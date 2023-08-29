Налог на операции с криптой может появиться уже в 2024 году: названы условия его введения

В Украине завершилось публичное обсуждение нового криптовалютного законопроекта, его финальный текст направлен на согласование в профильные органы, после чего будет подан в парламент. Об этом Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сообщила в ответ на официальный запрос «Минфина». Редакция выяснила, как идет легализация крипторынка и чего ждать его участникам в ближайшем будущем.

Законопроект доработали

Во время публичного обсуждения законопроект дорабатывался вместе с профильными экспертами, представителями госорганов и депутатского корпуса. Площадкой для дискуссий стал Консультационный совет по вопросам регулирования виртуальных активов.

За неделю до полномасштабного вторжения, 17 февраля 2022 года, Верховная Рада приняла Закон «О виртуальных активах» № 2074-IX, который Президент подписал в марте того же года, — это одно из требований евроинтеграции нашей страны. Однако, документ так и не заработал, поскольку не было выполнено главное условие — не определен порядок налогообложения операций с криптовалютой.

«В связи с тем, что Закон „О виртуальных активах“ не вступил в силу, в настоящее время фактически отсутствует регулирование рынка», — подтвердили «Минфину» по запросу в Национальном банке.

В НКЦБФР уточнили, что в июне 2023 года Комиссия презентовала представителям профильных государственных органов и рыночному сообществу новый документ, который регулирует оборот виртуальных активов.

«Документ, среди прочего, определяет концепцию налогообложения, а также вопросы защиты прав инвесторов от мошенничества и других неправомерных действий на рынке», — объяснили в Нацкомиссии.

Там говорят, что за основу был взят недавно вступивший в силу профильный европейский закон о регулировании криптоактивов — так называемый MiCA (Markets in Crypto assets).

«Проанализировав текст MiCA, мы увидели, что такая модель регулирования рынка в целом приемлема для нас. Безусловно, при разработке законопроекта, Комиссия работала над трансформацией всех европейских подходов под украинские реалии, где учитываются отечественные законодательные нюансы и правила финансовой системы», — уточнили в Нацкомиссии.

Что в новом законе

НКЦБФР «Минфину» раскрыла детали нового документа. В последней (доработанной) версии законопроекта виртуальные активы разбиты на три категории:

Токен электронных денег или токен е-денег — виртуальный актив, привязанный к стоимости одной официальной валюты.

или токен е-денег — виртуальный актив, привязанный к стоимости одной официальной валюты. Токен с привязкой к активам — виртуальный актив, не являющийся токеном е-денег, привязанный к стоимости любого другого актива или права требования на актив. Этот токен также может быть привязан к корзине разных активов или официальных валют.

— виртуальный актив, не являющийся токеном е-денег, привязанный к стоимости любого другого актива или права требования на актив. Этот токен также может быть привязан к корзине разных активов или официальных валют. Другие виртуальные активы, которые не относятся к перечисленным категориям, среди которых выделяется сервисный токен, предназначенный исключительно для предоставления права требования передачи товара или предоставления услуги.

К перечисленным категориям виртуальных активов, а также компаниям-поставщикам услуг, которые обеспечивают их оборот, прописаны базовые требования. В том числе определены правила работы криптобирж, продажи виртуальных активов за деньги или другие токены, их размещение, перевод (в том числе от имени третьих лиц), управление портфелем активов и пр.

Требования представлены не только для отечественных эмитентов/операторов, но и для иностранцев. Если юрлицо создано по законодательству другой страны, то от него все равно потребуют выполнения базовых требований украинского законодательства. В том числе, оформления маркетинговых сообщений и «белой» книги с информацией о создателе и эмитированных им виртуальных активах. Эта информация должна подаваться и утверждаться в НКЦБФР, ее обяжут публиковать на веб-сайтах.

Наличие базовых требований должно защитить потребителей, которые инвестируют в криптоактивы. Например, к эмитентам стейблкоинов устанавливаются требования по размеру собственных средств и резервам, еще нужно будет публиковать данные о количестве активов в обороте и утвержденную НКЦБФР актуальную «белую» книгу, информировать Комиссию о внесении в нее существенных изменений.

Если говорить о токенах е-денег, то размещать их и подавать заявку для торгов на площадках сможет только эмитент. А быть эмитентом, согласно законопроекту, позволяется только банку, учреждению электронных денег или филиалу иностранной платежной структуры. Их также обяжут обнародовать свою «белую» книгу, а также предоставить ее в Национальный банк. Пользователям разрешат получать/пользоваться токенами е-денег, номинированными в инвалюте, выпущенными иностранными эмитентами. Их использование должно будет укладываться в действующее в Украине валютное законодательство.

