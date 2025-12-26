ТОП-10 лучших бирж для торговли криптовалютой для украинцев

В 2025 году вопрос «где торговать криптой» для украинцев звучал не как абстрактный выбор биржи, а как прагматичная потребность быть в безопасности и без стресса — с адекватными комиссиями и понятным доступом к деньгам. Для кого-то решающими стали низкие спреды и ликвидность, для кого-то — Proof of Reserves, репутация и комплаенс, а для большинства — банальная практичность: как быстро завести средства, купить USDT за гривну через P2P или карту, и так же безболезненно вывести.

«Минфин» подготовил обзор бирж, которые в 2025-м показали не обещания, а рабочий уровень сервиса: стабильная торговая инфраструктура, удобство на десктопе и в мобильном приложении, прозрачные условия и понятная логика комиссий.

Binance — крупнейшая биржа, по ликвидности и масштабу, стабильный лидер, по объемам торгов, которые регулярно измеряются десятками миллиардов долларов в сутки. Это обеспечивает глубокие стаканы и меньшее скольжение (slippage) даже для больших ордеров.

Для украинцев ключевое практическое преимущество — разные сценарии входа: активный P2P-рынок и дополнительные фиатные опции, которые иногда снимают потребность во внешних обменниках. Важный плюс — большое количество торговых пар и рынков, поэтому пользователь чаще может обойтись без лишних конверсий и найти ликвидность даже вне популярных пар.

Отдельно стоит отметить подход к качеству рынка: оценка не сводится только к 24-часовым объемам, а включает метрики, описывающие выполнение сделок — глубину ликвидности, уровень спредов и ожидаемое скольжение во время волатильности. Биржа активно добавляет новые токены и пары, но параллельно отсекает фейковые активы, имитацию известных проектов и подозрительные схемы с манипуляциями. Для пользователей — это важный фильтр в среде, где становится все больше подводных камней.

Безопасность и контроль рисков: Binance публикует Proof of Reserves на базе Merkle tree — пользователь может криптографически проверить, что его баланс учтен в снимке обязательств, и сопоставить эти данные с опубликованными резервами. Дополнительно действует страховой фонд SAFU — около $1 млрд на случай форс-мажоров. Базовые элементы, такие как KYC, 2FA и whitelist, дополняются мониторингом рыночных аномалий и фильтрами против манипуляций. Отдельный фокус — борьба с фейковыми токенами и подменой смарт-контрактов, а также отслеживание типовых признаков pump-and-dump.

Дополнительные сервисы: Earn-продукты, в частности, бессрочные на USDT и USDC, двойные инвестиции (Dual Investment) и другие инструменты пассивного дохода; аналитическая платформа Binance Alpha; Binance Deleted Account Service Tool (защищенный портал самообслуживания для бывших пользователей).

Binance — универсальная платформа для больших объемов, активной торговли и работы с широким набором инструментов, с ощутимым преимуществом для украинских пользователей благодаря ликвидности, и удобными способами пополнения и вывода.

Bitget — стремительно растущая универсальная биржа (UEX), известная в первую очередь деривативами, социальным трейдингом и доступом к разным классам активов, в частности, через токенизированные акции.

Платформа фокусируется на фьючерсах (входит в пятерку лидеров по объемам торгов деривативами) и предлагает сервис копитрейдинга, где новички могут автоматически следовать стратегиям опытных трейдеров. Комиссии в Bitget конкурентные. И хотя прямых гривневых платежей пока нет, доступен P2P-обмен UAH-USDT, что делает биржу удобной для украинцев. Дополнительный плюс для активных трейдеров — сильная ликвидность именно на деривативах: это обычно означает меньшие спреды и более стабильное выполнение сделок в волатильные периоды.

Кроме того, Bitget делает акцент на универсальной модели доступа к разным активам и развивает токенизированные акции, которые в этом году показали достаточно высокую доходность. У биржи нет отдельного RWA-направления, однако она предлагает токенизированные акции через партнерство с xStocks. Параллельно платформа продвигает продукты, типа BGUSD (внутренний доходный продукт с ежедневным начислением), как мостик между традиционными финансами и криптоинфраструктурой.

В 2025 году Bitget также усилила «умные» инструменты: ИИ-ассистент GetAgent дает торговые инсайты и помогает быстрее ориентироваться на рынке.

Безопасность: биржа внедрила Proof of Reserves на базе Merkle tree (с возможностью пользовательской проверки) и ежемесячно публикует отчеты (резервы ≥100%). Создан страховой фонд на $300 млн для защиты активов пользователей.

Также Bitget делает акцент на практических вещах для пользователя — 2FA (включая passkeys), whitelist на вывод и антифишинговые коды.

