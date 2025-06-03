США готовятся скупать крипту: способен ли криптовалютный резерв удвоить цену биткоина

Соединенные Штаты создают свой криптовалютный резерв из биткоинов и ряда других криптовалют, надеясь заработать десятки миллиардов долларов . Но открывает ли это перспективы для простых инвесторов, разбирался «Минфин».

Что такое криптовалютный резерв

Планы создания криптовалютного резерва США Дональд Трамп объявлял еще во время предвыборной кампании. Правда, каким будет этот резерв — долгое время оставалось загадкой.

Сначала слова Трампа воспринимались, как желание покупать биткоины. Впоследствии глава Америки отрицал это, а в резерв планировалось отнести только ту криптовалюту, которую конфискуют американские силовые ведомства.

Более понятной ситуация стала только в марте, когда Трамп подписал указ о создании Strategic Bitcoin Reserve — национального резерва биткоинов. Хотя некоторые вопросы об особенностях его функционирования остались даже тогда.

Согласно указу, США больше не будут продавать конфискованные биткоины и ряд других криптовалют, в частности, эфириум, Solana, XRP, Cardano, как делали это ранее. Вместо этого, вся конфискованная крипта будет попадать в специальный фонд на хранение.

Согласно обнародованной Белым домом информации, на счетах органов власти накопилось 198 тыс. биткоинов (при нынешней цене монеты они стоят $21,4 млрд). Именно эти монеты и станут первым вкладом в резерв.

Отдельно Президент США отметил огромный ущерб, который понесли Штаты из-за того, что ранее распродавали конфискованные биткоины. По словам Трампа, за последнее десятилетие правительство продало около 195 тыс. биткоинов, выручив за них всего $360 млн. Исходя из этих цифр, средняя цена, по которой продавались биткоины, составляла около $1,8 тыс., а сейчас эта криптовалюта стоила бы почти $21 млрд.

Кроме того, что крипта отныне будет храниться в резерве, указ обязал министерства финансов и торговли подготовить стратегию покупки биткоина, а вот альткоины можно хранить, но их дополнительная покупка не предусмотрена. Также в указе отмечено, что покупка биткоина не должна увеличивать налоговую нагрузку или дефицит бюджета.

В части последнего положения возникало больше всего вопросов и дискуссий, как его понимать. Поскольку бюджет США дефицитный, то любые правительственные инвестиции в биткоин этот же дефицит увеличивают. Так можно ли из этого сделать вывод, что покупать биткоин власти можно только формально, но на практике — нельзя?

Объяснение по данной норме на этой неделе объявил эксперт Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс, которого неофициально называют в США «криптовалютным царем».

По его словам, путь для покупки криптовалюты правительством действительно существует. «Возможно, найдя деньги из какой-то другой программы, которая их не использует, мы потенциально могли бы купить больше биткоинов», — заявил он. Иными словами, если правительство, например, выделило средства на какую-то закупку, а подрядчик не может выполнить заказ, или потребность в этом заказе просто исчезла, то эти средства можно перенаправить на покупку биткоина. Формально, это не будет увеличивать дыру в бюджете, ведь расходы уже предусматривались на определенные суммы.

В то же время Дэвид Сакс признал, что это только право правительства покупать крипту, а вот будет ли оно реализовано — зависит от министра торговли Говарда Латника и министра финансов Скотта Бессента.

«Вопрос в том, сможем ли мы заставить министерства увлечься этим. Если же это произойдет, и они смогут найти способ финансирования (покупки биткоинов — ред.), то получат разрешение президента», — отмечает Сакс.

Сколько крипты может быть у Белого дома

Разные эксперты предлагали американскому правительству свое видение криптовалютных инвестиций. В частности, свой проект озвучил миллиардер и криптоэнтузиаст Майкл Сейлор.

Согласно ему, американские власти должны купить в резервы от 5 до 25% всех биткоинов. Поскольку сейчас в обращении находится от 19,87 млн биткоинов, речь идет о том, что правительство должно собрать от 1 до почти 5 млн биткоинов. При нынешней цене на них пришлось бы потратить от $108 млрд до $540 млрд. По мнению Сейлора, после этого крипту нужно держать в резерве до 2045 года, когда этот резерв подорожает ориентировочно до $16−81 трлн.

Эти суммы выглядят абсолютно фантастическими, и сомнительно, что правительство в нынешних условиях направит сотни миллиардов долларов на покупку крипты. По словам главного исполнительного директора Golden Swap Максима, для правительств оптимально начинать формирование криптовалютных резервов с незначительной доли — 0,5−1% от общих резервов. Это позволит учесть все возможные риски и сохранить стабильный уровень экономики.

