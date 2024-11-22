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22 ноября 2024, 15:52 Читати українською

Мечты сбываются: крипта избавляется от врагов, а Трамп может назначить криптоцаря

В начале недели весь финансовый мир ожидал объявления квартальных результатов безоговорочного флагмана индустрии искусственного интеллекта Nvidia, которая является законодателем мод в отрасли и определяет будущее направление ее развития. Как она отчиталась и почему ушел Генслер, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

В начале недели весь финансовый мир ожидал объявления квартальных результатов безоговорочного флагмана индустрии искусственного интеллекта Nvidia, которая является законодателем мод в отрасли и определяет будущее направление ее развития.

Nvidia открывает новую эру вычислений

Кто-то, как всегда, предрек провал, который вызовет панику на рынках и станет началом долгожданной и даже в чем-то нужной коррекции. Кто-то был уверен, что результаты и прогнозы окажутся хорошими, что даст новый свежий толчок рынкам.

Единственное, в чем все были согласны, так это в том, что оглашение результатов Nvidia — событие незаурядное и станет определяющим моментом для рынков.

Как всегда, реальность оказалась несколько иной, чем прогнозы, которые Nvidia, кстати, превзошла — и по выручке, и по прибыли.

Информация о запуске в производство нового микропроцессора Blackwell, которой с нетерпением ждал весь рынок, обсуждая возможные риски, мол, технология еще не готова, плата перегревается и т. д., тоже оказалась оптимистичной.

В отличие от Илона Маска, CEO Nvidia Дженсен Хуанг держит слово и во время общения с аналитиками пообещал, что производство Blackwell начнется в четвертом квартале 2025 года. И это отличные новости, потому что Blackwell — это новая эра вычислений. По оценкам экспертов, система GB200 NVL72 на базе Blackwell может создавать ответ ИИ на запрос в тридцать раз быстрее эквивалентной системы H100, которая используется сейчас.

Иными словами, графические процессоры Blackwell должны обеспечить невероятное повышение экономической эффективности, и это прорыв. Недаром, по мнению господина Хуанга, «Эпоха искусственного интеллекта в разгаре!».

Инвесторы хотят чего-то большего

Казалось бы, чего еще желать?! Но рынку, немного развращенному стремительным непрерывным ростом последних месяцев, нужны новые громкие победы. А вот прогноз на будущее от Nvidia, хоть и хороший, не полностью соответствовал высоким ожиданиям: спрос есть, заинтересованность есть, но проблемы со снабжением сдерживают рост.

И вроде бы, вины компании в этом нет, но наказание от рынка получила именно она: после объявления результатов цена на акции сразу потеряла около 5%, хотя на следующий день, во время регулярной торговой сессии, ситуация выровнялась и акции даже закончили сессию небольшим ростом.

Что касается будущего, то похоже, что у Nvidia фантастические перспективы, которые подкреплены немалым количеством фундаментальных факторов. Конечно, цена на акции немаленькая, но когда это ценителей высоких технологий останавливали высокие цены?

Крипта избавляется от противников

В то время, как все ожидали фурора от Nvidia, и его не произошло, героем недели стал Bitcoin. Ажиотаж вокруг ожидаемого смягчения в регулировании рынка криптовалют сделал свое дело гораздо лучше каких-то фундаментальных аргументов: цена за монету за последнюю неделю выросла на 10%, а с момента избрания Трампа — на 46%, и почти достигла $100 000.

С приходом новой власти политика в регулировании криптовалют меняется радикально. В четверг заявление об отставке, еще до того, как произойдет смена администраций, подал Гарри Генслер, Глава Госкомиссии США по ценным бумагам (SEC), который был откровенным противником криптовалют и немало сделал для того, чтобы предотвратить их популяризацию.

Его увольнение, без преувеличения, было одной из мечт криптомира. Зато команда новоизбранного президента даже размышляет над тем, не создать ли бы в Белом доме новую должность, посвященную исключительно криптополитике. Вот такой уровень поддержки! И как тут не поверить, когда Кэти Вуд рассказывает, что справедливая цена биткоина — это один миллион долларов. Ажиотаж — великая сила!

Итак, позади еще одна бурная неделя. И пусть герой чуть ли не тот, что ожидали, главное, что есть герой, пусть и криптогерой.

Читайте также: Почему Трамп может быть полезен для криптовалют, но плохим для биткоина

Что дальше

Пожалуй, нужно начинать готовиться к Рождественскому ралли, пока причин для пессимизма не видно. Разве что сумасшедшие цены, но нам к этому не привыкать. Кто помнит, когда рынки были дешевыми в последний раз?! Ну, разве что в течение трех недель после начала пандемии. Но этот страх уже давно прошел. Нужно что-нибудь свеженькое…

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