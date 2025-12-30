Revolut уходит, Wise сворачивается: какие финансовые услуги еще работают для украинцев?

Финтех-мир постепенно закрывает двери для тех, у кого нет европейского налогового статуса. Revolut и Wise уходят из Украины, PayPal работает с ограничениями, Stripe требует регистрацию в ЕС. Что это означает для украинцев, и какие альтернативы еще остаются?

В конце декабря украинские пользователи Revolut получили неприятное уведомление: через 60 дней их аккаунты закроют. Популярная платежная система попрощалась с резидентами Украины, хотя формально не выходила на наш рынок: после полутора лет переговоров Revolut так и не получил лицензию от НБУ. К сожалению, не он первый и не последний, — все чаще доступ к цифровым финансам есть только у тех, кто может отчитываться перед налоговыми службами Евросоюза.

Что же делать украинцам, которые из-за отсутствия полноценного правового статуса финтеха живут в серой зоне — между банками, криптой и закрытыми дверями глобальных сервисов? Ниже разбираемся с тем, какие приложения работают, кто ими может воспользоваться и при каких условиях.

Revolut: временное окно, которое в конце концов закрыли

В начале полномасштабного вторжения Revolut стал одной из немногих международных платформ, которая открыла двери для украинцев: разрешил регистрацию по украинскому паспорту и привязку к локальным картам. Сервис по факту заменил цифровой банк для сотен тысяч беженцев, помогая оплатить аренду, коммуналку или совершить переводы, когда НБУ ограничил покупку валюты и ее вывод из гривневых карт.

Однако окно возможностей быстро закрыли: уже через несколько недель Revolut закрыл онбординг для пользователей без европейского адреса, ссылаясь на отсутствие украинской лицензии. Все, что осталось, — аккаунты тех, кто успел пройти регистрацию до ограничений. В течение почти двух лет сервис работал в серой зоне: украинцы без налоговой резидентности в ЕС, но с аккаунтом, продолжали активно пользоваться всеми функциями платформы.

22 декабря 2025 года история завершилась официально. Переговоры с НБУ о получении лицензии закончились без результата, а компания начала массово оповещать пользователей о закрытии аккаунтов. Теперь те, кто пользовался Revolut годами, оказались в ситуации «а что дальше?». Для части это не критично: если есть временная защита, рабочая или учебная виза, и налоговый номер в стране пребывания — можно открыть счет в Revolut как европейский резидент. При условии, что пользователь сможет подтвердить местный адрес, — эта система знакома всем, кто когда-либо проходил KYC. А вот для тех, кто остался в Украине, опции сузились: обход через е-резиденцию Эстонии или ФОП за рубежом требует времени и ресурсов, а ИНН сам по себе не пропускает к глобальным финансам.

Wise: сервис, который тихо свернулся

Британский сервис Wise работал в Украине с 2014 года и был любимым инструментом IT-фрилансеров и креативщиков: мультивалютные счета, SEPA-переводы, выплаты по Upwork, минимальные комиссии. Сервис позволял легко получать деньги из любой страны, обменивать валюту по реальному курсу и отправлять деньги за границу или близким в Украине — без банковского квеста. С началом полномасштабной войны эти возможности стали критически важными как для волонтеров, так и для переселенцев. Добавились карты, возможность снимать наличные деньги за границей, оплачивать жилье или транспорт — все это делало Wise не просто финтехом, а базовым инфраструктурным сервисом для тех, кто оказался в дороге.

Но уже с августа 2022 года Wise начал сворачивать функционал. Сначала — заблокировал выпуск карт и регистрацию аккаунтов с украинским адресом. Впоследствии ограничил валютные операции, а в декабре 2024 прекратил возможность выплат на карты украинских банков. Сейчас сервис работает только в одном направлении: позволяет получать переводы из-за границы на украинские карты, но не дает возможности инициировать перевод из Украины, пополнять счет в гривне или отправлять средства другим пользователям. Также заблокированы все операции с временно оккупированными территориями.

Поэтому, в конце концов, ситуация напоминает историю с Revolut: украинцы с адресом или налоговым резидентством в ЕС могут пользоваться сервисом без ограничений, но остальные — остаются в цифровой тени с ограничениями.