По законопроекту, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынке создает и обеспечивает ведение четырех новых реестров:

«белых» книг других виртуальных активов;

эмитентов токенов с привязкой к активам;

эмитентов токенов е-денег;

поставщиков услуг.

«Зона ответственности регулирования рынка виртуальных активов распределена между двумя регуляторами — НКЦБФР и Национальным банком. Комиссией осуществляется надзор эмиссии, публичного предложения и допуска виртуальных активов и токенов к торгам на площадке, а также надзор за работой криптобирж и поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов. НБУ, в свою очередь, отвечает за эмиссию, публичное предложение и допуск токенов е-денег к торгам на площадке и надзору за их деятельностью», — объяснили «Минфину» в НКЦБФР.

Что НБУ готовит по крипте

Вовлеченность Нацбанка в процесс законодательного оформления работы крипторынка пока не сильно ощущается. Наблюдатели отмечают общую пассивность НБУ в этом вопросе. Она подтверждается и данными, предоставленными банковским регулятором по запросу «Минфина», — мы пытались навести справки о работе регулятора в данном секторе.

«Национальный банк поддерживает необходимость создания цивилизованных условий развития рынка виртуальных активов в Украине, готов к сотрудничеству и будет направлять усилия для построения прозрачного и понятного правового режима соответствующего рынка», — говорится в официальном ответе НБУ.

Нам не удалось выяснить, что на практике делает Нацбанк для легализации крипторынка, чиновники обошлись общими формулировками.

«В рамках своего мандата НБУ будет прилагать усилия, чтобы регулирование и функционирование рынка виртуальных активов отвечало целям по обеспечению ценовой и финансовой стабильности в Украине, защите прав потребителей финансовых услуг, ведь все это является залогом устойчивого экономического роста», — отметили в Нацбанке, без углубления в детали своей работы в этом направлении.

Зато банки поделились перепиской со своим регулятором. Недавно НБУ начал собирать информацию на этот счет в своем письме № 24−0006/54169 — просил предоставить реестр по всем проводкам, осуществленным на 5-ке криптосайтов, предоставить результаты анализа банкиров по ним, а также ID/название эквайеров с расшифровкой и анкетами на владельцев веб-ресурсов.

Чиновников интересовали проводки по таким ресурсам:

Kuna Fintech Limited (Англия) — kuna.io;

ТОВ «Коинпэй ЮА» (Украина) — coinpay.ua;

Geo Development OU (Эстония) — geo-pay.net;

UAB Qmall (Литва) — qmall.io.

В своем ответе «Минфину» Нацбанк объяснил этот интерес надзором за банками и небанковскими финучреждениями. А итогами опроса не поделился, сославшись на банковскую тайну.

Куда ушли украинские криптобиржи

Участники крипторынка рассказали, что бизнес с покупкой биткоина через банкоматы, которые еще были в Киеве 5−6 лет назад, был полностью свернут в 2018—2019 годы. После подорожания Bitcoin стало ясно, что инкассация и прочее обслуживание аппаратов не окупается: купюроприемник банкомата рассчитан на 500 листов, а цена битка настолько высокая, что кассетницы быстро забиваются даже при покупке десятой части монеты.

А с начала полномасштабного вторжения и введения ограничений Нацбанка (Постановление № 18 и последующие изменения/дополнения к нему) украинцы больше не могут с гривневых и валютных счетов покупать/продавать криптовалюты на открытых площадках. Остался шанс перекупать крипту у других держателей в формате p2p (person-to-person).

В нашей стране не осталось собственников криптобизнеса, большинство уже в Европе или на Аравийском полуострове. Четыре основные локации — это Португалия, Испания, Лондон и Дубай. Где и живут, и работают криптоактивисты.



Например, владелец криптовалютной биржи Kuna.io получил лицензию в Литве, и работает в Европе. Он больше не развивает свой бизнес в Украине.

Облавы на криптообменники и позиция БЭБ

Весь технологический процесс бывшей украинской криптоиндустрии проходит мимо нашей страны. Наши разработчики и инвесторы работают за границей.

Реальное положение дел многие участники рынка рассказали «Минфину» на правах анонимности, в том числе из-за активизировавшихся правоохранительных органов.

«В июле было несколько рейдов БЭБ (Бюро экономической безопасности) вместе с Нацполицией, которые открыто кошмарили криптообменники. Начиналось все под прикрытием борьбы с отмыванием денег и незаконных проводок в пользу врага. Но потом последовало откровенное обилечивание. В Украине осталась разношерстная публика: кто-то просто предприниматель, который пытается зарабатывать на нелегализованном крипторынке, кто-то представляет откровенно черный бизнес, за которым стоят бандитские структуры, „крышуемые“ силовиками. Цивилизованного рынка на таком не построишь», — рассказал «Минфину» один из криптоактивистов.

