эта проблема решается, в системе происходят изменения, но на это нужно время.

Другая проблема — это то, как пользователи используют криптовалюту. Множество людей пользуются только централизованными биржами, вроде Binance. Но на самом деле криптовалюта — это совсем о другом. Это о высокой защищенности, доступности активов. Однако, такой User Experience является сложным для большинства пользователей.

Для того чтобы больше людей действительно пользовались криптовалютой, Web 3 должен становиться более удобным. Все хотят иметь что-то вроде monobank в криптомире. И эта проблема понемногу решается — есть стартапы, которые работают в этом направлении.

Когда увеличится пропускная способность, а торговля в Web 3 упростится, мы увидим значительный приток пользователей.

По вашему мнению, как в ближайшее время будут меняться услуги криптобирж?

После FTX очевидно, что централизованные биржи будут прозрачными по отношению к своим резервам. Ожидаю, что они будут показывать отчеты по своим аудитам. Если же они этого не будут делать, то будет происходить переход пользователей к децентрализованным биржам. А если будет расти удобство пользования последними — то этот процесс будет ускоряться.

Ситуация с FTX продемонстрировала, что если у тебя есть кошелек — то у тебя есть и доступ к деньгам. Поэтому глобально преимущество децентрализованного хранения активов становится более очевидным.

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Преимущество централизованных бирж лишь в удобстве использования. Но в случае еще нескольких громких банкротств, от них начнется отток клиентов. Я лично потерял деньги на FTX, и это заставляет задуматься, что кастодиальным счетам не стоит доверять.

Как ваша компания переживает криптозиму, сложнее ли в этих условиях привлекать клиентов?

Криптозима оказывает влияние на общий объем рынка, снижается активность пользователей, соответственно, у всех меньше клиентов. В то же время, создавать новые продукты в таких условиях становится проще, ведь ты можешь спокойно готовиться к приходу новых пользователей.

По сути, наша компания и появилась в криптозиму, когда все активы уже упали в цене. Для Kolibrio не было криптолета, когда нас экспоненциально поднимало бы вверх. Сейчас мы строим продукт и привлекаем партнеров.

Понятно, что когда «обезьяны» продаются за 170 тысяч долларов — привлекать аудиторию проще. Но для B2B-сектора, который ориентируется на бизнес и в котором мы работаем, это не столь важно. Мы развиваемся более медленно, но уверенно.

Да и в целом, большинство криптопроектов создавались в «зиму», а массовая аудитория приходила «летом». Например: в прошедшую криптозиму в 2018—2019 годах разрабатывались громкие проекты Uniswap, DeFi, а выстрелили они уже в 2020 году. Поэтому криптозима — это идеальное время для отточки своих продуктов.

В чем, по вашему мнению, польза криптовалют, если не учитывать возможность заработать на их удорожании?

Основная фича не только криптовалют, но и в целом Web 3 — это уменьшение транзакционных затрат на ведение экономической деятельности. Мы можем оптимизировать некоторые процессы, избавиться от централизованных посредников и система благодаря этому будет работать быстрее.

Например, могут быть традиционная биржа, брокер, с централизованным бэкендом, миллионом инженеров по безопасности. Это все тяжело и сложно. А в Web 3 не требуются все эти посредники. Нужен кошелек и децентрализованная аппликация, с которой ты взаимодействуешь. Это уменьшает транзакционные издержки и делает все процессы более быстрыми.

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Во время полномасштабной войны многие волонтеры принимали донаты из других стран в криптовалюте. Если американец донатит USDC, то через 12 секунд он уже у наших волонтеров, и они могут тратить средства.

Дополнительный бонус криптовалют — это конфиденциальность транзакций, но лично для меня на первом месте все же упрощение и снижение стоимости транзакций.