PayPal: полуоткрытая дверь

В марте 2022 года PayPal разрешил украинским пользователям отправлять и получать деньги между частными аккаунтами — то, что раньше было недоступно. Для многих это стало прорывом: в первый раз можно было легально получать донаты, поддержку от родственников или оплату за фриланс. Но функционал остался урезанным с самого начала — и со временем почти не расширился.

В настоящее время PayPal в Украине работает в ограниченном режиме. Отправить или получить деньги между аккаунтами можно, но вывести их можно только на украинскую карту Visa или Mastercard — счета в PayPal для резидентов Украины до сих пор не поддерживают хранение баланса или подключение мультивалютных счетов. Также сервис не позволяет подключать украинские аккаунты к Stripe, Etsy или Patreon, поэтому он непригоден для большинства профессиональных нужд.

Несмотря на ожидания полноценной интеграции PayPal в Украине, компания до сих пор не получила соответствующей лицензии и даже не заявляла о планах выхода на рынок. Украинские пользователи могут пользоваться только «полуактивированным» сервисом, который обещает глобальность, но дает только ограниченный набор услуг.

TransferGo: денежный перевод — и ничего больше

В отличие от Revolut или Wise, TransferGo не предлагает мультивалютные счета или карты. Это классический сервис международных денежных переводов: без хранения баланса, без доступа к счету — деньги просто проходят транзитом. Но именно поэтому TransferGo остается доступным украинцам и на сегодняшний день.

Сервис позволяет прислать средства из Европы, США или Великобритании прямо на украинскую карту с довольно выгодным курсом и прозрачными условиями. Переводы доходят за несколько часов, в некоторых случаях — мгновенно. Отправить деньги из Украины — нельзя, так же как и сохранять баланс в системе. Это не банк и не платежная платформа — только транспорт.

Для тех, кто регулярно поддерживает родственников в Украине, помогает волонтерам или просто ищет стабильный способ перевести деньги из-за границы, TransferGo — практическое решение. Но как альтернатива банку или финтех-приложению — нет.

Меньшие платформы, которые еще держатся

Пока крупные игроки закрывают дверь, несколько меньших сервисов остаются для украинцев доступными, хотя тоже не совсем официально. Они не всегда дают полный набор инструментов, но позволяют выводить средства из фриланса, хранить валюту или отправлять деньги из-за границы без лишних квестов. Наиболее стабильно работают следующие:

Payoneer до сих пор остается надежным вариантом для фрилансеров: Upwork, Fiverr, Amazon или Airbnb — без проблем платят на этот счет. По состоянию на конец 2025 года вывод в Украину работает только через банковский счет (SWIFT, по факту IBAN-реквизиты валютного/гривневого счета). Из недостатков можно отметить комиссию — до 2%, а также конвертацию по собственному курсу Payoneer. Физическая карта в Украине — скорее, исключение, поэтому для повседневных расходов не подходит. Зато для тех, кто в ЕС с легальным статусом, сервис работает полноценно.

Paysera — альтернатива из Литвы. Открывает счета в евро дистанционно, дает IBAN, SEPA-переводы, достойный курс. Но карту отправляют только тем, у кого есть временное или постоянное разрешение на проживание в ЕС. В Украине — только счет. Для тех, кто просто хочет хранить или получать евро, — решение работает.

ZEN.com (Польша/Литва) — новый фаворит среди украинцев. Регистрация с украинским паспортом проходит дистанционно, мультивалютный счет активируется сразу, виртуальные карты доступны с первого дня. Переводы на украинские карты — с минимальными или нулевыми комиссиями по определенным тарифам, через систему PrivatMoney. Есть даже украинская локализация. Минус: физическую карту не отправляют в Украину, и сервис больше подходит для личного пользования, чем для бизнеса.

Криптобиржи: когда серая зона работает лучше официальной

Несмотря на регуляторную неопределенность, криптовалюта — одна из немногих систем, продолжающая работать для украинцев без существенных ограничений. Сегодня именно серая зона крипты дает то, что потеряли Revolut и Wise: возможность быстро перечислить значительную сумму с минимальными комиссиями, вывести средства на карту или отправить их в любую точку мира — от ЕС до США.