Правда, сейчас нет никаких гарантий, что американские министры направят на эти цели хотя бы несколько долларов. Пока что среди чиновников публично идею покупки биткоина отстаивает только Сакс.

Некоторые инвесторы не скрывают своего разочарования от того, что масштабных закупок не будет. «Похоже, что в 2025 году не будет ощутимого стратегического резерва биткоинов. Отсутствие активных покупок означает, что это просто причудливое название для уже существующих у правительства биткоин-холдингов. Это ерунда», — отмечает основатель Capriole Investments Чарльз Эдвардс.

В то же время некоторые факторы намекают на то, что ситуация может измениться.

О чем говорит стратегия Трампа

На этой неделе поступила неожиданная информация от компании Trump Media and Technology Group, которая находится под контролем непосредственно президента США. Ранее компания воспринималась в основном как медиа — ей принадлежит социальная сеть Truth Social, в которой свои сообщения часто публикует президент США. Однако сейчас она, похоже, планирует переквалифицироваться в инвестиционную компанию.

Trump Media сообщила, что заключила сделку о привлечении $2,5 млрд для покупки биткоина. Часть этих денег компания должна получить через размещение облигаций, а часть — от продажи собственных акций.

Реализация этой инициативы будет означать, что президент США будет лично заинтересован в росте цены биткоина. К тому же у него будет весомый рычаг влияния на рынок через государственные закупки, которые могут толкать цену крипты вверх.

Примечательно, что сообщение об инвестициях Trump Media практически совпало с заявлением Сакса о том, что чиновники могут покупать криптовалюту, было бы у них желание, а президент их поддержит.

Кроме того, эксперты отмечают ряд положительных моментов для экономики, которые могут подтолкнуть США начать покупку крипты. «Резерв в криптовалюте может помочь снизить уровень инфляции, присущий классическим валютам. Также криптовалюты способствуют развитию современных финансовых технологий», — отмечает главный исполнительный директор Golden Swap.

Инвесторы на низком старте

Прогнозировать, какой будет цена криптовалюты, если американское правительство выйдет на ее закупку, однозначно невозможно, ведь никто не знает, какие могут быть объемы этой покупки. Но, что биткоин в этой ситуации пойдет вверх, нет сомнений почти ни у кого.

«Если стратегический биткоин-резерв США станет реальностью, готовьтесь к биткоину с семизначной ценой (т.е. минимум $1 млн)», — заявлял CEO Blockstream Адам Бэк.

В свою очередь, CEO Galaxy Digital Майкл Новограц считает, что если США выйдут на рынок и будут покупать биткоин, его цена вырастет до $500 тыс. за монету.

Более скромные ожидания у CIO Bitwise Мэтта Хугана, который прогнозирует, что сочетание таких факторов, как развитие криптовалютных ETF, инвестиций компаний и правительственных закупок, может позволить биткоину до конца года превысить цену в $200 тыс.

Решение Белого дома создать криптовалютный резерв подтолкнуло к аналогичным шагам и частные компании. К «старожилам» в этом направлении, вроде Tesla или MicroStrategy, добавился целый ряд новичков, которые впервые открывают для себя крипту, или активно расширяют портфели.

Самым громким стало решение компании GameStop, которая владеет сетью магазинов по продаже видеоигр, инвестировать в биткоин $1,5 млрд. Их компания решила получить через размещение облигаций, а первый транш в $512 млн уже осуществила на этой неделе.

На $50 млн докупил биткоинов производитель медицинского оборудования Semler Scientific, доведя общую стоимость своего крипторезерва до $474 млн.

Сервис обмена видео Rumble в марте купил биткоинов на $17 млн, объясняя это желанием оградить свои резервы от постигшей фиатные валюты инфляции. О планах вложить треть свободных средств в криптовалюту заявила в этом году и компания Nuvve, специализирующаяся на технологиях зарядки электромобилей и чистой энергии. Предполагается, что это станет частью диверсификации ее активов.

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Возможное появление на крипторынке такого крупного игрока, как американское правительство, обнадеживает инвесторов на дальнейший рост биткоина. В то же время следует осознавать, что на крипторынок будут влиять также множество других факторов, таких как состояние мировой экономики, геополитика, ситуация на рынке акций, да и, в конце концов, просто настроения инвесторов. Поэтому это направление инвестиций, в любом случае, остается высокорискованным.