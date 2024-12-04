Мошенничество с криптовалютой: схемы, защита, меры предосторожности

Криптовалюта , как инновационная технология, привлекает внимание не только инвесторов во всем мире, но и мошенников. Несмотря на многочисленные обещания, что блокчейн-технологии надежные, существует масса рисков, связанных с их оборотом и мошенническими схемами. Партнер юридической компании Syrota Dzis Melnyk & Partners Феликс Аронович рассмотрел некоторые виды мошенничества с криптовалютами и разобрал способы защиты от них.

Фишинг

Данная схема является одной из самых распространенных в мире. Она предполагает получение частной информации о реквизитах или ключах от электронных кошельков путем обмана. Пользователь просто получает сообщение от знакомых или организации, где находится ссылка, содержащая вредоносное программное обеспечение. При переходе по ссылке программное обеспечение ворует ключи или доступ к частным данным пользователя.

Фальшивые ICO (Initial Coin Offering)

Метод ICO предусматривает предоставление первоначального капитала монет в целях «накопления» жертвой активов для «новых проектов». В целом это происходит путем создания фальшивого проекта с вымышленной документацией/бизнес-планом и сведениями о команде. Для привлечения большего внимания к проекту практически постоянно используются рекламные кампании. В результате инвесторы вкладывают собственные фиатные средства (местную валюту) и остаются без активов.

Схема Ponzi

Среди распространенных сегодня видов мошенничества с криптовалютой стоит отметить схему Ponzi, целью которой является введение в заблуждение инвесторов. Мошенники обещают инвесторам значительные прибыли, в рамках чего выплата производится за счет новых инвесторов, а не непосредственно от инвестиций.

Мошенники привлекают потенциальных инвесторов обещаниями больших доходов, что подогревается достаточно высокой выплатой дивидендов за счет вложений новых жертв схемы. Это имитирует прибыльность и поощряет большее количество людей инвестировать в этот проект. Кроме того, новым инвесторам предлагается привлекать новых участников (рефералов) за дополнительное вознаграждение. Как результат, количество участников схемы стремительно растет. Однако, когда возникает проблема нехватки новых инвесторов для выплат уже существующим участникам, схема начинает разрушаться, и присоединившиеся к ней люди теряют значительную часть или все свои вклады.

Среди примеров такой схемы можно отметить проект OneCoin, который основала Роза Игнатова, которая до сих пор разыскивается Интерполом. Под эгидой новой криптовалюты и «космической» прибыли схема привлекла миллионы инвесторов со всего мира. Де-факто никакой криптовалюты не было…

Pump and Dump

Дословно данная фраза с английского переводится, как «Нагнетай и скидывай». Схема предполагает искусственное завышение цены криптовалюты, а после массовой скупки активов их цены стремительно продают. Люди, вложившие свои средства, по факту остаются ни с чем, ведь цена их активов мгновенно падает. Для реализации данной схемы мошенники обычно применяют социальные сети, помогающие искусственно повысить стоимость криптовалюты. В целом это касается криптовалют с достаточно низкой капитализацией.

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Социальная инженерия

Данный вид мошеннических схем завязан на манипуляциях, связанных с психологией человека. Это может происходить путем публикации в соцсетях или мессенджерах фальшивых сообщений, которые могут вызвать стресс у пользователей. Понятно, что большинство этих сообщений ложные. Например, это может быть сообщение о заражении или взломе вашего ноутбука. Цель схемы — заставить пользователя зайти на опасный сайт с вредоносным программным обеспечением.

Что делать, чтобы не стать или когда уже стал жертвой мошенников с криптовалютами?

Если вы уже торгуете через биржу путем P2P-операций, не рекомендуем переходить на непосредственную торговлю без участия криптобиржи, поскольку она предоставляет определенные гарантии и защиту от злонамеренных действий.

Как и в случае с обычными банковскими услугами, крайне опасно передавать посторонним лицам доступ к собственной карте, а особенно — CVV-код.

Холодные кошельки для хранения криптовалюты вне биржи следует покупать у надежных поставщиков, потому что уже были случаи, когда в этот кошелек «прошивалось» программное обеспечение, похищающее эти активы.

Не регистрируйте и не используйте неизвестные криптокошельки.

Первым и важнейшим шагом в противодействии блокчейн-мошенничеству является немедленная остановка транзакций. Все неподтвержденные перемещения средств со своих криптокошельков или записи на биржах следует немедленно прекратить. Все электронные письма и сообщения с потенциальными мошенниками важно сохранить, в качестве доказательств, и сделать скриншоты с сайтов или мобильных приложений, через которые производились неправомерные действия. Если факт мошенничества произошел через криптовалютную биржу, нужно немедленно сообщить о проблеме в службу поддержки.

После сбора доказательств следует подать заявление в киберполицию, заполнив соответствующую форму, или в местное управление полиции. В случае необходимости, заявление можно подавать и в международные органы. Через сервисы блокчейн-анализа можно дополнительно собрать информацию о перемещении средств. Кроме того, распространение данных о случае мошенничества в соцсетях может создать резонанс и помочь быстрее разоблачить злоумышленников, но здесь также есть дополнительный риск, что посторонние лица узнают о наличии у вас криптоактивов.

Несмотря на то, что блокчейн — довольно сложная технология, в которой есть свои нюансы расследования мошенничества, методы разоблачения злоумышленников есть. Все эксклюзивные предложения нужно проверять самостоятельно и только на официальных сайтах. Кроме того, следует уделить больше внимания изучению работы рынка криптовалют, а не только верить «специалистам» или криптоинфлюенсерам.

Не забывайте, что криптовалюта отличается от местной (фиатной) валюты децентрализацией. Не существует организации, которая гарантирует возврат ваших средств, утраченных в результате мошеннических действий.

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Заметьте, профильный закон о криптоактивах в Украине еще не работает, четкого определения сроков также нет, а уголовные производства по хищению криптоактивов уже активно регистрируются.

Выводы

Как демонстрируют последние новости, в Украине планируется ввести регулирование криптовалют. В свою очередь, это означает, что сфера блокчейна начнет облагаться налогом.

Ставка налога на доходы от криптовалют планируется на уровне 19,5% (плюс военный сбор 5%), аналогично налогу на инвестиционную прибыль от ценных бумаг. Проще говоря, в случае продажи своих криптоактивов нужно будет заплатить государству налог.

По словам главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, никаких льгот для криптовалютных операций не предусматривается. Ожидается, что полная легализация криптовалютного рынка и его налогообложение может состояться уже в начале 2025 года. Но по словам практиков — не раньше ноября 2025 года.

Не так давно был принят Закон «О виртуальных активах», однако он до сих пор не работает. Причиной тому — отсутствие соответствующих изменений в Налоговом кодексе. В правительстве сообщили, что изменения уже в процессе, и они настроены на жесткую адаптацию украинского крипторынка к европейским стандартам. Регулирование будет происходить, согласно международным регламентам, которые вводят единые правила для криптоактивов в ЕС. Ожидаем жесткий финансовый контроль и отчетность.

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