Дополнительные сервисы: на бирже пользуются спросом токенизированные акции, функция Copy Trading (автоматическое копирование сделок успешных трейдеров), Launchpad для новых токенов, а также Bitget Earn (стейкинг, сбережения) и фьючерсные торговые боты.

Bitget лучше всего подойдет активным фьючерсным трейдерам и тем, кто хочет системно использовать копитрейдинг. В то же время биржа может быть интересна и пользователям, которые ищут более широкий набор инструментов — в частности, токенизированную экспозицию на акции и ETF, не выходя за пределы криптоплатформы.

BYDFi

BYDFi (ранее BitYard) — относительно молодая биржа, которая делает ставку на простой вход в трейдинг: интуитивный интерфейс, деморежим и низкий порог старта.

Платформа поддерживает спотовую торговлю и деривативы с высоким плечом (до 100−200х), а ее сильная сторона — автоматизация: копитрейдинг и торговые боты доступны прямо в интерфейсе.

В 2025 году BYDFi развивала деривативы (в частности, бессрочные контракты с маржей в USDC) и запустила MoonX — инструмент для торговли мемкоинами с рынков Solana и BNB Chain в обычном CEX-формате. Биржа также продвигает BYDFi Card, как способ использовать криптобалансы в повседневных оплатах. По данным компании, у платформы более 1 млн пользователей в более чем 190 странах и она поддерживает листинг 1000+ монет.

Важно учесть, что на сегодняшний день прямых опций работы с гривной нет — пополнение в основном через криптопереводы или посторонние фиатные сервисы; впрочем, в будущем биржа планирует расширять фиатные онрампы (мосты) через партнеров.

Безопасность: регуляторные лицензии MSB (США, Канада), членство в блокчейн-альянсах (CODE). 2FA, основная часть активов в холодном хранилище, также у BYDFi есть защитный фонд на 800 BTC. Proof of Reserves публично не предоставлялся (биржа полагается на внутренний комплаенс и аудит).

Дополнительные сервисы: демо-счет с 50 000 USDT для обучения торговле, встроенные торговые боты, копитрейдинг на споте и фьючерсах. Есть программы Earn (дефи-майнинг), Launchpool для мемкоинов (MoonX) и другие.

BYDFi — отличный выбор для новичков и энтузиастов, желающих попробовать различные форматы трейдинга (спот, маржа, копитрейдинг) в относительно небольшом масштабе. Это удобная стартовая площадка с низкими барьерами входа.

WhiteBIT — крупнейшая криптобиржа украинского происхождения, которая сегодня активно расширяется в Европе. Для украинских пользователей она самая удобная, поскольку поддерживает гривну напрямую — можно быстро завести или вывести средства на карту украинского банка без посторонних обменников или P2P. Также WhiteBIT выпустила собственную дебетовую карту Visa, позволяющую тратить криптовалюту с баланса в магазинах, получая до 10% кешбэка в BTC. Комиссии на торговлю здесь стандартные (0,1%), но есть система VIP-уровней и скидки с нативным токеном WBT. Также есть актуальная промо с TradingView: до 30% кешбэка на комиссии в USDTB (до конца января 2026 года).

Безопасность: WhiteBIT делает акцент на соответствие мировым стандартам — 96% средств хранятся в холодных кошельках, используется WAF-фильтр от атак и AML-системы. Биржа прошла аудит от Hacken и занимает место в топ-5 самых безопасных площадок по рейтингу CER.live. Обязательная KYC/AML-процедура для всех пользователей, отвечающая требованиям FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег). К тому же WhiteBIT тесно сотрудничает с украинскими властями (МИД, Минцифры) в вопросах развития блокчейн и благотворительности, что повышает к ней доверие на локальном рынке.

Дополнительные сервисы: нативный токен WBT дает не только более низкие комиссии, но и ежедневные бонусы, доступ к скидкам на партнерских сервисах и т. д. Кроме криптодепозитов, популярная на бирже функция Автоинвест. Также экосистема WhiteBIT включает в себя Whitepay (криптоплатежный провайдер для бизнеса), образовательные и социальные проекты, партнерства с футбольными командами и даже благотворительные инициативы в Украине.

WhiteBIT — оптимальный выбор для пользователей Украины, которые ценят простоту работы с гривной, локальную поддержку и высокий уровень безопасности. Биржа отлично подходит для покупки криптовалюты за гривны, долгосрочного хранения активов и ежедневных транзакций.

Bybit — биржа, получившая популярность благодаря удобной торговле деривативами и высокой скорости работы. Она ориентировалась на профессиональных трейдеров фьючерсами, но в последнее время активно развивает и спотовый рынок (иногда действуют акции с нулевой комиссией). Платформа известна качественным интерфейсом: гибкие настройки графиков, разнообразные ордера и одно из самых удобных мобильных приложений. Для украинцев Bybit интересен наличием P2P-торговли гривной, хотя прямого фиатного шлюза нет — это компромисс из-за отсутствия локальной лицензии.