Криптовалюту можно завести через физические обменники, онлайн-сервисы, или просто с банковской карты — непосредственно на биржу. Самые удобные для этого централизованные платформы с украинской локализацией и поддержкой. На WhiteBIT, например, можно пополнить счет с банковской карты, а затем вывести деньги обратно — тоже на карту. Переводы между аккаунтами внутри биржи проходят в считанные минуты, поэтому это работает как альтернатива классическим банковским транзакциям. Binance и другие крупные биржи предлагают P2P-сервис, где пользователи напрямую продают и покупают крипту, договариваясь об условиях — как на онлайн-рынке.

У многих бирж есть мощная система верификации, они поддерживают UAH, EUR, USDT, BTC и другие популярные валюты. В случае необходимости, криптовалюту можно конвертировать в стейблкоин (например, USDT) — и использовать в качестве замены банковскому счету. Вывод на украинские карты до сих пор работает стабильно, хотя банки и фиксируют эти транзакции как «рискованные».

Это не решение для каждого — но пока государства спорят о регуляции, крипта молча выполняет свою задачу: быстро, глобально, с минимальным вмешательством.

Холодные и горячие кошельки: когда нужно обойтись без биржи

Криптокошельки — альтернатива биржам для тех, кто хочет хранить и пересылать крипту без посредников. MetaMask, Exodus или даже холодные кошельки, типа Ledger, дают полный контроль над деньгами без привязки к платформе. Никаких лимитов, никакой банковской проверки — только частный ключ и подключение к сети.

Такой кошелек не позволяет вывести деньги напрямую на карту, но работает как промежуточное звено: завел в кошелек — отправил другому пользователю — тот продал на бирже, через P2P или вывел наличные в криптообменнике. В крупных городах Украины до сих пор работают физические точки, где можно продать крипту за наличные деньги — без банков, лимитов и лишних вопросов. В Европе тоже такие обменники есть едва ли не во всех крупных городах. Часто снять наличные в размере до 1 000 USDT можно без документов, но комиссии значительно выше, чем в Украине (в среднем 3−4,5%).

В кризисных ситуациях это самый гибкий способ перевести деньги, когда банковские переводы ограничены, счета заморожены или регион оказался вне зоны финансового покрытия. Но нужно помнить: безопасность здесь полностью на стороне пользователя. Утерянный доступ к кошельку, неправильный адрес — потерянная крипта.

Telegram: деньги за секунды — но не без вопросов

На фоне ограничений банковских сервисов и нестабильности классических финтех-платформ в игре появляется еще один игрок — неожиданно удобный и уже хорошо знакомый. Telegram постепенно превращается в финансовый инструмент. В приложении действует встроенный криптокошелек на блокчейне TON, который позволяет хранить, покупать и отправлять криптовалюту — не только TON, но и популярные USDT, Bitcoin, Ethereum и т. д.

Есть поддержка P2P — через официальный бот можно пополнить кошелек с украинской карты или вывести деньги обратно в фиат. Комиссии низкие, все работает напрямую в чате, без внешних сервисов.

Но есть нюансы. В Украине Telegram не считается полностью безопасным каналом для хранения частных активов, поскольку ключи хранятся внутри приложения. К тому же для обмена крипты на наличные деньги все равно придется обращаться в обменник. Впрочем, как инструмент для быстрых переводов между знакомыми — работает стабильно и просто.

Серая зона — не выбор, а обстоятельство

Несмотря на ограничения, обходные пути остаются не прихотью, а необходимостью. Миллионы украинцев за границей все еще живут между двумя финансовыми реальностями: работают в Европе, но имеют счета в Украине; поддерживают семьи, отправляют помощь, поддерживают сборы — и для всего этого нужны простые, быстрые и надежные инструменты.

Ограничения НБУ — не безосновательные: валютные потери, мошенничество, стабильность банковского сектора. Но именно отсутствие удобной, законной альтернативы толкает людей в серую зону — между криптой, полудоступными сервисами и неофициальными обходными схемами. И чем дольше она остается серой, тем сложнее будет из нее вернуться.