Кстати, частично эта информация подтверждается официальным релизом БЭБ от 2 августа. В нем Бюро заявило, что за последние 10 лет (с 2013 по 2023 год) украинский госбюджет потерял как минимум 3 млрд грн налогов от деятельности криптобирж. Силовики вышли на эту сумму, исходя из оценки биржевой торговли $55 млрд тремя активами (BTC, ETH, USDT), а также отталкиваясь от торговой комиссии 0,1−1,5% (средней 0,8%).

Силовики могли бы упрекнуть конкретных представителей власти за медленную легализацию крипторынка, однако, в своем заявлении они обошлись общими словами.

«Есть разные точки зрения на то, как должны облагаться налогом эти операции, и БЭБ будет действовать, в соответствии с принятыми депутатами положениями. Но, очевидно, что пока вопрос затягивается, государство продолжает терять десятки миллионов налогов ежемесячно. Кроме того, операции с криптовалютой могут использоваться для обхода санкций, вывода средств за границу, незаконного игорного бизнеса и совершения уголовных правонарушений», — сообщил заместитель директора Бюро экономической безопасности Андрей Пащук.

Когда в Украине будет цивилизованный крипторынок

Источники «Минфина» говорят, что на текущий момент у властей не много шансов быстро прийти к компромиссу и запустить процесс легализации крипторынка в Украине. Один из основных камней преткновения — налогообложение доходов, полученных в этой сфере.

«Мы не вышли на компромисс по этому вопросу на рабочих совещаниях, которые проходили еще до войны. Там были представители всех ключевых органов: Министерства финансов, Государственной налоговой службы, Минцифры, Нацбанка. Самую непримиримую позицию занимали Минфин и ГНС, которые настаивали на налогообложении по ставке 19,5% — это 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Они не хотят слышать о ставке 5%, которую предлагает рынок, не готовы идти навстречу. Их позиция: для всех должны быть единые ставки, и для крипты не должно быть никаких исключений», — рассказал «Минфину» источник, знакомый с ходом переговоров.

При этом мало кто смог описать возможную модель налогообложения доходов от операций с криптовалютами. Лишь единицы делали конкретные предложения.

«Не нужно здесь выдумывать велосипед. Логично применить ту же систему определения прибыли и налогообложения, что и при операциях с ценными бумагами. Скопировать ее и применить к виртуальным активам. В ЦБ есть методология, выстроенная система, которая нормально ляжет в криптовалютную плоскость. Можно назвать это Налогообложением 2.0», — предложил в беседе с «Минфином» финансовый аналитик Анатолий Гулей.

Момент истины может настать к середине сентября, в разгар бюджетного процесса. Власти постараться максимально нарастить доходную часть проекта бюджета-2024, в том числе, чтобы удовлетворить требования международных партнеров, от которых во время войны сильно зависит финансирование нашей страны.

По приблизительной оценке, возможные налоговые поступления от рынка виртуальных активов в первый год после их легализации могут составить около $2 млрд. Считается, что если их заложат в госбюджет-2024, то все профильное законодательство под крипторынок будет принято уже до конца 2023-го.

«Для многих это может оказаться настоящим шоком и ужасом. Не все чиновники смогут это сразу переварить, но, если потребуется — проведут ротацию и наберут новых. Легализация крипторынка начнется, и все сделают по образу и подобию европейской MiCA. Быстро примут и изменения в Налоговый кодекс, и в остальные законы. Но если пресловутые $2 млрд не заложат в доходную часть госбюджета, тогда процесс может затянуться», — объяснил происходящее один из криптоактивистов.

Ожидается, что первыми легальными участниками рынка виртуальных активов в Украине станут платежные системы, которые будут обеспечивать переход инвесторов из привычной (фиатной) гривны в криптовалюты. Могут возникать новые монеты — coins, цифровые деньги.

Появится потребность в выходе на крипторынок украинских банков, что может получиться не сразу. Многие ждут сложностей и не исключают препятствий со стороны Национального банка, которые со временем будут преодолеваться. На этой почве ожидается появление в Украине криптовалютных бирж, которые будут упрощать переход инвесторов из фиатной гривны в цифровую.

«По самым оптимистическим оценкам, формирование в Украине рынка виртуальных активов может занять порядка 5 лет, по пессимистическим — 10», — спрогнозировал «Минфину» Анатолий Гулей.

При этом мало кто верит в активный возврат в страну мигрировавших криптоактивистов, ожидается, что они останутся в Европе и на других рынках. Отстраивать наш рынок, скорее всего, будут игроки нового поколения.