Безопасность: после крушения FTX биржа внедрила Proof of Reserves с возможностью пользователям самостоятельно проверить наличие своих активов в резервах (система Merkle Tree). Биржа известна прозрачным общением во время инцидентов (в феврале 2025 года оперативно подтвердила целостность средств после хакерской атаки).

Дополнительно: 2FA, ключи безопасности, фонд страховки от ликвидаций на деривативах.

Дополнительные сервисы: Bybit Earn (депозиты под проценты, DeFi-пул), Launchpad для раннего доступа к токенам, NFT-маркетплейс, торговые боты и Copy Trading, опционная торговля (BTC, ETH). Активное сообщество, регулярные трейдерские конкурсы.

Bybit лучше всего подходит активным трейдерам, особенно на рынке фьючерсов — здесь и высокая ликвидность, и продуманный инструментарий. Также биржа подойдет тем, кто интересуюется новыми проектами (через Bybit Launchpad) или хочет зарабатывать на процентах, не выходя из торговой платформы.

Kraken — легендарная американская криптобиржа, которая делает ставку на безопасность и соответствие регуляциям. Основанная в 2011 году, Kraken пережила все взлеты и падения индустрии, сохранив доверие пользователей — ее даже называют «банком» среди бирж за консервативный подход. Платформа ориентирована на трейдеров и инвесторов из США, Европы и других регулируемых рынков, поэтому комиссии здесь выше средних (0,26% базовый тейкер), а интерфейс несколько перегружен функциями. В Украине Kraken не работает с гривной и локальными картами, что усложняет пользование. В то же время ее сильные стороны — надежность и правовая защищенность.

Безопасность: одна из старейших бирж с безупречной репутацией — ни одного успешного взлома серверов Kraken за всю историю. Kraken регулируется финансовыми органами, публикует аудиты резервов, имеет миллионный страховой фонд и обеспечивает полное резервирование средств клиентов.

Дополнительные сервисы: Kraken Staking — возможность получать вознаграждения за хранение ETH, ADA, SOL и других монет (для неамериканских пользователей); OTC-деск для крупных сделок; маржинальная торговля (до 5х); NFT-биржа.

Kraken заслуживает внимания тех, кто ставит во главу угла безопасность и легальность. Она подойдет долгосрочным инвесторам или фондам, которым нужна максимальная гарантия сохранности активов, но не станет удобным решением для ежедневной торговли с Украиной из-за отсутствия поддержки гривны.

KuCoin заслужила репутацию «народной биржи» благодаря огромному выбору альткоинов и лояльному подходу к пользователям. На этой платформе часто появляются новые монеты раньше, чем на других крупных биржах, поэтому KuCoin привлекает энтузиастов, охотящихся на гемы (малоизвестные перспективные монеты).

Для украинцев важно, что KuCoin одна из первых реализовала P2P-обмен с гривной еще в 2020 году. В то же время следует иметь в виду, что, с точки зрения регуляции, KuCoin работает в «серой зоне»: биржа не лицензирована официально, что накладывает риски (в 2023 году ей пришлось принудительно внедрить KYC после претензий регуляторов).

Безопасность: в сентябре 2020 года KuCoin пережила масштабный взлом (~$280 млн), однако большая часть средств была отслежена и возвращена, остальное возместил страховой фонд биржи. После этого случая система безопасности усилена: внедрен комплекс Proof of Reserves. Также для пользователей доступны стандартные средства защиты (2FA, IP-контроль, антифишинг).

Дополнительные сервисы: известная программа KuCoin Earn — стейкинг, гибкие депозиты, Crypto Lending (можно сдавать свои монеты в маржинальный прокат другим трейдерам и получать проценты). Торговые боты (спот и фьючерсные) встроены в платформу. Launchpad Spotlight — площадка для инвестирования в новые проекты на ранней стадии. Также есть фирменная предоплаченная карта KuCard (пока недоступна для Украины).

KuCoin — отличная платформа для опытных трейдеров и инвесторов, ищущих максимальный выбор активов и возможность раннего доступа к перспективным токенам. Она предлагает удобные P2P-сделки с гривной и множество финансовых инструментов (стейкинг, лендинг, боты), но пользователь должен сам оценивать регуляторные риски, связанные с использованием нелицензированной биржи.

MEXC — биржа, сделавшая себе имя на политике нулевых комиссий и быстром листинге трендовых активов. Она предлагает уникально выгодные условия для активного трейдинга: отсутствие комиссии для мейкеров и минимальные сборы для тейкеров стимулируют большой оборот на платформе. Благодаря этому MEXC часто входит в топ-10 бирж по дневному объему, хотя частично такие объемы могут включать в себя технический трейдинг (арбитраж, маркетмейкинг).

