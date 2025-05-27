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27 мая 2025, 18:10 Читати українською

При каких условиях цена Ethereum вырастет до $14 тыс.

Есть периоды, когда мощные альткоины начинают опережать первую криптовалюту по темпам роста. И, похоже, сейчас мы на пороге одного из таких периодов. Какие это открывает возможности для инвесторов, рассказал инвестиционный эксперт академии «Минфин» Михаил Серюга.

Есть периоды, когда мощные альткоины начинают опережать первую криптовалюту по темпам роста.

Недавно блокчейн Ethereum провел крупнейшее обновление со времен перехода на механизм работы PoS — Pectra. За этим обновлением стоит целый ряд важных изменений.

Улучшение масштабируемости (EIP-7691) увеличило пропускную способность блоков, что выгодно для L2-решений, таких как zkSync, Arbitrum, Polygon и Optimism… Это снижает комиссии и ускоряет процесс, средний размер комиссии в сети Ethereum снизился до $0,41.

Умные учетные записи (EIP-7702). Теперь обычные криптокошельки могут работать как смарт-контракты, что позволяет платить комиссии не только в ETH, но и в других криптовалютах. Параллельно можно объединять несколько транзакций в одну.

Увеличение лимита стейкинга с помощью EIP-7251. Максимальный баланс валидатора увеличен с 32 до 2048 ETH, что упрощает управление для крупных владельцев и снижает нагрузку на сеть.

EIP-7002 позволяет управлять выводом из стейкинга через смарт-контракты. Незаменимый инструмент для провайдеров стейкинга и децентрализованных приложений.

Сокращено время активации валидаторов с помощью EIP-6110. Теперь время ожидания для новых валидаторов сократилось с примерно 9 часов до 13 минут, что ускоряет процесс стейкинга и снижает сложность для разработчиков.

Другие технические улучшения по криптографии, повышению прозрачности и стабильности расчета комиссий.

А теперь давайте вернемся в недалекое прошлое. В первой декаде апреля SEC одобрила опционы на Ethereum ETF от BlackRock, Bitwise и Grayscale, 7 мая было проведено непосредственно обновление Pectra, а уже 9 мая BlackRock встретилась с криптогруппой SEC. Темами для обсуждения стали стейкинг, токенизация, стандарты одобрения ETF и опционы на ETF.

Итак, мы понимаем, что все идет к тому, что вскоре станут доступны Ethereum ETF со стейкингом (BlackRock практически не отказывают). Обновление Pectra улучшает условия стейкинга для институциональных игроков, что открывает путь к одобрению таких ETF, а это уже совсем другие условия. Это ставка на будущее web3 с дивидендами выше, чем у защитных секторов S&P 500.

Именно на этом сейчас и происходит ралли Ethereum и его экосистемы, крупные игроки уже в игре. В мае ETH вырос по отношению к BTC на 30% (на момент написания материала). Скорее всего, было отмечено локальное дно, после которого котировки будут стремиться к среднеарифметическому соотношению между ETH и BTC, равному 0,049, что в два раза выше текущих показателей. Если стоимость биткоина к тому времени не изменится, то Ethereum должен стоить $5 000 за токен. Однако такой сценарий маловероятен, и при сохранении восходящей динамики криптовалютного рынка, по прогнозам значительного количества аналитиков BTC, должен достичь $200 тыс. за монету. Тогда при достижении среднеарифметического соотношения ETH/BTC 0,049, стоимость первого альткоина достигнет $10 000.

Если же проанализировать профиль объема, то крупнейшие объемы торгов в этой паре сконцентрированы в области 0,07, и если Ethereum сможет достичь этих отметок при росте BTC до $200 тыс., то вторая криптовалюта должна стоить $14 тыс. по отношению к доллару.

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Из препятствий на пути реализации таких сценариев — конкуренты и ситуация в макроэкономике. Тот же стейкинг на Solana приносит ориентировочно в два раза больше прибыли.

Автор:
Серюга Михаил
Инвестиционный эксперт Серюга Михаил
Академия "Минфин"
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