Для украинских пользователей MEXC интересна еще и тем, что поддерживает гривневый P2P-обмен — купить USDT за UAH можно прямо через встроенный сервис с оплатой на карту. При этом регистрация очень простая: биржа не просит обязательной верификации документов: если не пользоваться фиатными каналами, анонимно можно выводить до 5 BTC в день. Однако отсутствие регуляторного надзора означает, что в случае проблем пользователь полагается только на репутацию компании. MEXC до сих пор не предоставляла публичных Proof of Reserves, поэтому уровень прозрачности ниже, чем у более популярных бирж.

Безопасность: MEXC базируется в Сингапуре/Сейшельских островах и работает без строгих лицензий, поэтому в значительной степени полагается на собственные меры безопасности. Биржа не испытывала известные масштабные взломы, но не публикует доказательств резервов в открытом доступе (вероятно, проводит внутренние аудиты). Пользователям рекомендуется самостоятельно включить все средства защиты (2FA, пин-коды, антифишинг).

MEXC известна, как платформа без обязательной верификации — торговать и выводить небольшие суммы можно без KYC, что с одной стороны удобно, с другой — означает отсутствие страхования со стороны регуляторов.

Дополнительные сервисы: биржа активно добавляет новые токены (часто первая запускает торги по новым мемкоинам). Периодически проводятся Kickstarter & M-Day — голосование и раздача новых монет для владельцев токена MX. Также биржа мотивирует пользователей P2P (проводит промоакции с бонусами за первый обмен).

MEXC — хорошее решение для опытных трейдеров, стремящихся минимизировать торговые расходы и получить доступ к самым экзотичным альткоинам. Благодаря нулевым комиссиям здесь выгодно совершать многократные сделки, скальпировать рынок. Однако для длительного хранения больших сумм или полной уверенности в регуляторной защите лучше рассматривать более прозрачные платформы.

Bitstamp — одна из старейших европейских бирж, работающая в консервативной логике: комплаенс, сдержанный листинг и минимум рисковых «фишек». По объемам она не конкурирует с гигантами, поэтому сильная ее сторона — не быстрые спекуляции на мелких альткоинах, а предусмотренный сервис для базовых активов. Комиссии на старте выше привычных трейдерских CEX, зато модель простая: чем больше объем — тем ниже ставки, без привязки к внутреннему токену. Для украинцев ключевой нюанс — отсутствие быстрого гривневого онбординга: обычно это EUR/SEPA (если есть) или криптодепозит.

Безопасность: биржа делает ставку на процессы: KYC, антифишинговые и дополнительные настройки защиты аккаунта, контроль выводов и комплаенс-проверки. Подход консервативный: меньше сомнительных листингов и меньше «серых» механик. С практической стороны это снижает риски долгосрочного хранения, но может быть неудобным для тех, кто хочет максимально быстро зайти/выйти без бюрократии.

Дополнительные сервисы: на бирже есть Earn/криптолендинг без перегрузки экосистемы второстепенными сервисами.

Bitstamp оптимальна для HODL-стратегий в европейской инфраструктуре, а не для активного деривативного трейдинга или охоты за новыми листингами.

WEEX — криптобиржа, делающая ставку на простой вход и активный трейдинг, в первую очередь на деривативах. Ее логика — быстрый старт, минимум лишних шагов и фокус на инструментах для тех, кто торгует регулярно. Для активных пользователей действует VIP-система, связанная с торговой активностью и внутренним токеном WXT: она дает ощутимую экономию на расходах и подталкивает трейдеров к более высоким уровням обслуживания.

Удобство WEEX построено вокруг быстрого взаимодействия с рынком: мобильное приложение, базовые торговые сценарии «в несколько кликов» и ориентация на фьючерсный трейдинг. Для украинских пользователей важна практическая деталь — на платформе доступен P2P-рынок с гривной, поэтому покупать USDT можно напрямую через объявление. В то же время прямых гривневых шлюзов, типа банковских переводов, обычно нет, поэтому фиатный онбординг чаще всего сводится именно к P2P или сторонним платежным сервисам.

Безопасность: WEEX предлагает стандартные для индустрии настройки защиты аккаунта (2FA и антифишинговые механизмы). В то же время биржа не публикует Proof of Reserves в привычном для топ-площадок формате, а в собственных материалах акцентирует внимание на механиках внутреннего контроля и фонде защиты активов (заявленном как защитный резерв).

Дополнительные сервисы: платформа развивает инструменты для трейдинга и коммьюнити-активности (в частности, элементы социального трейдинга/копитрейдинга), а также OTC/обменные сценарии, в зависимости от доступности в регионе.

WEEX может быть интересен активным трейдерам, которые хотят более низкую цену торговли на деривативах через VIP-статусы и WXT и не гонятся за «банковской» моделью комплаенса.